Śląskie uczelnie dostaną miliony złotych dodatkowego wsparcia. Z jednego powodu

- Będziemy się starać, by w 2024 roku pokazać bogactwo śląskich i zagłębiowskich uczelni. Chcemy też pokazać europejską naukę – ściągnąć do nas to co najlepsze w polskiej, europejskiej, a może i w światowej nauce – zapowiada w rozmowie z naszym portalem prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Posłuchaj całej rozmowy nt. inwestycji w uczelnie i planów na miasto na najbliższe miesiące