Stworzyli e-receptę, teraz szkolą stażystów

Rozpoczęła się właśnie pierwsza edycja programu stażowego „Bądź w Centrum e-Zdrowia”. Program skierowany jest do studentów i absolwentów kierunków technicznych, informatycznych i biznesowych, a jego celem jest wyłonienie utalentowanych młodych ludzi, którzy chcieliby rozpocząć karierę realizując projekty związane z e-zdrowiem.

2 sie 2021





Ruszyła pierwsza edycja programu stażowego „Bądź w Centrum e-Zdrowia” (fot. Shutterstock)

Spośród kilkuset kandydatów, którzy zgłosili się do programu „Bądź w Centrum e-Zdrowia”, wybranych zostało 13 osób, które od sierpnia rozpoczną płatny, dwumiesięczny staż. Aplikując do programu, kandydaci mieli do wyboru 6 ścieżek kariery w najpopularniejszych obecnie specjalizacjach branży IT: programistycznej, architektonicznej, administracji systemami IT, testerskiej, analitycznej oraz designerskiej.

W ramach wybranej specjalizacji stażyści dołączą do zespołów odpowiedzialnych za budowę ekosystemu e-zdrowia i rozwój cyfrowych usług w Polsce. Pod opieką mentorów zdobędą umiejętności pracy w zespołach projektowych w nowoczesnych softwarehouse oraz poznają metodyki wdrażania systemów i aplikacji. Program umożliwi również praktyczne poznanie specyfiki wybranych kierunków zawodowych i weryfikację predyspozycji do ich wykonywania.

- Cyfrowa transformacja ochrony zdrowia w Polsce to wielkie i odpowiedzialne wyzwanie, którego nie udałoby się zrealizować bez zespołu znakomitych ekspertów, ich wiedzy oraz doświadczenia. W Centrum e-Zdrowia najważniejszym zasobem i wartością są ludzie - wyjaśnia Jarosław Kieszek dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Centrum e-Zdrowia odpowiada za realizację projektów IT, kluczowych dla funkcjonowania obszaru ochrony zdrowia w Polsce. Flagowym projektem CeZ jest system e-zdrowie (P1), a w portfolio cyfrowych usług dla obywateli znajdują się m.in.: e-recepta, e-skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta oraz aplikacja mojeIKP, a także Unijny Certyfikat COVID.

