Studenci polują na mieszkania. Gdzie można znaleźć najtańsze lokum

Stabilizacja rynku wynajmu i wzrost liczby ofert

Jak zauważa Business Insider Polska, rynek wynajmu mieszkań dla studentów przez ostatni rok przechodził znaczne zmiany. Wpływ miała sytuacja geopolityczna, szczególnie związana z wydarzeniami na Ukrainie, co spowodowało ogromny wzrost popytu na mieszkania wynajmowane. To skutkowało podwyżkami cen wynajmu, a studenci w ubiegłym roku musieli zmagać się z ograniczoną dostępnością i wysokimi kosztami wynajmu.

Obecnie sytuacja na rynku wynajmu zaczyna się stabilizować. Ostatnie analizy wykazują, że okres gwałtownego wzrostu cen najmu jest już za nami. Stawki wynajmu w niektórych miastach spadły w porównaniu do poprzednich miesięcy. To może wskazywać na początek trendu spadkowego, co może przynieść korzyści dla osób poszukujących mieszkań do wynajęcia.

Liczba ofert wynajmu mieszkań trafiających na portale ogłoszeniowe znacząco wzrosła w ostatnich miesiącach. Wielu studentów, wracając na wakacje do rodzinnych stron, zwalnia mieszkania, co powoduje wzrost dostępności. To z kolei może wpłynąć na obniżenie cen wynajmu.

Analitycy Expandera oraz Rentier.io w swojej analizie wykorzystali średnią cenę wynajmu przeliczoną na metr kwadratowy. W Warszawie koszty wynajmu są najwyższe, osiągając około 71 złotych za metr kwadratowy. Przykładowo 30-metrowe mieszkanie w stolicy to około 2130 złotych, bez uwzględnienia opłat dodatkowych.