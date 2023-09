Studenci w potrzasku. Życie jest coraz droższe, a o pracę coraz trudniej

W ciągu pięciu ostatnich lat uśrednione wydatki studenta wzrosły o ponad 100 proc. - w 2018 roku wyniosły one bowiem 1904,49 zł. Mimo tego, że do kieszeni trzeba sięgać coraz głębiej, studenci w ocenie swojej sytuacji materialnej dostrzegają raczej pozytywne tendencje.

Źródło: Raport Portfel Studenta, opublikowany przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich

Z raportu „Portfel Studenta” opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich wynika, że trend wzrostu wydatków utrzymuje się już od 8 lat, a dach nad głową wciąż pozostaje najwyższym kosztem w portfelu polskiego studenta, bo za pokój lub mieszkanie trzeba zapłacić średnio 1350 zł miesięcznie. Na kolejnych miejscach znalazły się takie wskazania jak: żywność (601,25 zł) oraz czesne (600 zł).

Także z badania przeprowadzonego przez Tikrow wynika, że koszty młodych rosną. Większość studentów zamknie swoje miesięczne rachunki w widełkach od 1,5 do nawet 3 tys. zł miesięcznie. Na tę grupę składa się 30 proc. ankietowanych, których wydatki wyniosą od 1,5 do 2 tys. zł oraz 29 proc. respondentów z miesięcznymi kosztami życia od 2 do 3 tys. zł.

17 proc. studentów wyda miesięcznie od 1 do 1,5 tys. zł, a 15 proc. ankietowanych na swoje utrzymanie poświęci ponad 3 tys. zł w skali miesiąca.

– W minionym roku akademickim w Polsce studiowało około 1,2 mln ludzi. To ogromna grupa społeczna, przed którą stoi szereg wyzwań nie tylko natury edukacyjnej, ale również finansowej. Znaczna część z nich opuszcza rodzinne miejscowości i musi utrzymać się w innej części kraju. Zgodnie z naszym badaniem niemal co trzeci student jest zdany wyłącznie na siebie i praca, tuż obok nauki, staje się jego naturalną potrzebą – podkreśla członek zarządu Tikrow Krzysztof Trębski.

Do kieszeni trzeba sięgać coraz głębiej, ale studenci nie narzekają

Respondenci badania "Portfel Studenta" przeprowadzonego na zlecenie WIB wskazali, że na przestrzeni ostatniego roku ich sytuacja znacząco się poprawiła – 9 proc. (wzrost o 2 pkt proc. rok do roku) lub nieco się poprawiła – 27 proc. (wzrost o 3 pkt proc. rok do roku). Mniej o 6 pkt proc. rok do roku było natomiast tych, którzy byli bardziej sceptyczni w ocenie swojej sytuacji finansowej i twierdzili, że sytuacja się nieco pogorszyła – 21 proc.

Na tle swoich rówieśników studenci twierdzą, że wypadają bardzo dobrze – 8 proc. (wzrost o 1 pkt proc. rok do roku) lub raczej dobrze – 27 proc. (wzrost o 2 pkt proc. rok do roku). Tym samym aż o 4 pkt proc. rok do roku spadł odsetek osób, które swoją sytuację finansową oceniają jako raczej słabą – 22 proc. Jednocześnie wzrosła także liczba osób, które w porównaniu z rówieśnikami wypadają w swoich oczach bardzo słabo – 5 proc. (wzrost o 1 pkt proc. rok do roku).

Niepewność na rynku sprawia, że studenci więcej oszczędzają

W liczbach tegorocznego raportu „Portfel Studenta” widać również wzmożone próby budowania poduszki finansowej jako odpowiedzi na chude lata w obliczu niepewności na rynkach.

Studenci oszczędzają więcej z rozsądku, a niemal 1/4 z nich udaje się odłożyć powyżej 500 zł miesięcznie (wzrost o 4 pkt proc. rok do roku). Prawie co 5. student ma też na swoim koncie zgromadzone środki powyżej 10 tys. zł (wzrost o 4 pkt proc. rok do roku).

Studenci dostrzegają także, że wiedza ekonomiczna stanowi podstawę świadomego poruszania się i rozumienia mechanizmów gospodarki (49 proc.) i w konsekwencji przyczynia się do poprawy sytuacji materialno-bytowej. Młodzi ludzie wierzą, że zaawansowana wiedza ekonomiczna daje przede wszystkim większe poczucie bezpieczeństwa finansowego (49 proc.), korzystanie z ulg podatkowych i unikanie różnych obciążeń finansowych (28 proc.), a także lepsze efekty w oszczędzaniu i inwestowaniu (20 proc.).

Ograniczone możliwości łączenia obowiązków akademickich ze sferą zawodową

Jednocześnie wskazują oni na ograniczone możliwości łączenia obowiązków akademickich ze sferą zawodową. Perspektywy rynku pracy i warunki zatrudnienia, w tym wynagrodzenia, polscy studenci oceniają raczej źle – 31 proc. lub bardzo źle – 12 proc. W tym temacie aż 29 proc. nie ma sprecyzowanej opinii.

Koszty życia coraz wyższe, a możliwości zdobycia pracy mniejsze

W drugim kwartale 2022 roku w Polsce było ponad 113 tys. wakatów, czyli wolnych miejsc pracy, wynika z danych GUS. To o 3,9 proc. mniej niż na koniec marca 2023 i prawie o jedną czwartą mniej niż rok wcześniej. Te dane potwierdzają, że popyt na pracę spada, a pracodawcy włączyli ostrożnościowe strategie w swoich politykach zatrudniania. Coraz częściej wakaty nie są obsadzane, rzadziej też pojawiają się nowe rekrutacje.

Krzysztof Inglot, założyciel agencji Personnel Service, zwraca uwagę, że patrząc też na to, w jakich sektorach dostępne są wakaty, widać, że nie jest to typowa praca dla studenta. Najwięcej wolnych miejsc pracy dostępnych jest w przemyśle (22,4 tys.), gdzie firmy szukają głównie robotników przemysłowych oraz operatorów maszyn i urządzeń.

Pracę oferuje też sektor handlu i naprawy samochodów (15,5 tys. wakatów), budownictwo (12,6 tys. wakatów) oraz transport i logistyka (12,6 tys. wakatów). We wszystkich tych sektorach młodzi, owszem, mogą szukać pracy, ale często jej charakter nie pozwoli im na łączenie tego zajęcia z planem na studiach. Bowiem w pracy studenta kluczowa jest elastyczność, czyli możliwość dopasowania godzin pracy do tego, jak akurat wygląda ich dzień pod względem wykładów i ćwiczeń.

W podobnym tonie wypowiada się Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera, niezależnego programu płatnych staży dla studentów i absolwentów, organizowanego przez Polską Radę Biznesu, której jest wiceprezesem.

– Na rynku pracy obserwujemy dwa trendy. Z jednej strony firmy tną koszty i ograniczają zatrudnienie studentów, co wpływa na zwiększenie liczby osób deklarujących zarobki w przedziale 1001 a 2000 złotych oraz poniżej tysiąca złotych. Z drugiej strony widać profesjonalizację pracy studenckiej. Mimo niepewności na rynku przedsiębiorstwa chcą zatrudniać najlepszych kandydatów i są gotowe bardzo dobrze im zapłacić – mówi Marian Owerko.

