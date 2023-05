Świat stoi przed nimi otworem. Potrzebują jednak lidera z wizją i empatią

Jeśli chodzi o słabe strony, to wymienia się bardzo niską lojalność wobec pracodawcy. Cenią work-life balance, co u pracodawców budzi niepokój. Niektórzy uważają, że pokolenie Z nie jest zdolne przez to do poświęceń czy dużego wysiłku. Kolejna cecha młodych to bardzo wysokie wymagania.

Pokolenie Z, które wkracza na rynek pracy, to pierwsza generacja w pełni wychowana w cyfrowym świecie. Mówi się, że świetnie odnajdują się w nowych technologiach - to dla nich środowisko naturalne. Młodzi są też bardzo przedsiębiorczy - wielu myśli o działalności gospodarczej.

- Jesteśmy pokoleniem, które poszukuje i mamy pewnego rodzaju standardy, które „złapaliśmy” przez styczność z całym światem - to właśnie jest jedna z najlepszych i jednocześnie najgorszych rzeczy, jakie daje nam internet. Wiemy, czego chcemy. Wiemy, że czegoś poszukujemy. Przed nami różne możliwości, np. program Erasmus, jednak wiedza o nich bywa bardzo różna - mówi Dominika Guzik.

- Dorastaliśmy w świadomości, że mamy coś, czego starsze pokolenie nie miało. Jesteśmy poniekąd przygotowywani na to, że świat stoi dla nas otworem. Każdy z nas jest bardzo różny. To wszystko ukształtowało nas jako specyficzne pokolenie, które chce o siebie walczyć. Pokolenie, które jest otwarte na to, żeby - może nie zawsze w uporządkowany sposób - zmieniać siebie i tworzyć siebie na nowo - dodaje.

Dominika Guzik, przewodnicząca Erasmus Student Network Polska (Fot. PTWP)

Młodzi zawsze byli niezrozumiani przez starsze pokolenia

Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic, mówi, że młodzi zawsze byli niezrozumiani przez starsze pokolenia.

- W Katowicach odpowiadam między innymi za współpracę z inwestorami. Często mówią właśnie o tym, że mamy rynek pracownika, że wszystko się zmienia, a młodzi nie oczekują tego, co poprzednia generacja pracowników. Ale czy to jest złe i czy jest to w ogóle czymś nietypowym? Nie sądzę. Młodzi korzystają z nowoczesnych technologii. Technologii, które dla nas często są obszarem, w którym nie zawsze czujemy się intuicyjnie, natomiast młodzi w nowoczesnych narzędziach i metodach pracy czują się jak ryba w wodzie. To z kolei implikuje określone zachowania. Czy możecie być inni niż rzeczywistość, która was otacza i z której korzystacie? Wydaje mi się, że nie. Nie mówiłbym więc, że mamy do czynienia z czymś, co jest nietypowe i niepokojąco inne - mówi Bogumił Sobula.

- Przypomina mi się historia, którą usłyszałem parę lat temu. Pewien dojrzały, niemal 90-letni mężczyzna, obdarzony wielkim poczuciem humoru mówił mi, że od zawsze narzekano na młodzież. Na nim również wieszano psy za określone zachowania, jego nastawienie do rzeczywistości czy za łamanie tabu i bycie niepokornym. To było 70-75 lat temu - dodaje.

Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic (Fot. PTWP)

Z kolei Max Fras, doradca ds. polityki w LSE Consulting, podkreśla, że warto odłożyć na bok negatywne stereotypy i skupić się na silnych stronach młodych ludzi, czyli umiejętnościach cyfrowych, przedsiębiorczości, nowych pomysłach i tym, że młodzi chcą zmieniać świat.

- Uważam, że ostatnia kwestia, czyli to, że młodzi chcą zmieniać świat, jest wspaniała. Wydaje mi się, że mojemu pokoleniu nie do końca się to udało. Ale z drugiej strony, jeśli pomyślimy o wyzwaniach z mojej młodości, czyli na przykład upewnieniu się, że Polska będzie krajem demokracji i częścią Unii Europejskiej, to muszę przyznać, że na tym polu odnieśliśmy sukces i wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Jeżeli teraz młodzi ludzie chcą dbać o to, żeby planeta była miejscem, gdzie kolejne pokolenia będą mogły żyć, to robimy wszystko w tym kierunku. Pracuję dla Komisji Europejskiej, gdzie skupiamy się na partycypacji młodych - mówi Max Fras.

Jakich umiejętności brakuje młodym? Oto kompetencje przyszłości

Unia Europejska ogłosiła rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. 2023 rok jest z kolei Europejskim Rokiem Umiejętności. Jak wskazuje dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, jest on skierowany także do młodych ludzi.

- Komisja Europejska przykłada wiele uwagi do spraw młodzieżowych. Ten rok jest rokiem umiejętności i jest mowa o was, o młodych – o tym, jak wyposażyć was w umiejętności i kompetencje, abyście mogli dobrze wejść na rynek pracy, który jest niezwykle skomplikowany. Mamy rozwój technologii na skalę, jakiej dotychczas nie obserwowaliśmy. Mówi się, że wszystko się zmienia, powstają nowe zawody, których nie znamy. Mówimy też, że nie wiemy, jak przygotowywać młodych, bo nie mamy pojęcia, co nas czeka. Otóż wiemy i ten rok bazuje na tej wiedzy. Naszym zadaniem jest upowszechnienie wiedzy na temat tego, w jakie umiejętności powinniśmy wyposażyć was i systemy edukacyjne na każdym poziomie – mówi Paweł Poszytek.

Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (Fot. PTWP)

- Komunikacja w ramach grupy interdyscyplinarnej jest najważniejsza. Nie mówimy już tak często o pracy w grupie, bo tego już uczą szkoły czy uczelnie. To, w co będziemy chcieli was wyposażyć, to umiejętności komunikacyjne - to są kompetencje przyszłości. Niezależnie od tego, w jakim obszarze będziecie działać - czy pójdziecie drogą naukową czy zawodową, będziecie potrzebować tej umiejętności. Tym się charakteryzuje rynek pracy – będziecie pracować w małych grupach interdyscyplinarnych - komentuje Paweł Poszytek.

Max Fras uważa, że umiejętności technologiczne są bardzo istotne, aczkolwiek połowa obywateli Europy tak naprawdę ich nie posiada.

- Niektórzy mówią, że powinniśmy zwiększyć liczbę ludzi, którzy je nabędą, do 80 proc. Powinniśmy to osiągnąć przez różne projekty. Jednym z celów programu Erasmus+ jest wyszkolenie 20 mln specjalistów IT, bo takie jest zapotrzebowanie rynku. Mamy bardzo konkretny cel związany z tym, jak wygląda rynek - mówi Fras.

- Jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, to w tym przypadku trudniej jest ustanowić cele, ponieważ istnieje wiele elementów, które składają się na ducha przedsiębiorczości. I tutaj mamy wiele pomysłów na to, jak tego dokonać. Mamy rynek start-upów i w tym obszarze chcemy być konkurencyjni w skali świata. Jeszcze nie zrobiliśmy wszystkiego, co w naszej mocy, żeby stworzyć takie miejsce, gdzie pomysły młodych ludzi będą mogły być rozwijane. Komisji Europejskiej zależy na tym, żeby młodzi ludzie nie tylko o tym mówili, ale by współtworzyli politykę - dodaje.

Max Fras, doradca ds. polityki w LSE Consulting (Fot. PTWP)

Max Fras zauważa, że choć dużo czasu poświęcamy na rozwijanie umiejętności miękkich i społecznych, to jednak w kształceniu młodych ludzi większość czasu poświęcamy edukacji formalnej.

- Jeżeli przyjrzymy się programom nauczania w szkołach, to zauważymy, że musimy jeszcze więcej skupić się na kształceniu miękkich umiejętności. Sztuczna inteligencja zmieni nasze życie. Mówi się, że ChatGTP wykona połowę zadań, które obecnie wykonują ludzie, ale na pewno nie będzie miał on takich umiejętności jak: współpraca, empatia, umiejętność działania w zespole. To są ludzkie kompetencje. Musimy posiadać umiejętności miękkie, ale powinniśmy też zaakceptować to, że rozwój sztucznej inteligencji niesamowicie przyspieszył. Nie należy mówić, że musimy pokonać AI, to jest niemożliwe, powinniśmy z nią odpowiednio współpracować - ocenia Fras.

Dobry lider w oczach młodych. Najważniejsze są wizja i inspiracja do działania

Kewin Lewicki, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, zwraca uwagę, że dobrych liderów, którzy są wzorem dla młodego pokolenia, możemy znaleźć zarówno wśród przedstawicieli starszych pokoleń, jak i wśród ludzi młodych. Jaki powinien być dobry przywódca?

- Historia zna wiele przykładów osób, które były liderami swojego czasu i wcale nie miały wyższego wykształcenia. Przywódca młodego pokolenia to musi być osoba inspirująca. Ludzie z tak zwanego pokolenia Z potrzebują wizji i inspiracji do działania. Potrzebują człowieka, który ich poprowadzi, który powie, że to jest właśnie sposób na zmianę świata. Inspiracja i wizja to dwa najważniejsze czynniki - wyjaśnia Kewin Lewicki.

Kewin Lewicki, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (Fot. PTWP)

Kewin Lewicki podkreśla też, że młodzi ludzie potrzebują empatii. W jego opinii bardzo często o tym się zapomina, dlatego też występują problemy między liderami starego i przedstawicielami młodego pokolenia. Pokolenie Z obawia się braku empatii ze strony starszych przywódców.

- Młode pokolenie potrzebuje również liderów, którzy są otwarci na nowy świat. Tutaj też pojawia się obawa, że liderom starszego pokolenia brakuje tej otwartości i życia zgodnie z zasadami tolerancji, równości, empatii. O tym należy pamiętać. Najważniejsza jest jednak wspomniana już wizja, chęć komunikacji i ciągnięcia pokolenia do przodu – dodaje Lewicki.

Debatę poprowadził publicysta Marek Zając (Fot. PTWP)

Tekst powstał podczas inauguracji Europejskiego Forum Młodych Liderów, wydarzenia towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl