Stworzyć idealne miejsce do mieszkania dla studentów to wyzwanie

Są różne modele budowy akademików i nie sposób wskazać najlepszego, bo tam, gdzie jedno rozwiązanie się sprawdzi, w innym miejscu będzie nieefektywne. - Trudno jest stworzyć miejsce idealne do mieszkania dla studentów i różnie na świecie takie miejsca się tworzy - przyznał Oskar Grąbczewski, architekt z OVO Grąbczewscy Architekci podczas sesji "Jest Strefa Kultury. Czas na Strefę Nauki!" odbywającej się podczas 4DD.

Nie ma recepty, jak stworzyć idealne miejsce do mieszkania dla studentów (fot. Shutterstock)

Jak mówił Oskar Grąbczewski, są na świecie miasta, gdzie buduje się bardzo piękne, ale wyizolowane dormitoria. Są też takie, gdzie dzieje się odwrotnie. Jako przykład takiego miasta wskazał niemieckie Münster.

- To jest miasto, którego 1/5 społeczności stanowią studenci. Tam nie buduje się akademików, ale zakłada się, że studenci będą mieszkać w mieście. I to działa. W efekcie Münster uchodzi za jedno z najbardziej wielokulturowych miast na świecie. Mimo że nie ma wielu atrakcji turystycznych, to właśnie ze względu na tę wielokulturowość tworzoną przez młodych ludzi turyści tak chętnie je odwiedzają - mówił Grąbczewski.

Nie wszędzie jednak udaje się stworzyć klimat podobny do wspomnianego Münster.

- Na Ligocie (dzielnica Katowic - red.) mamy rodzaj miasteczka akademickiego, moim zdaniem świetnie położonego - w parku z atrakcyjną infrastrukturą. Ale to nie działa tak, jak powinno, Jest tam atmosfera pewnej melancholii, odsunięcia na boczy tor i ta energia młodych ludzi się marnuje - mówił architekt.

Są też w Katowicach inne akademickie obiekty, których obecność w pozytywny sposób wpływa na funkcjonowanie różnych fragmentów miasta.

- To jednak nie składa się w całość, bo mamy piękne budynki, które są wyizolowane. Poza nimi, na zewnątrz, nie toczy się życie. To można zmienić. Tu nie trzeba czekać na jeden wielki master plan i inwestycje, które powstaną za 5-10-15 lat. Przede wszystkim powinno się zacząć od uporządkowania przestrzeni publicznej wokół uczelni, choćby przez dosadzenie drzew. To tani i prosty sposób na umilenie tej przestrzeni - powiedział Grąbczewski.

