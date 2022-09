Studia skrócone do 1,5 roku? Edukacja musi nadążyć za technologią

NR

Studia w 1,5 roku, powrót do kursów zawodowych, rozwinięte programy praktyk - pomysłów na to, jak powinna wyglądać edukacja, by młodzi ludzie sprawnie zdobywali kompetencje niezbędne im w przyszłości, jest mnóstwo. Z roku na rok to zadanie wydaje się jednak coraz trudniejsze ze względu na szybki rozwój technologii. Pojawiają się głosy, że powinniśmy doprowadzić do edukacji na wzór podyplomowej. Całe jednolite studia trwałyby 1,5 roku (fot .Pixabay)

Coraz mniej mamy fabryk, w których jest smar, kurz, manualne wykonywanie pewnych elementów. Teraz mamy bardzo sprawne zdigitalizowane fabryki, w których pracuje się z technologią, z algorytmami - młodzież musi być do tego przygotowana.

- Pojawiają się głosy, że powinniśmy doprowadzić do edukacji na wzór tej podyplomowej. Całe jednolite studia trwałyby 1,5 roku - mówi Małgorzata Dobrowolska z Politechniki Śląskiej.



W związku z czwartą rewolucją przemysłową zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i mniejsze firmy, by reagować na indywidualne potrzeby klientów, pojawiające się wciąż nowe rozwiązania czy zmieniający się rynek, ulegają ciągłej transformacji. Razem z nimi zmieniają się także wymagania i przewidywania dotyczące tak zwanych kompetencji przyszłości. O tym, czym są kompetencje przyszłości i jak je kształtować, rozmawiamy z Małgorzatą Dobrowolską z Centrum Przemysłu 4.0 w Międzynarodowym Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej. Małgorzata Dobrowolska będzie gościem konferencji Tech and Job, która odbędzie się 5 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w ramach Targów TOOLEX.

Czym są kompetencje przyszłości?

Dziś kompetencje przyszłości najczęściej dzielone są tak, jak kompetencje kluczowe na rynku pracy. Wyróżniamy pięć dużych grup: po pierwsze kompetencje techniczno-technologiczne, czyli wszystko to, co wynika z filarów Przemysłu 4.0, między innymi cyfryzacja, automatyzacja, cyberbezpieczeństwo. Druga grupa to kompetencje językowe, rozumiane nie tylko jako nauka języka, ale jako umiejętności międzykulturowe - ze względu na to, że dzięki rozwojowi Przemysłu 4.0 praca wykracza poza granice jednego państwa. Kolejne to kompetencje cyfrowe, rozumiane jako IT - te z uwagi na transformację cyfrową są uznawane jako kompetencje bazowe. Ostatnie to kompetencje metapoznania, które zawierają w sobie kompetencje miękkie i umiejętność szybkiego uczenia się.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl - Nie można powiedzieć, że któraś z tych grup kompetencji jest najważniejsza, bo wszystkie są tak samo nam potrzebne - tłumaczy Małgorzata Dobrowolska z Centrum Przemysłu 4.0 Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej i dodaje, że by sprostać tym wszystkim wymaganiom, zmienić musi się nie tylko to, czego uczymy, ale także to, jak to robimy. - Są tacy, którzy uważają, że w związku z tak dużą dynamiką zmian, szybkim rozwojem technologii, szybką zmianą w zawodach, nie będzie możliwe utrzymanie takiej długoletniej edukacji, jaką mamy. Ten obszar zmienia się tak szybko, że wiedza zdobyta na pierwszym roku studiów po pięciu latach mogłaby już być przestarzała - mówi Małgorzata Dobrowolska. Zmienić musi się nie tylko to, czego uczymy, ale także to, jak to robimy (fot. Pixabay) Jak podkreśla Dobrowolska, uczelnie wyższe już dawno zrobiły krok w kierunku zmian. Kiedyś jednolite studia pięcioletnie były standardem, dziś na większości kierunków lepiej sprawdza się system 3+2. - W środowisku pojawiają się głosy, że w końcu nauka pójdzie o krok dalej, że powinniśmy doprowadzić do edukacji na wzór tej podyplomowej. Całe jednolite studia trwałyby 1,5 roku - bo tak dużo jest zmian. To oczywiście bardzo odważna wizja, ale kto wie. Może tak właśnie będzie za 30, 50 lat? Trudno powiedzieć - zastanawia się Małgorzata Dobrowolska. Zmienić trzeba cały system edukacji Podobne kompetencje niezbędne będą na wszystkich poziomach nauczania, łącznie z kształceniem ustawicznym. Dlatego zmianie ulec musi cały system. Nie zawsze oznacza to jednak wprowadzanie zupełnie nowych rozwiązań. - O tym mało kto mówi, ale krótkie kursy przygotowawcze wcale nie są złym rozwiązaniem, szczególnie jeśli mówimy np. o drukarzu 3D - o takich zawodach, których jesteśmy w stanie stosunkowo szybko kogoś nauczyć. Mamy coraz mniej fabryk, w których jest smar, kurz, manualne wykonywanie pewnych elementów. Teraz mamy bardzo sprawne, zdigitalizowane fabryki, w których pracuje się z technologią, z algorytmem - młodzież musi być do tego przygotowana - uważa Małgorzata Dobrowolska. Coraz mniej mamy fabryk, w których jest smar, kurz, manualne wykonywanie pewnych elementów (Foto.Pixabay) Pomocny w tym, jak podkreśla Dobrowolska, byłby między innymi powrót do praktyk. - Bardzo podobają mi się dualne rozwiązania, gdy człowiek ma praktykę i naukę - idzie do firmy i do szkoły. Dualne kształcenie wynika z modelu szkół zawodowych, które mieliśmy na bardzo wysokim poziomie. Tam rzeczywiście było tak, że dwa dni w szkole, trzy dni na praktykach i nie był to głupi model. Teraz do niego wracamy. Troszkę inaczej go nazywamy, zmieniamy, ale chodzi o to, żeby ktoś miał możliwość uczenia się z wykorzystaniem szkolnych umiejętności w prawdziwym świecie - podkreśla Dobrowolska. Więcej na temat rynku pracy, rekrutacji oraz szkoleń specjalistów i inżynierów będzie można usłyszeć podczas organizowanej pod patronatem PulsHR.pl konferencji Tech and Job w Katowicach 5 października 2022 roku. Udział w wydarzeniu jest darmowy, wystarczy się zarejestrować. O godzinie 13:45 zapraszamy na sesję "Edukacja. Kompetencje przyszłości", której tematem będzie kształcenie inżynierów pod kątem aktualnych i przyszłych potrzeb polskiego rynku pracy. Zastanowimy się wspólnie, czy ze względu na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość studenci powinni stawiać na specjalizację, czy wszechstronność. Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie rola inteligencji emocjonalnej i umiejętności miękkich dla pracy w zespole. Udział w dyskusji zapowiedzieli między innymi: Małgorzata Dobrowolska z Centrum Przemysłu 4.0 w Międzynarodowym Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej; Artur Kluba, dyrektor HR w ZF Automotive Systems Poland; Kinga Marczak, dyrektor ds. sprzedaży Personnel Service; Katarzyna Śledziewska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor zarządzająca DELab.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

