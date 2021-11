Studenci do wojska. Rusza kolejna edycja Legii Akademickiej

W Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej ruszył nabór do V edycji Legii Akademickiej. Program skierowany jest do studentów i studentek wszystkich kierunków chcących odbyć szkolenie wojskowe.

W Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej ruszył nabór do V edycji Legii Akademickiej (fot. Shutterstock)

Program Legii Akademickiej realizowany jest w Akademii WSB od roku akademickiego 2018/2019. Program składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna modułu podstawowego oraz podoficerskiego obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów i są prowadzone przez pracowników Akademii WSB wspieranych przez zespół instruktorów z patronackich jednostek wojskowych. Po zaliczeniu części teoretycznej student – ochotnik, składa wniosek o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu prowadzona jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej i realizowana jest w czasie wakacji w jednostkach wojskowych oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia. Za udział w części praktycznej przewidziane jest wynagrodzenie wynoszące około 2500 złotych.

- Legia Akademicka to doskonała okazja, aby zainteresowani zdobyli kwalifikacje i stopnie wojskowe w szybkim tempie. To wspaniałe doświadczenie dla młodych ludzi, którzy nabywają nowych, praktycznych umiejętności, a z drugiej strony mają szerokie możliwości w związku z przyszłą pracą. Dodatkowym atutem jest fakt, że dzięki Legii Akademickiej można zaliczyć praktyki studenckie. Z informacji, jakie mamy od studentów i studentek, którzy wzięli udział w projekcie wiemy, że była to dla nich niezapomniana przygoda, możliwość sprawdzenia siebie, a przy okazji zawarli przyjaźnie na lata - wyjaśnia dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB, koordynator Legii Akademickiej.

W poprzednich edycjach programu udział wzięło ponad 250 osób, z czego ponad połowa to studentki. Panie muszą być jednak gotowe na dość konkretne wymagania co do wyglądu kobiet w wojsku.

- Makijaż musi być bardzo delikatny, aczkolwiek ze względu na brak czasu po pobudce nie malowałam się w ogóle – wyjaśnia Jagoda Nocoń, asystent Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB, która brała udział w Legii Akademickiej.

Fryzura musi być schludna, włosy nie mogą opadać na mundur. Paznokcie powinny być krótkie, jedynym dopuszczalnym kolorem jest beżowy.

- Ciężko byłoby wkładać amunicję do magazynka palcami z długimi paznokciami. Legia Akademicka pokazuje, że wojsko jest nie tylko dla mężczyzn, a kobiety mogą i chcą brać udział w takich projektach. Doświadczyłam wojskowego życia typowego dla mężczyzn, które podobało się nie tylko mnie, ale też wielu moim koleżankom. Jestem pierwszą kobietą w rodzinie, która była w tzw. "woju". Jestem z siebie dumna, że dałam radę i myślę o wstąpieniu do służby czynnej – podsumowuje Jagoda Nocoń.

