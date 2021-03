Stażyści w Lidlu zarobią 700 zł więcej niż płaca minimalna

Lidl Polska po raz 10. poszukuje stażystów. Właśnie wystartował nabór do płatnego programu stażowego The Lidl Way to Career. Studenci i absolwenci mogą się zgłaszać do końca marca.

Po zeszłorocznej edycji programu aż 70 proc. stażystów rozpoczęło pracę w Lidlu. (Fot. Pixabay)

W tym roku Lidl Polska poszukuje studentów oraz absolwentów, którzy są zainteresowani nabyciem doświadczenia m.in. w obszarach takich jak zakupy, sprzedaż, finanse, księgowość czy marketing.

Osoby, które zakwalifikują się na staż, otrzymają również wyższe niż w zeszłym roku wynagrodzenie – 3500 zł brutto miesięcznie. Czyli o 700 zł więcej niż wynosi płaca minimalna.

Chętni mają czas na złożenie aplikacji do końca marca. Po zeszłorocznej edycji programu aż 70 proc. stażystów rozpoczęło pracę w Lidlu.

– Jesteśmy otwarci na wszystkie osoby, które są ambitne, pracowite oraz są gotowe, aby podejmować z nami nowe wyzwania. Program stażowy na pewno pomoże rozwinąć stażystom ich umiejętności i ułatwi im start w życiu zawodowym. Tym bardziej, że stażystów traktujemy bardzo poważnie – mają szansę samodzielnie wykonywać zadania oraz prowadzić projekty. Część z nich może liczyć również na dalsze zatrudnienie – po zeszłorocznej edycji aż 70 proc. stażystów zostało z nami na dłużej, otrzymując ofertę pracy – mówi Jakub Ostrowski, kierownik działu rekrutacji i budowania marki pracodawcy w Lidl Polska.

Płatny staż w Lidl Polska

Tegoroczni stażyści poza możliwością zdobycia doświadczenia zawodowego otrzymają również wyższe niż w poprzednich latach wynagrodzenie, które w tym roku wynosi 3500 zł brutto miesięcznie. To o 700 zł więcej, niż płaca minimalna (2800 zł brutto), którą w Polsce pobiera około 1,5 mln pracowników.

Rekrutacja do programu będzie prowadzona w sposób zdalny, a aplikować można do końca marca 2021 roku. Stażyści, którzy przejdą proces rekrutacji, otrzymają umowę stażową oraz odbędą trzymiesięczny staż od 1 lipca do 30 września 2021 roku. W trakcie programu stażowego będą mieli okazję współpracować ze specjalistami w swojej dziedzinie, a także samodzielnie zrealizować projekt. A poszukiwani są studenci oraz absolwenci, którzy są zainteresowani nabyciem doświadczenia m.in. w obszarach takich jak zakupy, sprzedaż, finanse, księgowość czy marketing.

Nestlé Polska poszukuje stażystów

Także Nestlé Polska ogłosiło właśnie rekrutację do 22. edycji Programu Praktyk Letnich. Dotychczas wzięło w nim udział 1062 uczestników – blisko połowa (45 proc.) związała się z firmą na dłużej i dołączyła do 5500 pracowników w 8 lokalizacjach w Polsce. Uczestnicy programu również otrzymują wynagrodzenie. Program praktyk oferuje dwa obszary rozwoju - Business Internship Program oraz Technology Engineering Development Program. Pierwszy obejmuje praktykę w biurze głównym w Warszawie i jest propozycją dla osób poszukujących doświadczenia w obszarach m.in. IT, HR, digital, eCommerce, marketing, komunikacja, sprzedaż, zarządzanie, logistyka, finanse. Program skierowany jest do studentów III-V roku i absolwentów do roku po ukończeniu studiów. Drugi oferuje praktykę w fabrykach firmy dla osób zainteresowanych doświadczeniem w działach wspierających produkcję – takich jak: technologia i produkcja, zapewnienie jakości, inżynieria przemysłowa, wdrożenie i rozwój nowych produktów, a także BHP, finanse, HR czy IT. W programie mogą wziąć udział studenci IV-V roku i absolwenci do 2 lat po ukończeniu studiów o profilu technicznym lub biznesowym. Praktyki odbywają w fabrykach Nestlé w: Kaliszu, Kargowej, Nałęczowie, Nowej Wsi Wrocławskiej, Rzeszowie.

