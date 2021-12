Studenci znaleźli sprytny sposób na zarobek. "Nie ma w tym nic złego"

Pracujący student to nic nowego. Jednak w czasie pandemii pojawiło się nowe zjawisko. Młodzi pracują, będąc jednocześnie na studiach. - Za bardzo spolaryzowaliśmy kształcenie akademickie, jest za bardzo klasowo-lekcyjne. Jak to mówią studenci, „dupogodziny” trzeba odsiedzieć. To jest błąd. To archaiczne podejście - przekonuje prof. Bogusław Śliwerski, pedagog z Uniwersytetu Łódzkiego.

Autor: Katarzyna Domagała-Szymonek

• 10 gru 2021 0:01





W dobie wykładów prowadzonych online obecność to zalogowanie się. A co student robi po drugiej stronie komputera, to zupełnie inna bajka (Fot. Unsplash)

REKLAMA

W roku akademickim 2020/21 na uczelniach studiowało 1218,0 tys. osób, czyli o 1,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Ile z nich powinno chodzić na wykłady? W teorii zdecydowana większość. Odejmijmy tych z indywidualnym tokiem nauczania. W praktyce swoich wykładowców słuchało niewielu.

Ilu dokładnie, nikt nie wie. Bo w dobie wykładów prowadzonych online obecność to zalogowanie się. A co student robi po drugiej stronie komputera, to zupełnie inna bajka. Czy to źle? Zdaniem prof. Bogusława Śliwerskiego z Uniwersytetu Łódzkiego niekoniecznie.

Daria pochodzi z Bytomia, studiuje ekonomię na jednym z wrocławskich uniwersytetów. Rodzice pomagają jej, ile mogą, jednak dziewczyna musi dorabiać, by utrzymać się we Wrocławiu. Przed pandemią pracowała w restauracji jako kelnerka. Wieczorami czy w weekendy udawało jej się zarobić tyle, by wystarczało na wszystko. Ale przyszła pandemia. Restauracja zwolniła sporo ludzi. Także ją. Dziewczyna znalazła pracę w jednej z firm świadczących usługi księgowe. Pracuje na pół etatu. Zdarza się, że na wykład czy ćwiczenia zabiera ze sobą laptop. Nie po to, żeby pilnie notować, co mówią wykładowcy, ale po to, by pracować.

- Pracuję zdalnie, mogę pracować, skąd chcę. Nie lubię, kiedy wypada to w czasie zajęć, ale nie mam wyjścia, a nie zawsze udaje się tak dopiąć grafik, by godziny na siebie nie zachodziły - wyjaśnia.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przyznaje, że choć nie przepada za pracą podczas wykładów czy ćwiczeń, to wyrzutów sumienia z tego powodu nie ma. - Bez pracy nie będzie mnie stać na życie we Wrocławiu. Nie mam wyjścia. Zapewniam, że do nauki nie podchodzę po macoszemu, ale bez pracy nie mam jak studiować i koło się zamyka. Do tego uważam, że nie robię niczego złego, zdobywam doświadczenie, które na rynku pracy jest bezcenne - podsumowuje młoda kobieta.

Dwie pieczenie na jednym ogniu

Wykładowcy przyznają, że pracujący studenci (mówimy o studiach stacjonarnych) to nic nowego. Z raportu Polskiego Forum HR wynika, że 37 proc. pracowników na rynku tymczasowym to osoby poniżej 26. roku życia. Znaczna część z nich to właśnie studenci stacjonarni i zaoczni, dla których elastyczna praca dorywcza to jedyny sposób pogodzenia nauki z zarabianiem. Tym bardziej, że koszty utrzymania rosną - średnia studenckich miesięcznych wydatków w 2020 r. wyniosła już 2652,95 złotych, co stanowi wzrost aż o 500 złotych w porównaniu do 2019 roku. Te kwoty z pewnością wpłynęły na to, że zjawisko, którego przykładem jest Daria, rzeczywiście jest coraz częściej widoczne na uczelniach. - Prawdą jest, że studenci, jeśli tylko mogą, pracują na zajęciach, a upowszechnienie się pracy zdalnej mocno powiększyło ich grono. Wiem to także ze swojego doświadczenia, bo jeszcze gdy sama studiowałam, byli ludzie, którzy podczas zajęć klikali w laptopa jak szaleni i nie robili wtedy notatek, po prostu pracowali. Dziś, kiedy sama jestem wykładowcą, sytuacja wygląda tak samo. Na sali mam studentów, którzy przez całe zajęcia intensywnie klikają w klawiaturę. Oczywiście mogę naiwnie wierzyć, że notują z umiłowaniem to, o czym do nich mówię. Domyślam się jednak, że mogą wówczas pracować zdalnie i piec dwie pieczenie - przyznaje doktorantka na jednym z polskich uniwersytetów, która od trzech lat prowadzi zajęcia ze studentami. fot. Pixabay Pytana o to, czy jej to nie przeszkadza, przyznaje, że kiedy zaczynała swoją przygodę z pracą na uczelni, takie zachowanie wywoływało w niej pewien niesmak i lekkie oburzenie: "Jak to tak! Nie słuchać mnie, przecież mówię same ważne rzeczy!". - Jednak z czasem moje podejście bardzo się zmieniło. Doszłam do wniosku, że nikogo na siłę uszczęśliwiać nie będę, sama pracowałam już podczas studiów i wiem, że czasem bywa trudno zgrać godziny. Dziś odpowiadając na to pytanie, powiem z pełną świadomością: nie, nie przeszkadza mi to. Wierzę, że pracując zdalnie, mają możliwość zdobywać doświadczenie w tematach, w których kształcimy się na uczelni, czyli wdrażają teorię w praktykę - podsumowuje. Ile zarabiają młodzi ludzie? Z badania przeprowadzonego w ramach Programu Kariera przez pracownię SW Research wynika, że prawie 30 proc. obecnie pracujących studentów (dane z połowy 2021 roku) zarabia na rękę pomiędzy 2 tys. a 3 tys. zł. To spadek o 10 punktów procentowych w porównaniu do 2020 r. – wówczas takie osoby stanowiły blisko 40 proc. Jednocześnie ponad 11 proc. studentów otrzymuje więcej niż 5 tys. zł netto – to prawie 3 razy więcej niż rok temu. 13 proc. studentów otrzymuje wynagrodzenie poniżej 1 tys. Najwięcej osób z takimi zarobkami jest w Krakowie (20 proc.). Na drugim miejscu znalazły się Warszawa i Poznań (18 proc.). Z kolei najwyższe pensje, w wysokości ponad 5 tys. zł na rękę, najwięcej studentów otrzymuje we Wrocławiu (17 proc.). Dalej w kolejności są Trójmiasto (16 proc.), Bydgoszcz i Toruń (14 proc.), Łódź (13 proc.), Poznań (10 proc.) i Szczecin (8 proc.). Na samym końcu Warszawa (6 proc.) i Kraków (5 proc.). "Dupogodziny" nic nie dają Prof. Bogusław Śliwerski, pedagog z Uniwersytetu Łódzkiego, zwraca uwagę, że szczególnie w poprzednim roku, w którym większość zajęć studenci mieli w formie zdalnej, szybko zorientowali się, że skoro uczą się zdalnie, to też zdalnie mogą rozliczać się z fizycznej nieobecności. - A trudno udowodnić, że kogoś nie było zdalnie. Wystarczy, że się zaloguje. Fizycznie jest, natomiast nie da się sprawdzić, co robi po drugiej stronie komputera. Może sprząta, gotuje, a może pracuje - również zdalnie - zauważa prof. Bogusław Śliwerski. Wskazuje też, że obecnie obowiązujące przepisy zabraniają prowadzącym zobowiązywać studentów, aby mieli włączone kamerki. - Nawet nie chodzi o kontrolę, ale o interakcję z drugą osobą, o minimum przyzwoitości. Kiedy z kimś rozmawiam, to powinienem patrzeć na niego. Czuję ogromny dyskomfort, kiedy na ekranie mam same czarne punkty z inicjałami, co więcej, są studenci pierwszego roku, których nigdy nie widziałem - opowiada. Pytany, jak więc kontrolować, co studenci robią w czasie wykładów czy ćwiczeń, odpowiada: a po co to kontrolować? Zaznacza, że pandemia spowodowała, że musieliśmy zacząć oswajać się z bardziej efektywnym wykorzystaniem czasu na realizację zadań zawodowych. Tak samo powinno być na studiach. fot. Pixabay - W moim przekonaniu studia nie powinny wyglądać jak lekcje w szkole. A my za bardzo spolaryzowaliśmy kształcenie akademickie, jest za bardzo klasowo-lekcyjne. Jak to mówią studenci, „dupogodziny” trzeba odsiedzieć. To jest błąd. To archaiczne podejście. Dzięki wymuszonej edukacji zdalnej i poznaniu całego szeregu nowych aplikacji umożliwiających nam rozwój i naukę nareszcie zajęcia stały się bardziej atrakcyjne. Żeby mogły sprawiać więcej satysfakcji, muszą być tak prowadzone, by student sam chciał na nie przychodzić - przekonuje wykładowca. Wyjaśnia też, że w studiowaniu nie chodzi o to, żeby studenci odsiedzieli swoje na wykładzie, a o to, żeby zdobyli wiedzę, byli refleksyjni, krytyczni, żeby sami chcieli czegoś się dowiedzieć, nauczyć, być aktywnymi. Kwestia kiedy to zrobią - czy w godzinach wyznaczonych w ramach ramowego planu studiów, czy też w środku nocy lub nad ranem - schodzi na dalszy plan. Liczy się efekt. Dodatkowo - jak zwraca uwagę wykładowca - dzięki tej formie edukacji studenci uczestniczą też w webinariach i konferencjach naukowych, które w czasie pandemii stały się czymś powszechnym, a udział w wielu z nich jest łatwy, możliwy z każdego miejsca i często bezpłatny. - Kiedy na wykładzie siedzi 60-100 osób, to jak można tego od nich wymagać? Jak to sprawdzić? Chyba lepiej, żeby przejęli na siebie sterowanie swoją edukacją, uczyli się wtedy, kiedy mają taką możliwość, a my przede wszystkim pokazywali im, co mogą w tym zakresie robić. Nadmierna parametryzacja, biurokratyzacja jest szkodliwa, powinniśmy troszczy się o jakość nauczania, pobudzać, zachęcać, otwierać, a nie rozliczać z czasu spędzonego na wykładzie - podsumowuje prof. Bogusław Śliwerski.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.