Studia dla menedżerów. Zobacz, co mają w ofercie największe polskie uczelnie

Jak dodaje, choć na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że w świecie, w którym dostęp do informacji jest na wyciągnięcie ręki (wystarczy sięgnąć po smartfona), nikt nie powinien mieć wątpliwości, że należy się uczyć.

- Mimo że odpowiedź na każde pytanie znajdziemy w telefonie, to przeświadczenie, że to wystarczy, by być na bieżąco, jest złudne i zgubne. Jeżeli ktoś uwierzy w taką możliwość, to niestety w krótkim czasie przestanie być atrakcyjny na rynku pracy. Choć zdobywanie informacji rzeczywiście jest bardzo proste, to umiejętność praktycznego wykorzystania i zaaplikowania tej wiedzy w realiach to zupełnie inna kwestia. Bez umiejętności weryfikowania informacji ich nadmiar może nas przytłoczyć i zamienić się w informacyjny szum. Dlatego tak ważne jest opanowanie sztuki oddzielenia tego, co ważne, od plew, a to gwarantuje tylko ciągłe podnoszenie kompetencji - podsumowuje prof. Tomasz Zieliński.

Sprawdziliśmy, co ciekawego w swoich ofertach mają największe uczelnie w Polsce. Rekrutacja na wskazane przez nas kierunki trwa, wszystkie studia są płatne.

Analiza danych - nowe studia podyplomowe w SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie na zbliżający się rok akademicki przygotowała w sumie 151 programów studiów podyplomowych i cztery programy MBA. Na liście znajdziemy m.in. przeznaczony dla menedżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz zarządzanie ryzykiem kierunek zarządzanie cyberbezpieczeństwem (opłata za całość studiów wynosi 7500 zł) czy studia zarządzanie kapitałem ludzkim (koszt studiów to 7900 zł), które skierowane są m.in. do HR biznes partnerów. Nowością są z kolei studia podyplomowe warsztat eksperta analiz społeczno-ekonomicznych (koszt studiów - 7000 zł).

- Uczelnia proponuje studia dla ekspertów i analityków, w tym urzędników merytorycznych, ponieważ w obecnych czasach nie można działać w oparciu o intuicję. Ogrom danych, jakie nas otaczają, wymaga od nas zdobycia umiejętności ich prawidłowej analizy. Tylko wtedy uda nam się zdobyć warsztat analityczny, który pozwoli świadomie wybrać najważniejsze informacje i prawidłowo je zinterpretować - mówi kierownik Katedry Polityki Publicznej SGH prof. Andrzej Zybała.

Pytany o to, dla kogo są te studia, mówi tak: - Dla każdej osoby, która w pracy zajmuje się analizą danych czy przygotowywaniem pogłębionych raportów, strategii, rekomendacji, którzy uczestniczą w dialogu między różnymi organizacjami itp.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie na zbliżający się rok akademicki przygotowała w sumie 151 programów studiów podyplomowych i cztery programy MBA (fot. Facebook/SGH)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na nadchodzący rok akademicki przygotował ponad 40 kierunków studiów podyplomowych. Jedną z pozycji są studia podyplomowe z Prawa pracy (koszt studiów to 3500 zł).

- Studia skierowane są do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Z kolei inna pozycja z oferty - studia zarządzanie zasobami ludzkimi (koszt studiów wynosi 4 800 zł) - skierowana jest do pracowników, menedżerów i dyrektorów działów HR czy działów marketingu, sprzedaży, komunikacji.

W programie nauczania przewidziano m.in. takie zagadnienia jak przywództwo, efektywne motywowanie zespołu, zarządzanie kompetencjami i wiekiem czy negocjacje i mediacje w biznesie. W sumie program został podzielony na siedem tematycznych modułów.

Uczelnie nr 1 w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023

Jaką ofertę dla menedżerów przygotowały Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Warszawski, czyli najlepsze polskie uczelnie w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023?

W przypadku krakowskiej Alma Mater lista programów oferowanych w ramach studiów podyplomowych zawiera 62 propozycje, wiele z nich skierowanych jest do kadry zarządczej i menedżerskiej.

Ostatnie lata jasno pokazały, że aktualna wiedza z zakresu prawa pracy jest na wagę złota. Od 1974 r. UJ prowadzi studia podyplomowe z prawa pracy (koszt to 4 000 zł). Co roku kończy je grupa ok. 100 słuchaczy, specjalistów działów spraw osobowych zajmujących się w praktyce prawem pracy. Zajęcia prowadzi m.in. prof. prezes ZUS-u Gertruda Uścińska.

Inny kierunek oferowany przez UJ, który powinien zainteresować pracowników z działów HR, to Zarządzanie zasobami ludzkimi (koszt to 6 000 zł).

- Wielu polskich menedżerów posiadających wykształcenie techniczne podkreśla potrzebę uzupełnienia wiedzy z zakresu zarządzania, psychologii i socjologii pracy - jej brak utrudnia im bowiem efektywne pełnienie funkcji kierowniczych - wskazują autorzy kierunku. Podają, że jest on kierowany do wszystkich tych, którzy planują w przyszłości objęcie funkcji zarządczych lub pracują obecnie jako kierownicy różnych szczebli i branż.

Z kolei Uniwersytet Warszawski w swojej ofercie ma studia skierowane typowo dla menedżerów z doświadczeniem. Mowa o programie Executive MBA w języku angielskim (całkowity koszt to 54 900 zł i 8000 dol., czyli ok. 90 tys. zł), który powstał w 1991 roku we współpracy z Uniwersytetem Illinois w Urbanie i Champaign (UoI) i był pierwszym międzynarodowym programem MBA w Polsce. Od tego czasu program ukończyło już 1500 osób.

- Każdego roku 60 proc. uczestników naszych studiów to prezesi, członkowie rad nadzorczych i zarządów oraz ich bezpośredni podwładni, reprezentujący wiodące polskie i zagraniczne firmy - czytamy na stronie uczelni.

By w ogóle móc ubiegać się o miejsce na tym kierunku, kandydaci muszą mieć m.in. minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym trzy lata na stanowisku menedżerskim.

Studia dla praktyków biznesu. Doświadczenie to podstawa

Także Akademia Leona Koźmińskiego przygotowała studia skierowane do praktyków biznesu, szczególnie do menedżerów, team liderów, kierowników czy osób zarządzających zespołami i projektami. Akademia kompetencji menedżera (koszt to 10 400 zł plus 250 zł wpisowego - cena bez zniżek) zakłada, że w trakcie 182 godzin zajęć dydaktycznych osoby zarządzające zespołami pogłębią swoje kompetencje m.in. z zakresu poznania indywidualnego potencjału, budowania zespołu, roli komunikacji i przywództwa w organizacji. Studenci dowiedzą się również, jak efektywnie prowadzić spotkania z zespołem.

Cały czas można zapisać się również na Akademię rekrutera (koszt to 6200 zł plus 250 zł wpisowego - cena bez zniżek). To studia skierowane do osób, które chcą poznać narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników, rozwinąć swoje umiejętności sprzedażowe (B2B) i negocjacyjne, budować swoje kompetencje w zakresie komunikacji i zapoznać się z uwarunkowaniami prawnymi, jakie obowiązują w pracy rekrutera.

- W dobie ogromnego niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poszukiwanie odpowiednich pracowników staje się coraz trudniejsze, tym samym rola konsultantów nabiera na znaczeniu. Od ich profesjonalizmu i skuteczności zależy realizacja polityki zatrudnieniowej w wielu polskich przedsiębiorstwach - zachęcają do aplikowania twórcy kierunku.

Cały czas można zapisać się również na Akademię rekrutera organizowaną przez ALK (fot. Facebook Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

Innym kierunkiem skierowanym do kadry zarządczej jest Data Science i Big Data w zarządzaniu (koszt to 13 800 zł plus 250 zł wpisowego - cena bez zniżek). Studia te dedykowane są średniej i wyższej kadrze menedżerskiej z co najmniej 3-letnim łącznym stażem zawodowym, pełniącej swoje funkcje m.in. (ale nie wyłącznie) w obszarach marketingu, finansów, IT, zarządzania łańcuchem produkcji, HR czy zarządzania strategicznego.

Studia podyplomowe na uczelniach ekonomicznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ma w swojej ofercie ponad 70 kierunków studiów podyplomowych oraz dwa programy Executive MBA (koszt to 59 000 zł, plus 1000 zł opłaty za wniosek). Każdego roku kończy je ok. 1200 absolwentów. Co ciekawego znajdziemy dla menedżerów i kierowników?

Na liście jest m.in. kierunek zrównoważony rozwój w strategii organizacji i raportowanie niefinansowe (ESG) (koszt to 5 400 zł), którego adresatami są:

zarządy i kadra zarządzająca różnego typu organizacji – przedsiębiorstw, jednostek administracji rządowej i samorządowej, podmiotów z sektora non-profit,

osoby odpowiedzialne za budowanie strategii organizacji,

osoby zajmujące się wypełnianiem obowiązków informacyjnych, odpowiedzialne za przygotowywanie raportów.

Słuchacze w trakcie nauki mają poznać metody opracowywania, wdrażania i ewaluacji elementów ESG w strategii organizacji oraz raportowania niefinansowego dotyczącego podejmowanych działań, zgodnego z wymogami określonymi w dyrektywach unijnych. Warto przypomnieć, że zgodnie z unijną dyrektywą do końca 2026 roku większość obecnych na rynku firm będzie musiała przygotowywać raporty niefinansowe.

Z kolei dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla organizacji, pracowników pionów kadrowych (zarządzania zasobami ludzkimi) uczelnia przygotowała kierunek Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi (koszt to 5 400 zł). Program studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia jak prawo pracy, komunikacja interpersonalna, wartościowanie i elastyczność pracy.

Trwa również rekrutacja na studia MBA (koszt to 65 000 zł z jednym wyjazdem zagranicznym w cenie lub 74 000 zł z dwoma wyjazdami zagranicznymi) organizowane w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i prowadzone w pełni w języku angielskim.

- Studia MBA w Krakowie są szansą na stworzenie sieci wartościowych kontaktów biznesowych. To miasto przyciąga wielu inwestorów, którzy chcą tutaj rozwijać swoje firmy. Studia MBA są miejscem, w którym spotykają się osoby z różnych branż zarówno z Polski, jak i z zagranicy - czytamy w opisie programów.

Również Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi przygotowała program studiów podyplomowych z tego zakresu. Kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi (koszt to 4 000 zł, plus 200 zł opłaty wpisowej) łączy elementy twardego i miękkiego HR. Cel, jaki stawia sobie uczelnia? Nabycie lub doskonalenie umiejętności związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji w warunkach zmian gospodarczych.

Studia MBA w swojej ofercie ma również Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Pierwszy, który powinien zainteresować menedżerów, to MBA in Corporate Governance (koszt to 7980 zł), które prowadzone są w języku angielskim. Cel studiów to wykształcenie w menedżerach umiejętności zarządzania w świecie VUCA, czyli w świecie ciągłej zmiany.

Słuchacze dowiedzą się m.in., jak wzmocnić pozycję lidera, jak sprawnie mobilizować do pracy i jak nadzorować jej efekty.

W tym roku nowością w ofercie katowickiego uniwersytetu jest kierunek psychologia dla menedżera (koszt to 4950 zł). Studia - jak zapewnia uczelnia - mają przygotować słuchaczy do podejmowania trafnych decyzji w środowisku biznesowym, w którym czynniki interpersonalne, motywacyjne i związane z dobrostanem psychicznym nabierają coraz większego znaczenia.

Uczelnie techniczne i ich oferta skierowana do menedżerów

Kadra zarządzająca może wybierać również z bogatej oferty studiów podyplomowych oferowanych przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W sumie uczelnia przygotowała ponad 80 kierunków, na zdecydowaną większość z nich cały czas trwa rekrutacja.

Słuchacze mogą zapisać się m.in. na studia na kierunku budowanie wizerunku pracodawcy (Employer Branding) (koszt to 6 100 zł). - Adresatami naszych studiów są osoby zainteresowane zagadnieniem employer brandingu, a szczególnie pracownicy działów HR, PR i marketingu oraz firm rekrutacyjnych i doradczych - wskazują autorzy kierunku.

Osoby, które zdecydują się na te studia, będą mogły podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi, trendów, badań i najlepszych praktyk zarządzania marką pracodawcy i przyciągania najlepszych kandydatów z rynku, e-rekrutacji i e-HR, tworzenia przyjaznego i atrakcyjnego środowiska pracy, zarządzania talentami, rozwojem, zmianą i różnorodnością oraz wykorzystywania najnowocześniejszych narzędzi internetowych i mobilnych w przygotowywaniu skutecznych strategii i realizacji kampanii rekrutacyjnych w środowisku internetowym i mobilnym.

Nadal otwarte są również aplikacje na studia MBA i MBA TECH, które ruszają na AGH w tym roku akademickim. Program MBA (koszt to 25 000 zł) przeznaczony specjalnie dla menedżerów i kadry kierowniczej średniego szczebla, którzy chcą podnosić swoje umiejętności i rozwijać swoją karierę w stale zmieniającym się krajobrazie technologicznym.

Z kolei program MBA TECH (cena 60 000 zł) podzielony jest na 10 kursów, które obejmują m.in. takie tematy jak przywództwo strategiczne, psychologię zarządzania czy optymalizację decyzji biznesowych.

Ponad osiemdziesiąt kierunków studiów podyplomowych do zaoferowania słuchaczom ma Politechnika Warszawska. Jednym z nich jest bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy (kosz to 4600 zł). Słuchacze będą mieli okazję zdobyć wiedzę i umiejętności związane z rozpoznawaniem, ocenianiem i kontrolowaniem występujących zagrożeń w środowisku pracy, doradzaniem w projektowaniu i wyposażaniu miejsc pracy, zarządzaniem bezpieczeństwem pracy, współdziałaniem w ochronie środowiska naturalnego, współuczestniczeniem w działalności mającej na celu ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska związanych z procesami pracy.

Studenci Executive Master of Business Administration (EMBA) organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej mają możliwość uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do Nowego Jorku (fot. Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej)

Z kolei Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej tradycyjnie już organizuje studia Executive Master of Business Administration (EMBA) (koszt studiów to 78 000 zł), które prowadzone są w języku angielskim. Przeznaczone są dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej. W programie uczelnia położyła nacisk na szeroką gamę zajęć zagranicznych, indywidualny rozwój osobisty oraz innowacyjność i przedsiębiorczość. Studenci mają też możliwość wyjechania na wyjazdy studyjne, m.in. by zwiedzać firmy w Nowym Jorku czy wziąć udział w zajęciach w Zicklin School of Business przy Baruch College.

Ponad 30 kierunków studiów podyplomowych z samego zarządzania przygotowała na najbliższy rok akademicki Politechnika Gdańska. Znajdziemy na niej m.in. kierunek menedżer HR (koszt to 3 980 zł).

- Zarobki menedżera HR są zazwyczaj dużo wyższe niż specjalisty ds. kadr i płac, dlatego nie wahaj się podnieść swoich kwalifikacji, aby zawalczyć o awans. Poszerz swoją wiedzę z zakresu zarządzania działem personalnym we współczesnych organizacjach - zachęca uczelnia. Program studiów składa się z 20 punktów, to m.in. zarządzanie różnorodnością, rozwój przywództwa w firmie i zarządzanie przez wartości czy podejmowanie decyzji menedżerskich i personalnych.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl