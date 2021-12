Stworzyli program do ostrzegania o dzikich zwierzętach na drodze. Docenił ich Huawei

Huawei Polska już po raz ósmy zorganizował inicjatywę Seeds For The Future. To globalny program firmy, skierowany do najzdolniejszych studentek i studentów z ponad 100 krajów.

Huawei Polska już po raz ósmy zorganizował inicjatywę Seeds For The Future (fot. mat. pras.)

Celem programu edukacyjnego Huawei jest inspirowanie młodych liderów i liderek do kreowania przyszłości za sprawą pogłębiania wiedzy na temat branży ITC. Podczas ośmiu dni wykładów, warsztatów i kursów online, prowadzonych przez ekspertów uczestnicy mieli okazję przestudiować w praktyce tajniki technologii 5G, AI, IoT, Cloud czy Smart City oraz dołączyć do debat z udziałem przedstawicieli liderów rynku, takich jak JD czy DJI.

Harmonogram zajęć Seeds For The Future uwzględniał również aktywności wspierające kompetencje biznesowe i wymianę kulturową. Jednym z kluczowych elementów wydarzenia było włączenie studentów do Tech4Good – projektu Huawei poświęconego technologiom pozytywnego wpływu, który realizowany jest w grupach o zasięgu międzynarodowym.

Polscy studenci rywalizowali między innymi z rówieśnikami z Kamerunu i Holandii. Zdobycie pierwszego miejsca za projekt wykorzystujący technologie telekomunikacyjne do ostrzegania kierowców o dzikich zwierzętach na drodze zapewniło Polakom udział w globalnym finale, który odbędzie się w styczniu przyszłego roku.

Spośród 45 zrekrutowanych kandydatów, ponad połowę stanowiły studentki. To pierwszy raz w historii wszystkich edycji edukacyjnego programu Huawei, kiedy kobiety stanowiły większość uczestników.

- Talent i kreatywność kobiet w STEM są siłą napędową, bez której nie można mówić o innowacji. Obecność studentek w naszej ósmej edycja Seeds For The Future pokazuje, że odwrócenie stereotypowych tendencji społecznych następuje na naszych oczach. Na polskich uczelniach informatykę studiuje zaledwie 15 proc. kobiet, z kolei na kierunkach nowo technologicznych kobiety reprezentują zaledwie 20 proc. całej społeczności absolwentów. Nie da się ukryć, że zapotrzebowanie na kierunki związane z nowoczesnymi technologiami jest coraz większe, dlatego przez takie inicjatywy, jak ta, chcielibyśmy pokazywać młodym ludziom, że w branży ICT jest miejsce dla wszystkich, bez względu na płeć - wyjaśnia Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska.

Najlepszych uczestników i uczestniczki 8. edycji Seeds For The Future w Polsce nagrodzono sprzętem od Huawei - laptopami, tabletami i bezprzewodowymi słuchawkami. Troje laureatów pojechało też na Huawei Talent Summit, odbywającą się w Helsinkach konferencję podsumowującą działalność Huawei na rzecz edukacji.

