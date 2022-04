Świat potrzebuje dziś kompetencji miękkich

Niedobory kompetencyjne to problem, z jakim zmaga się cały świat. W sposób dotkliwy odczuwamy to w Polsce. O tym, jaki jest sposób, by poradzić sobie z niedoborem kompetencji, jak powinna wyglądać współpraca na linii biznes-nauka, rozmawiano podczas sesji "Nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie" zrealizowanej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

km

• 25 kwi 2022 13:38





Uczestnicy panelu "Nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie" (fot. PTWP)

REKLAMA

– Połączenie świata biznesu ze światem nauki wszystkich nurtuje. Jest bardzo ważne od dłuższego czasu – powiedziała Dominika Bettman, dyrektor generalna Microsoftu w Polsce. Jak dodała, współczesny świat to nowe wyzwania, ale także szanse, które można wykorzystać, stawiając na współpracę biznesu.

To tym istotniejsze, że ostatnie wydarzenia sprawiły, iż w świecie kompetencji jeszcze długo nie będziemy mogli mówić o stabilizacji. Wpływ na to mają z jednej strony pandemia, z drugiej wybuch wojny.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Od firm i pracowników wymagać się będzie rozwoju nie tylko kompetencji dostosowanych do nowego cyfrowego świata. Ważne są kompetencje miękkie, a z tymi nowe pokolenia mają duży problem.

– Niestety kompetencje miękkie zanikają w społeczeństwach. Prosta kompetencja komunikowania staje się na rynku pracy coraz potrzebniejsza i coraz trudniejsza do znalezienia – zauważył Artur Skiba, prezes agencji Antal. – W cenie jest także stawianie na rozwój, szczególnie dziś, gdy od wielu z nas wymaga się zmian – dodaje.

Pytana o kompetencje przyszłości Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanites, podkreśla, że kluczowe jest analizowanie scenariuszy przyszłości i szybkie reagowanie na zmiany. - Tym bardziej że dziś planowanie przyszłości nie może opierać się na kilkuletnich perspektywach - powiedziała.

- Potrzebujemy uczenia i oduczania. Dobrym przykładem są programiści, którzy teraz, mając dobrą pozycję na rynku, nie uczą się nowego, innego języka. Co w momencie, w którym pojawi się potrzeba nowego języka? Badania pokazują, że jest to najbardziej zamknięta grupa - wyjaśniła.

Materiał powstał podczas sesji "Nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie".

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU