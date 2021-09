Świat VUCA? Uczelnie stają przed nowym wyzwaniem

Wyzwaniem jest pokazanie, że uczelnie mają ofertę skierowaną do osób w bardziej zaawansowanym wieku, która pomoże nadążyć za zmianą – mówi Maciej Nowak, prorektor ds. nauki i rozwoju kadry akademickiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Autor: JK

• 22 wrz 2021 15:27





Przed uczelniami stoi wiele wyzwań fot. Shutterstock

REKLAMA

Maciej Nowak zauważył, że świadomość konieczności uczenia się przez cale życie wzrasta we wszystkich grupach wiekowych, choć w nierównym stopniu.

- Nasi studenci informatyki są świadomi, że będą musieli cały czas podnosić kompetencje – podkreślił.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jego zdaniem większym wyzwaniem będzie przekonanie - zwłaszcza osób w starszym wieku – że oferty skierowane do nich pomogą im utrzymać się na rynku.

- Chwalimy się, że wzrasta zainteresowanie studiami podyplomowymi, dlatego sądzę, że z przekonaniem do konieczności uczenia się prze całe życie nie będziemy mieć problemu. Większym wyzwaniem jest pokazanie, że uczelnie mają ofertę skierowaną do osób w bardziej zaawansowanym wieku, która pomoże nadążyć za zmianą – komentuje Nowak.

Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zwrócił z kolei uwagę na inny aspekt. Trudno jest reagować tu i teraz na konkretne potrzeby rynku.

- Spójrzmy na konkretny przykład. Kilka lat temu pewna duża firma zwróciła się do nas z propozycją. Zadeklarowała, że zatrudni każdą ilość ludzi, którzy władają językiem szwedzkim. Wyobraźmy sobie, że my na to reagujemy. Żeby stworzyć kierunek - filologia szwedzka potrzebujemy 2 lat. Kształcenie licencjackie zajmuje kolejne 3. Dorzućmy do tego uzupełnienie wiedzy i studia magisterskie – mija łącznie 7 lat. Tymczasem okazuje się, że potrzeby rynku są już inne. To jest wyzwanie, przed którymi stoją rektorzy. Musimy zastanowić się, jak zbudować model, który byłby dwufalowy i kształcił kompetencje, który sprawdza się mimo kryzysów. Z drugiej strony musimy wyposażyć studentów w zdolność transformacji – ocenił Koziołek.