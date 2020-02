Studia dualne grupy Enea z pierwszymi absolwentami

Studenci elektrotechniki odbywali zajęcia praktyczne w spółkach grupy Enea - Enei, Enei Centrum, Enei Operator, Enei Serwis, Enei Wytwarzanie, Enei Oświetlenie, Enei Pomiary i Enei Trading, których pracownicy w roli wykładowców włączyli się w kształcenie przyszłej kadry. Trzy semestry nauki zakończył egzamin przed obroną prac inżynierskich.

- Dzięki programowi mogliśmy zdobywać doświadczenie i jednocześnie korzystać z zalet dziennego studiowania. Praktycznego zetknięcia się z wieloma systemami nie zastąpią wykłady czy laboratoria - podkreśliła Magda Ćwirko-Godycka, absolwentka I edycji studiów.

- Wiedza jest najlepiej przyswajana przez praktykę, co oferują właśnie studia dualne. Największą zaletą była możliwość spotkania z pracownikami, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą oraz wycieczki terenowe - dodała.

Enea wskazuje, że rozwój grupy jako organizacji opartej na wiedzy wymaga wykształcenia kadr wyróżniających się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i kompetencjami przekrojowymi. Są to m.in. przedsiębiorczość, komunikatywność, umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii, czy praca zespołowa.

- Po zakończeniu nauki na uczelni wyższej student może pochwalić się dyplomem i odpowiednim doświadczeniem zawodowym, co powinno mu znacząco ułatwić samodzielny start zawodowy. Wyróżniający się będą mieli szansę dołączyć do zespołu Enei po zakończeniu studiów magisterskich - skomentował Krzysztof Hajdrowski, kierownik Biura Innowacji i Nowych Technologii w Enei, koordynator merytoryczny projektu.

Absolwenci kontynuują naukę na studiach magisterskich, by po ich zakończeniu rozpocząć pracę zawodową w jednym z poznanych podczas studiów dualnych obszarze.

- Enea to godny zaufania pracodawca. Firma pozwala rozwijać się w obszarze nowych technologii oraz nowinek technicznych. Oferuje możliwość zatrudnienia na wielu płaszczyznach: od projektowania, przez wykonawstwo, aż do eksploatacji i wprowadzania innowacji - stwierdził Korneliusz Mikołajczak, absolwent pierwszej edycji studiów.

Natomiast Joanna Kamoś, dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Enei, stwierdziła, że dzięki zaangażowaniu spółek grupy program kształcenia dualnego od blisko dwóch lat realizowany jest z sukcesem.

- Zapewniamy studentom wysoką jakość kształcenia praktycznego, spotkania z ekspertami, dostęp do narzędzi, z których na co dzień korzystają nasi pracownicy i tym samym wspieramy ich w przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej – podsumowała Kamoś.

Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa - jak sama podkreśla - zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę 2,5 mln klientów.

Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju). Grupa zatrudnia w całej Polsce ok. 16,1 tys. pracowników i należą niej dwie ważne elektrownie systemowe (Kozienice i Połaniec), a także Lubelski Węgiel Bogdanka.

Działalność grupy obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile. Łącznie Enea ma w swoich zakładach 6,2 GW zainstalowanej mocy elektrycznej, a także trzy pola wydobywcze w LW Bogdance i 122,4 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami.