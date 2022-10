Studenci nie są zadowoleni z tego, jak uczelnie przygotowują ich do pracy

Jest to konieczne w obliczu rosnących kosztów edukacji, rezygnowania przez pracodawców ze stawiania kandydatom wymogu ukończenia pięcioletnich studiów wyższych oraz pogłębiającego się niedoboru umiejętności w sytuacji, gdy zaledwie 32 proc. pracowników z pokolenia Z czuje, że ma dostęp do odpowiednich zasobów do nauki umiejętności cyfrowych potrzebnych do osiągnięcia sukcesu.

Z raportu wynika, że prawie połowa (47 proc.) studentów wybrała swoje instytucje na podstawie potencjalnych perspektyw zawodowych, jednak zaledwie 11 proc. czuło się bardzo dobrze przygotowanym do wejścia na rynek pracy.

Ponadto zaledwie jedna trzecia badanych studentów wysoko oceniła swoje doświadczenia związane z wprowadzeniem do nauki na uczelni. Tylko 2 proc. studentów, którzy mieli słabe doświadczenia w tym zakresie, twierdzi, że ich ogólne doświadczenia związane ze studiami były bardzo dobre.

Zaledwie jedna trzecia badanych studentów wysoko oceniła swoje doświadczenia związane z wprowadzeniem do nauki na uczelni (Fot. Md Duran/Unsplash)

Prawie połowa (48 proc.) studentów przewidywała, że ich kwalifikacje będą istotne dla wybranej przez nich ścieżki kariery tylko przez pięć lat lub mniej po ukończeniu studiów. Z drugiej strony połowa (49 proc.) studentów oczekuje, że dzięki nauce na swoich uczelniach uzyska umiejętności i wiedzę związaną z pracą, czy to online, czy stacjonarnie.

Taki sam odsetek twierdzi, że ich uczelnia mogłaby wspierać ich w uczeniu się przez całe życie poprzez zapewnienie dostępu do bezpłatnych kursów po ukończeniu studiów. Z kolei 40 proc. studentów chce, by ich uczelnie oferowały warsztaty związane z pracą, które pomogą im w budowaniu kariery.

Uczelnie nie przygotowują studentów do pracy

O wyzwaniach związanych z edukacją i jej połączeniem z rynkiem pracy mówi dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

- Uczelnie (nie tylko techniczne) totalnie nie przygotowują studentów do Przemysłu 4.0. Nie tylko w Polsce tak jest. Ku mojemu zdziwieniu, również w Stanach Zjednoczonych mówi się o tych samych problemach - komentuje Paweł Poszytek.

Poszytek podkreśla, że sytuacja jest bardzo dynamiczna – cały czas zmienia się, przez co nie wiadomo, w jakim kierunku kształcić. Jego zdaniem odpowiedzią są bardzo krótkie, dedykowane kursy, które powinny pojawić się na uczelniach. W tej kwestii polskie szkoły wyższe dopiero raczkują.

– Chodzi o to, aby uczelnie stały się miejscem, które nie tylko przygotowuje przyszłe kadry czy kształci studentów, ale powinny być miejscem edukacji według koncepcji lifelong learning. Osoby będące już na rynku pracy – nawet te, które wcześniej nie korzystały z oferty edukacyjnej uczelni – mogłyby znaleźć kurs dla siebie i w krótkim czasie dokształcić się. Nie w cyklu dwuletnim, jak MBA, ale w krótszym czasie – ocenia Paweł Poszytek.

O zmianach koniecznych w systemie edukacji mówi także dr hab. Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab UW, kierowniczka Katedry Transformacji Technologicznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Jej zdaniem, jeśli uczelnie nie nauczą młodych ludzi nowych kompetencji, ci zaczną ich szukać gdzie indziej.

– Przez to, że szkoły wyższe nie przygotowują studentów do pracy, młodzi korzystają z platform e-learningowych. To nowy, ogólnoświatowy trend. Najlepsze uczelnie, takie jak Harvard, organizują kursy, które pozwalają studentom zdobyć certyfikat. Ten jest z kolei przepustką do pracy w międzynarodowych korporacjach. Trend ten jest wyzwaniem dla uczelni. Studia nie dość, że trwają kilka lat, to jeszcze dają zdecydowanie mniej korzyści niż kiedyś. Studenci coraz więcej pracują i przez to coraz mniej czerpią z samego procesu studiowania. Za chwilę dodatkowo okaże się, że uczelnie nie uczą kluczowych z perspektywy rynku pracy kompetencji – mówi Śledziewska w rozmowie z PulsHR.pl.

Tego oczekują studenci od uczelni

Jak uczelnie mogą sprostać temu wyzwaniu? Poprzez dostosowanie swojej oferty do potrzeb i zainteresowań studentów, w tym kładąc większy nacisk na ich dobre samopoczucie, planowanie kariery i zwiększanie gotowości do podjęcia pracy poprzez zdobywanie doświadczenia zawodowego. Dzięki temu instytucje mogą osiągać lepsze wyniki, przyciągać więcej studentów i budować silne więzi, które utrzymują się długo po ukończeniu studiów.

Z raportu Salesforce wynika, że 1/3 studentów oczekuje więcej działań w zakresie planowania kariery, a 36 proc. więcej świadczeń związanych z dobrym samopoczuciem (wzrost z 24 proc. zaledwie w zeszłym roku), takich jak wsparcie zdrowia psychicznego, opieka psychologiczno-pedagogiczna i pomoc finansowa. 40 proc. chce większej pomocy w zachowaniu równowagi między życiem akademickim, zawodowym i osobistym.

Z kolei na pytanie o to, jakie wartości powinna promować ich uczelnia, różnorodność i integracja były trzecią najczęściej wybieraną odpowiedzią, tuż za doskonałymi wynikami w nauce i dobrym samopoczuciem studentów.

Z raportu Salesforce wynika, że 1/3 studentów oczekuje więcej działań w zakresie planowania kariery, a 36 proc. więcej świadczeń związanych z dobrym samopoczuciem (Fot. Becca Tapert/Unsplash)

Uczelnie reagują na nowe oczekiwania studentów

Instytucje szkolnictwa wyższego na całym świecie już dostosowują się do zmieniających się potrzeb i priorytetów studentów. W wielu organizowanych przez siebie egzaminach kompetencji na poszczególnych kierunkach Uniwersytet Howarda przeniósł nacisk z wykonywania ćwiczeń pisemnych na budowanie doświadczenia zawodowego w trakcie nauki.

– Gdy wspomina się o potrzebie wprowadzania elementów zawodowych do poszczególnych kierunków studiów, niektórzy członkowie wydziału mają obawy, że odchodzimy od klasycznego wykształcenia w zakresie języka angielskiego i zmierzamy w kierunku praktycznego i zawodowego – powiedział James Davis, prodziekan ds. akademickich i studiów humanistycznych na Uniwersytecie Howarda. Dodał jednak: – Świat się zmienił, a my musimy przygotować studentów do tego, co będą robić poza zamkniętymi drzwiami uczelni.

Na barcelońskim Uniwersytecie Pompeu Fabra studenci zwracają mniejszą uwagę na liczbę artykułów, które publikują członkowie wydziału, a większą na jakość usług dla studentów.

– To są rzeczy, do których tradycyjnie uniwersytety nie przywiązywały tak dużej wagi, ale teraz stają się coraz ważniejsze – stwierdził Pablo Pareja-Alcaraz, prorektor uczelni.

Douglas Eck, dziekan ds. studentów Columbia College w Chicago, przyrównuje sposób, w jaki uczelnia wprowadza studentów w naukę, do obsługi w biurze podróży.

– Podczas wprowadzania studentów w życie na uczelni instytucja stara się stworzyć podstawy pod udaną i pasjonującą przygodę z nauką. Podobnie jak w przypadku planowania podróży, mamy nadzieję, że doświadczenie to będzie wypełnione oszałamiającymi widokami, niezapomnianymi wspomnieniami i nowymi przeżyciami. Kiedy fundamenty położone pod tę przygodę spełniają swoją rolę, staje się ona doświadczeniem, o którym mówi się po latach. W przypadku szkolnictwa wyższego będzie to „wspaniałe doświadczenie uniwersyteckie” – przyznaje.

W Polsce jako przykład warto podać studia dualne, które mają charakter praktyczny i łączą jednocześnie zdobywanie wiedzy i doświadczenia bezpośrednio w firmie, która ma podpisaną umowę z uczelnią.

