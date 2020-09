Swoboda rektorów może zostać ograniczona. Spór trwa

Są osoby, także wśród senatorów, którzy uważają że ta autonomia powinna być w czasie pandemii ograniczona. Odwrotna interpretacja sytuacji jest taka, że uczelnie są w różnych sytuacjach, modele kształcenia też nie są identyczne i warto utrzymać swobodę decyzji rektorów w obecnej wersji. Ja przychylam się do tej drugiej interpretacji – mówił senator Bogdan Zdrojewski.

Podczas dzisiejszego (9 września) posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Anna Budzanowska przedstawiła sprawozdanie resortu na temat procesu dydaktycznego na wyższych uczelniach w czasie pandemii.

Ze sprawozdania wynika, że uczelnie mogą liczyć na ok. 4 mld zł nakładów inwestycyjnych.

- Wiadomo że uczelnie w czasie pandemii są „uwolnione”, przynajmniej w części od studentów, w związku z tym inwestycje można prowadzić bardziej intensywnie, szybciej i w większej skali – mówił dla Senat TV po posiedzeniu komisji senator Bogdan Zdrojewski.

W przyszłym roku akademickim uczelnie najprawdopodobniej będą funkcjonować w takiej formie, jak pod koniec ubiegłego semestru. Co ma swoje wady.

- Jest problem ze studentami stacjonarnymi. Jestem zdania, że trzeba im maksymalnie rozszerzyć formy uczenia się na niewielkie grupy. Nie ma powodu, by nie organizować w tych niewielkich grupach nauki, tak by się mogły odbywać spotkania bezpośrednio i bez narażania zdrowia – komentował senator Michał Seweryński.

Czytaj też: Uczelnie częściowo wracają do życia. Ministerstwo przedstawiło wytyczne

Zdaniem senatora Bogdana Zdrojewskiego trudno było w ostatnim semestrze znaleźć wspólny mianownik dla przeprowadzania egzaminów czy budowania także innych modeli, kształcenia doktorantów, prowadzenia niektórych badań naukowych. Dlatego jego zdaniem należy zostawić rektorom większą swobodę podejmowania decyzji.

- Trwa pewien spór o autonomię uczelni, a zwłaszcza o swobodę podejmowania decyzji przez rektorów. Są osoby, także wśród senatorów, którzy uważają, że ta autonomia powinna być w czasie pandemii ograniczona. Odwrotna interpretacja sytuacji jest taka, że uczelnie są w różnych sytuacjach, modele kształcenia też nie są identyczne i warto utrzymać swobodę decyzji rektorów w obecnej wersji. Ja przychylam się do tej drugiej interpretacji – mówił Bogdan Zdrojewski.

- Z tą autonomią to jest tak, że nikt jej nie kwestionuje, ale jednak wszyscy czekają na przepisy ministerstwa co do tego, w jaki sposób będą prowadzone zajęcia. Ministerstwo może taki sposób narzucić swoimi przepisami, niezależnymi od tego, że uczelnie mają pewien zakres autonomii – komentował z kolei senator Michał Seweryński.

Na pewno jednak, jak podkreśliła senator Joanna Sekuła, jest kilka kontrowersyjnych decyzji, które są przed Konferencją Rektorów, która ma się odbyć w tym tygodniu.

Ważne, by decyzje zapadły szybko, bo czekają na nie także studenci. - Ten czas pandemii jest słabo antycypowany, czyli można powiedzieć, że te decyzje zapadają jednak dość późno, przez co sami studenci są często zdezorientowani, jeśli chodzi o ich plany. A muszą zaplanować albo akademik, albo wynajem mieszkania, czy określony tryb partycypowania w nauce. Ważne jest, by te decyzje były podejmowane z dużym wyprzedzeniem – tłumaczył Zdrojewski.