Stoimy przed gigantyczna transformacją technologiczną uczelni

Nowy cyfrowy świat będzie wymagał nowych kompetencji i nowych specjalistów. A to oznacza, że system edukacji, zwłaszcza uczelnie czeka radykalna zmiana - wynika z debaty "Technologia, zarządzanie, człowiek" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Adam Sofuł

Adam Sofuł • 21 wrz 2021 18:39





Edukację czeka technologiczna rewolucja (fot. Shutterstock)

REKLAMA

- Będziemy mieli bardzo mocne wejście technologii cyfrowych do przedmiotów humanistycznych. Stoimy przed gigantyczna transformacją uczelni - prognozował podczas debaty Grzegorz Zajączkowski, Lider Cyfryzacji Komisji Europejskiej na Polskę.

- Cała popularyzacja sztuki przeszła już do Internetu - dodał, zastrzegając jednak, że na dziś nie ma wykładowców o odpowiednich kompetencjach.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nawet przygotowanie uczelni do kształcenia kadr potrzebnych cyfrowej gospodarce w przyszłości wydaje się problematyczne.

- Uczelnie muszą dostosowywać swoją ofertę. Tyle, że przygotowanie oferty pod nowy zawód, to dla uczelni proces 10-letni. W świetle szybkości zmian, jakie zachodzą, to stawia nas na przegranej pozycji - mówił Paweł Poszytek, dyrektor generalny w Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

- Pytanie co moglibyśmy zmieniać w uczelniach wyższych. Możemy zmienić dużo, ale nic to nie da, jeśli cały ekosystem nie dostrzeże wagi klasy średniej. Wydawałoby się, że to ta grupa powinna być motorem zmiany gospodarczej i społecznej. Klasa średnia tymczasem na całym świecie zanika - oceniała Zofia Dzik, Impact inwestor, fundator i prezes Instytutu Humanites - Człowiek i Technologia.

Apelowała ono o szersze spojrzenie o wyjście z myślenia silosowego. - Nie sprowadzajmy edukacji tylko do szkoły. Nauczmy się myśleć systemowo - nawoływała.

*Artykuł powstał podczas sesji "Technologia, zarządzanie, człowiek", która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.