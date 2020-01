Stypendia i granty na finał trzeciej edycji Enei Akademii Talentów

Nowością trzeciej edycji Enei Akademii Talentów było poszerzenie grona podmiotów, które mogły się starać o wsparcie finansowe.

Laureaci trzeciej edycji Enei Akademii Talentów to mieszkańcy dużych miast, m.in. Poznania, czy Lublina i mniejszych miejscowości z województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego czy wielkopolskiego.

W kategorii „Nauka” nagrodzeni zostali m.in. miłośnik automatyki i robotyki, pasjonat wynalazczości i innowacji technicznych oraz pasjonatka historii.

W kategorii „Sport” stypendia trafią do zawodniczek i zawodników, którzy osiągają już sukcesy na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Wśród nich są żeglarze oraz miłośnicy sportów walki: judo, karate i taekwondo.

Wśród laureatów w kategorii „Sztuka” znaleźli się kompozytor muzyki elektronicznej, a także autorki filmów animowanych, uczniowie grający na skrzypcach i gitarze oraz tancerka - miłośniczka polskich tańców towarzyskich.

- Nasi stypendyści to młodzież pełna pasji i zaangażowania, gotowa do osiągania wyznaczonych sobie celów. Młodzi ludzie realizują się w wielu projektach z różnych dziedzin. Zdolni matematycy biorą udział w działaniach artystycznych, sportowcy są świetni w językach obcych. Co więcej, wielu z nich znajduje jeszcze czas, by działać społecznie i charytatywnie - powiedziała Agata Goor z Fundacji Enea.

Organizacje - laureaci III edycji Enei Akademii Talentów

1. IX Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

2. Katolickie Centrum Edukacji i Kultury im. św. Jana Pawła II w Śremie

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince

4. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie

5.Fundacja "Bulls Academy" z Gniezna

6. Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach

7. Klub Sportowy Malta-Ski w Poznaniu 8. Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie 9. Stowarzyszenie "zGRAni" z Bojanowa Spośród pomysłów zgłoszonych przez szkoły i organizacje nagrodzono m.in. koncepcję wykorzystania pszczół do wykrywania zapachów i zmian nowotworowych poprzez oddech osób chorych/pacjentów; projekt warsztatów teatralnych oraz dziennikarskich; działania popularyzujące wiedzę przyrodniczą i ekologiczną, programowanie i tworzenie elektroniki użytkowej; organizację turnieju koszykówki i projekt terapii niekonwencjonalną metodą malarską dla dzieci z wadami słuchu i mowy. Laureaci trzeciej edycji Enei Akademii Talentów to mieszkańcy dużych miast, m.in. Poznania, Lublina, Białegostoku, Zielonej Góry i mniejszych miejscowości z województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego czy wielkopolskiego. W dwóch dotychczasowych edycjach Enei Akademii Talentów stypendia otrzymało 40 uczniów. Dzięki otrzymanym grantom 18 szkół zrealizowało dodatkowe projekty.

