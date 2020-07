Średnio 3 oferty pracy, 6,5 tys. zł na rękę. Absolwenci AGH stawiają pierwsze kroki na rynku pracy

Najnowsze badania, przeprowadzone przez Centrum Karier AGH, dotyczą absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia, którzy ukończyli studia w AGH w 2019 roku. Badania przeprowadzane są do 6 miesięcy od zakończenia edukacji. W sumie w ankiecie wzięło udział 3086 z 3732 studentów, którzy ukończyli w zeszłym roku naukę.

Wynika z nich, że 65,4 proc. absolwentów, którzy zakończyli edukację w 2019 roku podjęło docelową pracę jeszcze przed ukończeniem studiów. Tym samym aktywni zawodowo (zatrudnieni, prowadzący działalność gospodarczą oraz kontynuujący naukę) absolwenci AGH 2019 stanowili 93 proc. badanej społeczności. 3 proc. z nich nadal poszukiwało pracy, 1 proc. ani nie pracowało, ani nie szukało zatrudnienia.

Autorzy badania zapytali również absolwentów, w jakim mieście czy regionie rozpoczęli pracę. Okazuje się, że 67 proc. zatrudnionych absolwentów rocznika 2019 podjęło pracę w Krakowie, a w całym woj. małopolskim - 79 proc. W Śląskiem pracuje 6 proc. absolwentów AGH, na Mazowszu 3 proc., a na Podkarpaciu 2 proc. Co ciekawe 1,9 proc. ubiegłorocznych absolwentów AGH znalazło pracę za granicą, m.in. w Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, w Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Irlandii, Australii, Norwegii, Liechtensteinie, Bułgarii, Francji, Austrii, Islandii, Czechach czy w Hiszpanii.

Czytaj więcej: Politechnika Warszawska, AGH, Politechnika Poznańska. Oto liderzy zestawienia szkół technicznych

Firmami, które zatrudniły najwięcej absolwentów AGH z 2019 roku są Aptiv, Comarch, Nokia, Capgemini, Valeo i State Street.

Z badania wynika, że 55,3 proc. absolwentów AGH, którzy zakończyli edukację w 2019 roku otrzymało więcej niż jedną (średnio trzy) propozycje zatrudnienia i to do nich należał wybór miejsca pracy. Blisko 10 proc. zatrudnionych zaraz po studiach otrzymało wynagrodzenie 6500 złotych netto.

CZYTAJ DALEJ »

Jako czynniki decydujące o przyjęciu ich do pracy, absolwenci wymieniają ukończony kierunek studiów (62 proc.), umiejętności komputerowe (53 proc.), motywację do pracy (50 proc.), znajomość języków obcych (50 proc.) oraz wiedzę zdobytą podczas studiów (47 proc.).

Natomiast najważniejsze kwestie przy wyborze pracodawcy to: jest możliwość rozwoju zawodowego (68 proc.), wysokość zarobków (60 proc.), stabilność zatrudnienia (53 proc.) oraz lokalizacja firmy (48 proc.).

W rozmowie z PulsHR.pl prof. Tadeusz Słomka, rektor AGH pytany o to, czy polskie uczelnie są w stanie wypełnić zapotrzebowanie na inżynierów na polskim rynku pracy, wskazywał, że nie jest to proste wyzwanie. - Mamy niesłychanie duże zapotrzebowanie gospodarki na inżynierów. Pracownicy już ustawiają się po nich w kolejce. Na wielu kierunkach jest to bardzo dużym wyzwaniem, zwłaszcza że chcemy dobrze kształcić - powiedział.