Studia lekarskie dla każdego? Lekarze są sceptyczni: to gra o nasze zdrowie

Rząd zdecydował. Kryteria, jakie muszą spełniać uczelnie, by kształcić lekarzy, będą niższe. Ustawę w tej sprawie podpisał już prezydent. Lekarze pomysł krytykowali od samego początku i nadal krytykują. - To kosztowna gra wyborcza, w której stawką jest nasze zdrowie - słyszymy.

Długie kolejki do lekarzy to w Polsce standard. Z przygotowywanego od 2012 roku przez Fundację Watch Health Care "Barometru WHC" wynika, że w ubiegłym roku (listopad) średni czas oczekiwania na pojedyncze świadczenie zdrowotne wynosił 3,6 miesiąca (rok wcześniej 3,4 miesiąca), do lekarza specjalisty było to już 4,1 miesiąca (rok wcześniej 2,9 miesiąca), a na badania diagnostyczne pacjenci czekali średnio 2,5 miesiąca (rok wcześniej 1,9 miesiąca).

Zgodnie z nimi pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym będzie mogła uzyskać:

1) uczelnia akademicka, która według stanu na dzień złożenia wniosku:

a) posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub

- posiada kategorię naukową A+ albo A w co najmniej 3 dyscyplinach (dodany w nowelizacji przepis)

2) uczelnia, która według stanu na dzień złożenia wniosku prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8, i:

- posiada kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub

- zatrudnia co najmniej 12 nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub dyscyplinie nauki o zdrowiu, dla których uczelnia jest podstawowym miejscem pracy (nowa możliwość).

Co to oznacza w praktyce? Przykładowo kierunek lekarski będzie mogła otworzyć m.in. uczelnia, która kształci już np. ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów czy pielęgniarki i położne i ma jakąkolwiek, choćby najniższą, kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Musi zatrudniać co najmniej 12 nauczycieli, którzy mają doświadczenie w nauczania zawodu.

Co więcej, na najbliższy rok akademicki Ministerstwo Zdrowia dość mocno zwiększyło limit miejsc na kierunkach lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Od października będzie mogło kształcić się o 327 medyków więcej. W sumie limit miejsc wyniesie 11 142. Od października 2023 wzrośnie nie tylko liczba miejsc na studiach dla medyków, ale również liczba uczelni kształcących przyszłych lekarzy - z 24 do 30 (w pierwotnej wersji projektu rozporządzenia było ich 29).

To wszystko spowodowało, że wiele uczelni, które do tej pory nie kojarzyły się z placówkami, które kształcą medyków, będzie to robić. Po raz pierwszy nabór na kierunek lekarski uruchomiły np. Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Akademia Mazowiecka w Płocku czy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach czy Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.

Kosztowna gra, która może skończyć się utratą zdrowia

Tak gwałtowne zmiany w liczbie uczelni i studentów kierunków lekarskich od samego początku krytykowali przedstawiciele samorządu lekarskiego czy rezydenci. Ich zdaniem zmiany przełożą się na obniżenie jakości kształcenia. Mówią o braku odpowiedniego zaplecza na uczelniach, które do tej pory nie kształciły lekarzy, o braku doświadczenia we współpracy z placówkami medycznymi, w których studenci muszą odbywać staże i zdobywać praktyczne doświadczenie, ale też podkreślają, że są to na tyle skomplikowane studia, że nie wystarczy 12 specjalistów na uczelni, by przekazać pełną wiedzę. Podają przykład Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, która od października również będzie kształcić lekarzy. Jednak część zajęć z anatomii będzie odbywała się w odległym o ponad 260 km Radomiu. Dla studentów oznacza to ok. 7-godzinną podróż w dwie strony.

Krytycznie rozwiązania wprowadzone przez rząd ocenia prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie Michał Bulsa.

- Działania rządu odbieramy jako bardzo kosztowną grę wyborcza w celu pokazania obywatelom, że rozwiązywane są problemy niedoboru kadr medycznych. Niestety rząd obniżając kryteria konieczne do uruchomienia kierunku lekarskiego, może narażać obywateli na możliwość utraty zdrowia - komentuje w rozmowie z PulsHR Michał Bulsa.

Przestrzega też młodych ludzi, którzy zastanawiają się nad wyborem kierunków lekarskich, że istnieje ryzyko, iż nie będą wykształceni na odpowiednim poziomie.

- Argumenty Ministerstwa Zdrowia mówiące, że każdy absolwent będzie zdawał Lekarski Egzamin Końcowy, w naszej opinii są nieodpowiedzialne. Koszty kształcenia medyków należą do najdroższych i nierozsądnym jest wydawanie pieniędzy bez odpowiedniej jakości kształcenia lekarzy - zaznacza. Jak wyliczyło Ministerstwo Zdrowia, koszt wykształcenia przyszłego lekarza to 200-250 tys. zł.

Podobne argumenty krytykujące obniżenie standardów podnosiła w swoich stanowisku Naczelna Izba Lekarska czy Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

Związkowcy podkreślają, że "duże zmiany w liczbie studentów tak ważnego i odpowiedzialnego zawodu, jakim jest zawód lekarza, powinny być wprowadzane nie skokowo, ale stopniowo, ze szczególną dbałością o jak najlepszą infrastrukturę i kadrę dydaktyczną".

- Samo zwiększenie liczby studentów mogłyby być dobre, gdyby to było zrobione z poszanowaniem dla jakości kształcenia i z poszanowaniem tych młodych ludzi. Tymczasem marnujemy ich potencjał, wysyłając na studia, które nie mają zaplecza, nie mają kadry, przez co ci młodzi ludzie będą musieli jeździć po 200-300 kilometrów, żeby zobaczyć prosektorium - komentuje Damian Patecki, przewodniczący Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej. - Mam wrażenie, że w tej całej dyskusji zapominamy również o tym, że w służbie zdrowia nie pracują wyłącznie lekarze, a też pielęgniarki, ratownicy, fizjoterapeuci. A zachowujemy się, jakby świat kręcił się jedynie wokół lekarzy. Jak tak dalej pójdzie, to okaże się, że ci wszyscy lekarze sami będą musieli sobie przygotowywać sale operacyjne do zabiegów i później rehabilitować pacjentów - dodaje.

Zamiast kierunku lekarskiego na nowej uczelni – otwarcie go w filii uniwersytetów medycznych

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) przygotowała rekomendacje związane z zasadami kształcenia na kierunkach medycznych. Wynika z nich, że dużo lepszym rozwiązaniem, niż to, na jakie postawił rząd, jest tworzenie filii uniwersytetów medycznych. W swojej rekomendacji KRAUM wymienia następujące argumenty za otwieraniem filii uniwersytetów medycznych:

wykorzystanie istniejących zasobów - tworzenie filii umożliwia lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury, zasobów i doświadczenia macierzystej uczelni. To pozwala na oszczędność środków, czasu i zasobów, które musiałyby być poświęcone na stworzenie nowej uczelni

zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej - rozwinięcie filii w mniejszych ośrodkach może pomóc w zwiększeniu dostępności i jakości opieki zdrowotnej - absolwenci filii mogą pozostać w swoich miejscach kształcenia i pracować na rzecz poprawy zdrowia lokalnych społeczności

impuls rozwojowy dla lokalnej kadry medycznej - filie umożliwiają lokalnej kadrze medycznej rozwijanie i podnoszenie kompetencji dydaktycznych, badawczych i praktycznych, w tym klinicznych

uwzględnienie lokalnych potrzeb zdrowotnych

przyciąganie talentów - filie mogą przyciągać wykwalifikowany personel i kadry akademickie do pracy w mniejszych ośrodkach. To może pozytywnie wpłynąć na rozwój społeczności i gospodarki lokalnej

dostęp do edukacji medycznej - tworzenie filii w mniejszych ośrodkach umożliwia większej liczbie studentów dostęp do edukacji medycznej (filie mogą stanowić dostępniejszą i tańszą opcję dla potencjalnych studentów).

Na taki krok zdecydował się Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, który od października 2023 będzie miał swoją filię w Wałbrzychu. Studenci kształceni będą w Wałbrzychu, a zajęcia poprowadzą nauczyciele akademiccy z UMW przy wsparciu wałbrzyskiej kadry medycznej znającej potrzeby i specyfikę regionu.

- W Polsce brakuje 50 tys. lekarzy. Recepta na to, aby było ich więcej, jest prosta – należy ich więcej kształcić. Warunek jest jeden: ilość nie może przesłonić jakości. Lekarze muszą być dobrze kształceni przez posiadającą doświadczenie w tym zakresie kadrę, która zagwarantuje nabywanie wysokich kompetencji i wesprze we wszechstronnym rozwoju studentów tych wyjątkowo wymagających studiów. To bardzo specyficzne, wynikające z rygorystycznych standardów, kształcenie, gdzie doświadczenie jest kluczowe - powiedział prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

- Nie widzę żadnej różnicy między tym rozwiązaniem, a otwieraniem kierunków lekarskich przez uczelnie w mniejszych miejscowościach. Przecież problemy zostaną te same. Może i dostęp do wykładów będzie łatwiejszy, ale przecież nikt nie dowiezie preparatów anatomicznych do filii, nikt nie otworzy tam specjalnie prosektorium, nikt nie zainwestuje grubych milionów na profesjonalne wyposażenie pracowni - komentuje Damian Patecki, przewodniczący Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej.

- Pomysłodawcy tego rozwiązania zapomnieli chyba, że aby wykształcić dobrych medyków, nie wystarczy rzutnik i sala wykładowa. Kierunki medyczne zawsze były kosztowne, wymagały dostępu do dużej liczby dobrze wyposażonych pracowni. By z tego wszystkiego skorzystać, studenci i tak będą musieli dojechać do głównej siedziby uczelni. Medycyna po prostu zawsze była kierunkiem, który studiuje się w dużym mieście, gdzie poza uczelnią są szpitale kliniczne, w których staże mogą odbyć przyszli lekarze i rezydenci, jest dostęp do wszelkiej niezbędnej infrastruktury. W mniejszych miastach nie da się kształcić na tym samym poziomie - podsumowuje.

