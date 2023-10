Studenci nie palą się do roboty. Pracy jest dużo, chętnych mniej niż wcześniej

W przeciwieństwie do poprzednich lat, początek roku akademickiego nie oznacza, że studenci intensywniej poszukują zatrudnienia. - Pracy tymczasowej jest całkiem sporo. Studenci jednak póki co, jeżeli jest to możliwe, to unikają zobowiązań zawodowych – mówi Anna Sudolska.

Model łączenia pracy ze studiami jest bardzo popularny w Europie. W niektórych branżach nawet bardzo pożądane jest, by studenci kształcili się nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie. Dotyczy to np. kierunków inżynieryjnych, budownictwa, IT czy pracy w marketingu.

- Za wcześnie na ferowanie wyroków, ale widzimy odwrócenie tendencji, która pojawiła się w roku 2022 – przyznaje Anna Sudolska, ekspertka rynku pracy. - W ubiegłym roku jesienią inflacja dobijała do rekordowych poziomów, ceny rosły, a na rynku ze studentami miejsca pracy konkurowały osoby z Ukrainy. Gdy ceny wszystkiego rosną z dnia na dzień, to motywacja do pracy jest większa. Dzisiaj studentów już nikt inflacją nie straszy, co powoduje, że widzimy już, iż chętnych do pracy jest mniej.

Eksperci rynku pracy dodają, że studenci mogą najczęściej liczyć na pracę tymczasową. Studenci wyższych roczników mogą liczyć już na pełnoetatowe zatrudnienie z możliwością łączenia nauki ze studiami.

- Tak jest w przypadku kierunków inżynieryjnych, informatycznych czy menadżerskich, szczególnie w obszarze przemysłu i zarządzania procesami – mówi Anna Sudolska. – Tutaj osoby na trzecim, czwartym czy piątym roku mają już konkretne możliwości pracy i bardzo często z nich korzystają – dodaje ekspertka. – Częściej pracodawcy zwracają się do nas z pytaniami o studentów i absolwentów, niż sami studenci, co również pokazuje na jakim etapie jest nasz rynek pracy.