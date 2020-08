Szklany sufit polskich uczelni. Pracodawcy przejmują część obowiązków sytemu edukacyjnego

W Polsce, żeby dogonić państwa zachodnie pod względem jakości edukacji, potrzebujemy zarówno planu, jak i znacznych nakładów kapitału. Trudno bowiem rywalizować z innymi krajami i liczyć na wysokie pozycje w rankingach, gdy edukacja wyższa w Polsce cierpi na niedostatki finansowe, kadrowe i organizacyjno-dydaktyczne - tak tegoroczne wyniki Rankingu Szanghajskiego komentuje Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, prezes Personnel Service.

Coraz więcej firm prywatnych przejmuje na siebie część obowiązków sytemu edukacyjnego, dokształcając i profilując umiejętności zawodowe młodych pracowników - mówi Inglot. (fot. Nikolay Georgiev z Pixabay)

Osiem polskich uczelni znalazło się w zestawieniu 1000 najlepszych ośrodków edukacyjnych na świecie w 2020 roku.

Szczyt rankingu zdominowały uniwersytety z USA i Wielkiej Brytanii. Rodzime ośrodki są daleko w tyle. Najlepszy z nich znalazł się dopiero w czwartej setce zestawienia.

Eksperci Personnel Service zauważają, że bez dofinansowania polskich ośrodków akademickich i dopasowania systemu kształcenia do wymagań rynku pracy, dyplom uczelni straci na znaczeniu.

Ranking najlepszych szkół wyższych na świecie - Academic Ranking of World Universities (ARWU) - znany również jako Lista Szanghajska, publikowany jest od 2003. W tym roku na podium nic się nie zmieniło. Najlepszą uczelnią świata tradycyjnie już został ogłoszony amerykański Harvard.

Zaraz po nim w zestawieniu znalazł się Stanford. A na trzecim miejscu jest brytyjski Cambridge.

Polskie średniaki

Jak wypadły nasze rodzime uczelnie? Najlepsza polska uczelnia według Listy Szanghajskiej to Uniwersytet Warszawski, który w tym roku wrócił do czwartej setki (miejsca nie są ustalane z dużą dokładnością, UW zajął miejsca między 301-400). W zeszłym roku UW znalazł się w piątej setce. Do piątej setki wrócił z kolei Uniwersytet Jagielloński (miejsca 401-500) po ubiegłorocznym skoku do czwartej setki. Uczelnia ta w zeszłym roku wyprzedzała UW. Teraz wróciła na drugie miejsce w Polsce.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jest w ósmej setce rankingu (w zeszłym roku była w siódmej), a do dziewiątej setki trafiły: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Gdańska (debiut w zestawieniu) i Politechnika Warszawska. Z kolei w dziesiątej, ostatniej setce zestawienia znalazły się Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Z zestawienia wypadły w tym roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechnika Wrocławska (w zeszłym - były między miejscami 901-1000).

- W Polsce, żeby dogonić państwa zachodnie pod względem jakości edukacji, potrzebujemy zarówno planu, jak i znacznych nakładów kapitału. Trudno bowiem rywalizować z innymi krajami i liczyć na wysokie pozycje w rankingach, gdy edukacja wyższa w Polsce cierpi na niedostatki finansowe, kadrowe i organizacyjno-dydaktyczne. Niedofinansowanie skutkuje m.in. brakami w sprzęcie i mniejszą innowacyjnością. W dodatku nadal spora część najzdolniejszych absolwentów zamiast kontynuować karierę naukową na uczelni, wybiera oferty zagranicznych korporacji, gdzie zarobki są nieporównywalnie lepsze. W ten sposób z systemu edukacji ucieka ogromny potencjał intelektualny - mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy. Zdaniem eksperta z Personnel Service, polskie uczelnie ze szczytu rankingu można określić mianem światowych średniaków. Dodają też, że niestety za ich plecami zrobiła się spora luka, ponieważ AGH spadła o 100 pozycji w stosunku do ubiegłego roku. Nieco może niepokoić fakt, iż w 2019 roku w rankingu mieliśmy o jedną uczelnię więcej. Poza TOP 1000 wypadły Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Politechnika Wrocławska, a w ich miejsce wskoczyła Politechnika Gdańska. Czytaj więcej: Wystartowała nowa wersja ELA. Przyszli studenci łatwiej sprawdzą uczelnie W TOP 10 klasyfikacji szanghajskiej mamy aż 8 przedstawicieli z USA i dwóch z Wielkiej Brytanii. Edukacyjna dominacja tych dwóch państw jest tak duża, że wśród 25 najlepszych uczelni świata znajdziemy tylko 3 wyjątki – z Francji, Szwajcarii i Kanady. Polska na ich tle wypada blado, ale dużo lepiej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Najwyżej sklasyfikowaną uczelnią z naszego regionu jest Uniwersytet Charlesa z Pragi (201-300), a łącznie w rankingu Czesi mają tylko jednego reprezentanta mniej niż my. W zestawieniu jest także pięć ośrodków z Węgier. Pozostałe kraje radzą sobie znacznie słabiej: Chorwacja, Estonia, Serbia, Litwa, Rumunia, Słowacja czy Słowenia mają na liście po jednym uniwersytecie. Przedstawiciele trzech pierwszych państw z tej grupy uplasowali się na tym samym miejscu co UJ. Niedopasowany system Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce aż 85 proc. osób kończących studia znajduje pracę. Jednak jak podkreślają eksperci Personnel Service jest to bardziej efekt pogłębiającego się deficytu kadrowego w naszym kraju niż wykładnik jakości kształcenia. - Coraz więcej firm prywatnych przejmuje na siebie część obowiązków sytemu edukacyjnego, dokształcając i profilując umiejętności zawodowe młodych pracowników. Trend ten jest w dużej mierze wynikiem niedopasowania systemu kształcenia do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy. Na studiach humanistycznych jest po prostu za dużo teorii, a za mało praktyki. Natomiast w przypadku kierunków ścisłych problem stanowi także zbyt słaba znajomość matematyki wśród maturzystów - uważa Krzysztof Inglot. Jak zaznacza, tylko osoby posiadające praktyczne umiejętności matematyczne są przygotowane do przyswajania przedmiotów innowacyjnych, a zarazem na tyle elastyczne, żeby w razie czego w przyszłości móc swobodnie się przekwalifikować. - Jeśli w Polsce nie będziemy pilnować jakości edukacji i dopasowania jej do potrzeb pracodawców, to dyplom uczelni wyższej już wkrótce przestanie mieć znaczenie - podsumowuje. Przykładów współpracy wiążącej się m.in. z nauczaniem studentów przez pracowników firm na rynku jest coraz więcej. M.in. ostatnio KGHM Polska Miedź podpisała umowę o kształceniu dualnym z Uczelnią Jana Wyżykowskiego. Współpraca będzie dotyczyła studiów inżynierskich kierunku Górnictwo i geologia w trzech specjalizacjach: Techniki eksploatacji złóż, Maszyny i urządzenia górnicze oraz Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż. Spółka oferuje najlepszym studentom program stypendialny, a KGHM jako patron na zakończenie roku akademickiego będzie mogło dodatkowo przyznać jednorazowe stypendium za szczególne osiągnięcia w wysokości 3000 zł dedykowane imiennie jednemu studentowi uczelni. Powołana zostanie komisja ds. programu nauczania, w skład której wejdą przedstawiciele KGHM i uczelni, a która zajmie się m.in. dostosowaniem programów nauczania do potrzeb przemysłu miedziowego oraz analizą programów praktyk studenckich. - Zadaniem komisji będzie zweryfikowanie podstaw programowych wszystkich specjalności na kierunku górnictwo i geologia. Umowa o kształceniu dualnym zakłada również, że nasi doświadczeni pracownicy mogą być wykładowcami na uczelni. Jeśli zatem zajdzie potrzeba wzmocnienia kadry naukowej, uczelnia może na nas liczyć - tłumaczy Magdalena Wróbel, dyrektor naczelny ds. zarządzania zasobami ludzkimi w KGHM.

