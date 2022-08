Stażysta w Kauflandzie zarobi więcej, niż etatowa kasjerka

KDS

Kaufland po raz kolejny ogłosił nabór do programu stażowego Absolwent. Nabór wniosków trwa do 15 sierpnia. Uczestnicy otrzymają wynagrodzenie. Wyższe, niż kasjerzy. Za udział w programie sieć oferuje wynagrodzenie - 5 tys. zł brutto. (Fot. materiały prasowe)

Program stażowy Absolwent przeznaczony jest dla studentów ostatnich lat wszystkich kierunków studiów, a także absolwentów uczelni wyższych.

W tegorocznej edycji sieć Kaufland poszukuje stażystów zainteresowanych zdobyciem wiedzy i doświadczenia zawodowego w obszarze sprzedaży. Sieć podkreśla, że priorytetowe znaczenie przy rekrutacji ma nastawienie kandydata na rozwój oraz realne zainteresowanie branżą handlu detalicznego, dlatego od osób ubiegających się o staż nie oczekuje się doświadczenia zawodowego.

- Praktyki to szansa na rozwój dla studentów, którzy zdobywają w ten sposób nowe kompetencje. Stażyści uczestniczący w naszym programie chwalą sobie zgromadzone w trakcie praktyk doświadczenia i często wracają do nas po ukończeniu studiów, postrzegając naszą firmę jako odpowiednie miejsce do dalszego rozwoju ich kariery. Procent stażystów, którzy pozostali w firmie na dłużej wynosi 63 proc., z czego 56 proc. osób zostało przyjętych na stanowiska kierownicze, a 14 proc. na stanowiska specjalistów – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego w Kaufland Polska.

Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji, mogą zgłaszać swoje kandydatury do 15 sierpnia. Wybrane osoby rozpoczną pracę w firmie Kaufland już 1 października. Za udział w programie sieć oferuje wynagrodzenie - 5 tys. zł brutto.

To więcej, niż sieć oferuje swoim stałym pracownikom zatrudnionym na stanowisku kasjer-sprzedawca. Od 1 marca 2022 r., osoby pracujące na tym stanowisku otrzymają maksymalne wynagrodzenie w wysokości do 4,5 tys. zł brutto.

Jedną z uczestniczek stażu była Aleksandra Wojtasik, która z siecią związała się na dłużej.

- Swój staż rozpoczęłam tuż po studiach, aby poszerzyć wiedzę i nabrać nowych umiejętności pomocnych w budowaniu przyszłej kariery zawodowej. Praktyka w dziale sprzedaży nauczyła mnie pracy w dynamicznym środowisku, odpowiedniego podejścia do klienta i pozwoliła mi na rozwinięcie moich naturalnych predyspozycji. Otaczający mnie ambitny, słuchający i pomocny zespół był świetnym miejscem do nauki, a teraz pozostaje jednym z czynników motywacyjnych wpływających na kontynuację tej drogi – mówi Aleksandra Wojtasik pracująca w Kaufland Polska.

