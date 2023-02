Studenci wybrali najbardziej przyszłościowe specjalizacje IT

KDS

• 22 lut 2023 16:29





Portal pracy dla branży technologicznej Just Join IT zapytał 200 studentów uczelni technicznych o najbardziej przyszłościowe - ich zdaniem - języki programowania i obszary w IT. Trzy najczęściej wskazywane to Python, JavaScript i Java. Studenci informatyki mają sprecyzowane oczekiwania co do zawartości oferty o pracę (Fot. materiały prasowe)

REKLAMA

Studenci kierunków informatycznych za najbardziej przyszłościowe języki programowania uznają Pythona, JavaScript i Javę.

21 proc. studentów pracuje i nie szuka lepszych opcji, a 22 proc. rozgląda się za inną pracą.

Dla prawie połowy z nich istotne jest podanie przez firmę widełek płacowych w ofercie pracy. W ramach Programu Ambasadorskiego Just Join IT przeprowadzono badanie wśród studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach takich jak informatyka, cyberbezpieczeństwo czy computer science. W ten sposób firma chciała sprawdzić, jakie specjalizacje w IT są perspektywiczne z punktu widzenia młodych ludzi, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy. Oto najbardziej przyszłościowe języki programowania Jak się okazuje, za najbardziej przyszłościowe języki programowania uznają oni Pythona, JavaScript i Javę, a najbardziej rozwijającymi się obszarami są w ich ocenie bezpieczeństwo i zarządzanie danymi. Czytaj więcej W Polsce dramatycznie brakuje psychiatrów - Na dużą popularność wskazanych kategorii i języków programowania może z jednej strony wpływać ich uniwersalność i rozpowszechnienie: tak jest w przypadku JavaScript i Java. Z drugiej strony mamy do czynienia z boomem sztucznej inteligencji, przy której wykorzystywany jest Python, co sprawia, że jego popularność bardzo rośnie, także wśród studentów IT. AI operuje na wielkich zbiorach danych, a więc zarządzanie nimi i ich bezpieczeństwo są obecnie postrzegane przez młodych ludzi jako kluczowe obszary rozwoju. Tam też może być wkrótce najwięcej pieniędzy - mówi Klaudia Sobolewska, koordynatorka Programu Ambasadorskiego Just Join IT.

Z badania wynika także, że 40 proc. ankietowanych studentów rozwija swoje kompetencje w kierunku technologii backendowych, 12 proc. kształci się w stronę frontendu, 7 proc. w kierunku testowania aplikacji i łącznie 6 proc. w zakresie administrowania systemami oraz w obszarze DevOps. Pozostała grupa nie ma jeszcze wybranej specjalizacji, w której chce w przyszłości pracować. Studenci IT wiedzą, czego oczekiwać od przyszłych pracodawców Badanie pokazało, że studenci mają jasno sprecyzowane oczekiwania co do przebiegu rekrutacji do pracy. Dla 47 proc. ankietowanych ważne jest podanie widełek płacowych w ofercie. 23 proc. osób wskazuje jako istotną “potrzebę identyfikacji z marką”. Co dziesiąty badany docenia oryginalność opisu ogłoszenia czy unikalność stanowiska. Zdecydowana większość (70 proc.) identyfikuje się na rynku pracy, jako osoby szukające odzwierciedlenia realnych umiejętności w wymaganiach oferty. Na takie aplikują najchętniej. Pojawia się ważny wniosek dla pracodawców - im bardziej odrealniona i “nadmuchana” oczekiwaniami oferta, tym mniej kandydatów zostawi swoje CV. Czytaj więcej Pracodawcy mają teraz dwie opcje. Jedna jest "bardzo bolesna" Autorzy badania zapytali również w jaki sposób młodzi ludzie szukają pracy. Zdecydowana większość wskazuje portal pracy jako podstawowe narzędzie do szukania stażu lub pracy w IT, przy czym stosunkowo duża grupa (33 proc.) nie ma ustalonego schematu działania. 63 proc. badanych korzysta z kilku portali pracy jednocześnie, a jedna trzecia ma konta na więcej niż 3 platformach. Istnieje też grupa osób, która nie zna żadnego portalu pracy lub korzysta z klasycznych sposobów na znalezienie stażu lub nowego stanowiska, jak urząd pracy, targi pracy, strony firm, czy wyszukiwarki internetowe. Spośród wszystkich badanych 21 proc. nie pracuje i nie poszukuje pracy. Aktywnie poszukujących i jednocześnie pozostających bez pracy jest blisko 40 proc. studentów kierunków technicznych. 21 proc. pracuje i nie poszukuje lepszych opcji, a 22 proc. rozgląda się za zmianą pracy. Czytaj więcej Zobaczcie, jak Polacy dorabiają do pensji. Wystarczy kilka godzin tygodniowo Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu