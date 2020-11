Studia technologiczne za granicą. Oto największe atuty

Gdy słyszymy o kierunkach technologicznych, najczęściej myślimy o informatyce lub robotyce. W wielu krajach dostępne są bardzo specjalistyczne kierunki, dzięki czemu potencjalni studenci już na wczesnym etapie mogą wybrać to, co dla nich najbardziej interesujące.

Autor:Justyna Koc

• 14 lis 2020 6:00





W Wielkiej Brytanii na studia technologiczne wybrać się zwłaszcza warto m.in. na Swansea University, Falmouth University, University of Westminster, De Montfort University lub Coventry University. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Jedna na dziesięć osób aplikujących z Polski na studia w Europie w ostatnich pięciu latach wybierała kierunki technologiczne.

Większość uczelni ma swe job centres, które pomagają w zdobyciu pracy po studiach, ale także stażu w ich trakcie. W wielu szkołach wyższych istnieją również inkubatory przedsiębiorczości.

Uczelnie stawiają na współpracę nie tylko z firmami, ale także ekspertami i praktykami w konkretnych dziedzinach.

Według danych Elab, firmy doradztwa edukacyjnego, jedna na dziesięć osób aplikujących z Polski na studia w Europie w ostatnich pięciu latach wybierała kierunki technologiczne. Na przykład do Danii na takei studia wyjeżdża z Polski co szósty aplikujący na uczelnię w tym kraju. Jakie kierunki wybierają Polacy?

Specjalistyczne kierunki

W wielu krajach dostępne są bardzo specjalistyczne kierunki, dzięki czemu potencjalni studenci już na wczesnym etapie mogą wybrać to, co dla nich najbardziej interesujące; niektóre ścieżki mogą wydać się zaskakujące - np. ethical hacking and cybersecurity, czyli etyczne hakerstwo i cyberbezpieczeństwo. Są też visual effects and motion graphics, digital & technology solutions, 3D games art and design czy artificial intelligence and computer science.

- Taki kierunek jak ethical hacking, oferowany np. przez Coventry University, może wydawać się zaskakujący. W tym przypadku chodzi jednak o kształcenie kadr, które muszą być przygotowane na ataki hakerskie na instytucje lub przedsiębiorstwa, by móc im przeciwdziałać. Zadaniem absolwentów jest tu też wyszukiwanie i naprawianie luk w zabezpieczeniach, nim zrobi to ktoś inny - mówi Magda Quinto, chief marketing officer w Elab Education Laboratory.

Czytaj też: Studia za granicą? To nie dobra pensja po ich ukończeniu jest największym atutem

I dodaje, że równie nieoczekiwany może być surf science and technology, kierunek dostępny w Cornwall College.

- W czasie nauki studenci zgłębiają wiedzę dotyczącą środowiska morskiego, branży surfingowej czy projektowania i produkcji desek surferskich i - oczywiście - uczą się surfować. W programie są również przedmioty związane m.in, z psychologią i coachingiem, a także z rozwojem kultury i historii surfingu - dodaje Magda Quinto.

Kobiety z lepszymi wynikami niż mężczyźni

Według danych UCAS, w Wielkiej Brytanii w 2020 roku uczennice wybierały informatykę siedem razy częściej niż jeszcze pięć lat temu. Według wspomnianych danych w tym roku liczba aplikacji kobiet na studia informatyczne wzrosła o 12 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. W przypadku mężczyzn zanotowano przyrost jedynie na poziomie 0,9 proc. Różnica między liczbą zgłoszeń przyszłych studentek i studentów sukcesywnie maleje od siedmiu lat. Czytaj też: Kobiety coraz chętniej wybierają kierunki związane z nowymi technologiami Kobiety na kierunkach informatycznych osiągają również lepsze wyniki niż mężczyźni. W tym roku ponad 34 proc. studentek otrzymało ocenę “A" z informatyki, tymczasem osiągnięcie tego poziomu udało się jedynie 26 proc. mężczyzn. Ambicje kobiet rosną nie tylko w przypadku studiów technologicznych. To właśnie one częściej wyjeżdżają na studia za granicę - stanowią większość aplikujących z Elab na zagraniczne uczelnie. Współpraca uczelni z biznesem Studiowanie kierunków technologicznych to nie tylko zdobywanie wiedzy technicznej i zajęcia praktyczne. Większość uczelni ma swe job centres, które pomagają w zdobyciu pracy po studiach, ale także stażu w ich trakcie. W wielu uczelniach istnieją również inkubatory przedsiębiorczości. Przykładowo, studenci Brunel University London mogą liczyć na pomoc uczelni w dostaniu się na tzw. Placement Year, czyli płatny staż w wybranej firmie. Uczelnia współpracuje z dużymi i szanowanymi markami. Studenci Computer Science mogą liczyć na zdobywanie doświadczenia w BMW, Microsoft czy Xerox. Z kolei osoby, które wybiorą Electronic and Electrical Engineering mają szansę na staż w takich firmach jak IBM, Intel czy Mercedes. Placement Year można również spędzić w Rovio, Rockstar oraz Ubisoft. Na to mogą liczyć studentki i studenci Games Designs. Bardzo często bezpośrednio po stażu jego uczestnicy otrzymują oferty pracy. Uczelnie stawiają na współpracę nie tylko z firmami, ale także ekspertami i praktykami w konkretnych dziedzinach (Fot. Shutterstock) Wiedza od praktyków Uczelnie stawiają na współpracę nie tylko z firmami, ale także ekspertami i praktykami w konkretnych dziedzinach. Coraz popularniejsze stają się kierunki związane z gamingiem. Na Falmouth University uczą np. wykładowcy, którzy pracowali przy „World of Warcraft”, „League of Legends” czy „Final Fantasy XII”. - Wszystko na kierunku gamingowym w Falmouth University rozpoczyna się od podstaw. Na pierwszym roku studenci projektują "od zera" swoją grę planszową. Na tej podstawie wykładowcy wraz ze nimi samymi mogą wskazać błędy i nieścisłości w fabule, by studenci mogli ich uniknąć w przyszłości. Kolejnym krokiem jest rozgrywka: studenci uczą się budować merytoryczne uwagi i przyjmować krytykę - mówi Magda Quinto, - Po tym etapie studenci przystępują do prostej gry wideo. Budują fabułę, głównych bohaterów i wymyślają tytuł (zazwyczaj zajmuje im on najwięcej czasu). Na drugim roku przystępują do pracy w grupach, w których w ciągu roku tworzą projekt gry. By zespoły były kompletne, powstają z osób z różnych wydziałów. Podobnie jak na wielu innych kierunkach technologicznych, program przygotowany jest w taki sposób, by każdy z absolwentów mógł odnieść sukces jako profesjonalista. Przykładowo: na kierunku gamingowym studenci poznają zarówno teorię gier, praktyczne elementy produkcji, ale także biznesową stronę branży komputerowej i gamingowej. Pracownicy uczelni, tworzący program, zdają sobie sprawę, że kreatywność bez strategii biznesowej po prostu nie wystarczy... - Jedną z najszybciej rosnących dziedzin nauki, którą można zaobserwować w Wielkiej Brytanii są gry. Zarówno popularność game development/design, jak i game art, rozwinęły się z ogromną prędkością ostatnich latach - komentuje Gosia Jaracz, Falmouth University Alumni & International Recruitment Officer. I dopowiada, że ten wzrost nie dotyczy samej popularności studiów w tych kierunkach, ale także zapotrzebowania na umiejętności nabyte przez studentów tych właśnie dziedzin, we wszystkich elementach ekonomii. - Wzrost zapotrzebowania pracowników w sferach IT, można zaobserwować na całym świecie, w tym również w Polsce. Biorąc pod uwagę, jak bardzo wszystkie branże stają się skomputeryzowane i zautomatyzowane, to z pewnością bardzo ekscytujący i przyszłościowy wybór kariery - wskazuje Gosia Jaracz. Gdzie studiować w Europie? Niektóre kraje, jak Niemcy czy Holandia, są mocno nastawione na kierunki technologiczne. Tamtejsze politechniki znajdują się bardzo wysoko w światowych rankingach i dają możliwość studiowania po angielsku. Warto wspomnieć o holenderskich Uniwersytetach Technicznych w Delft czy Eindhoven, a także o niemieckim Uniwersytecie Technicznym w Monachium. Wśród holenderskich uczelni warto wskazać również Hanze University of Applied Sciences czy Royal Academy of Art. W Danii wyróżniają się University College of Northern Denmark, Business Academy Aarhus, a także VIA University College. W Wielkiej Brytanii na studia technologiczne można wybrać się na Swansea University, Falmouth University, University of Westminster, De Montfort University lub Coventry University. Wybór uczelni ma znaczenie Jak wynika z ankiety “Badamy przedsiębiorczość młodych”, przeprowadzonej przez Elab Education Laboratory, aż 54 proc. odpowiadających, wybierając studia, kieruje się perspektywą dobrze płatnej pracy. - Receptą na dobre zarobki są studia ścisłe albo kierunek niszowy, który daje dobrą pozycję na rynku pracy. Wartość kandydata podczas zatrudnienia wzmacnia też tytuł prestiżowej lub zagranicznej uczelni - mówi Przemysław Jeziorowski z Elab Education Laboratory. Potwierdza to “The Economist”, który przywołuje dane dotyczące zarobków w odniesieniu do uczelni i rodzaju studiów: na bardzo dobre dochody w rok po ukończeniu nauki mogą liczyć absolwenci najbardziej elitarnych uczelni i “najlepszych” kierunków. Według amerykańskiego Departamentu Edukacji przyszłe zarobki zależą od liczby przyjmowanych na rok studentów. W przypadku nauk ścisłych, jeśli uczelnia przyjmuje więcej niż około jedną czwartą aplikantów, wynagrodzenie większości absolwentów danego kierunku będzie na podobnym poziomie. - niezależnie od tego, czy uczelnia przyjmuje 35 czy 75 proc. osób starających się o przyjęcie. Z kolei absolwenci uczelni, które przyjmują mniej niż 25 proc. aplikantów, mają szansę na prawie dwa razy wyższe zarobki. Rekordowymi zarobkami rok po ukończeniu studiów mogą się pochwalić analitycy z Uniwersytetu Pensylwanii, osiągając średni roczny dochód w wysokości 135 000 dol.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.