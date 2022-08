Siemens pomoże w tworzeniu studiów Kaizen Industry 4.0

km

• 30 sie 2022 12:11





Siemens dołączył do grona partnerów współtworzących Studia Podyplomowe MBA Kaizen Industry 4.0 w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W nadchodzącym roku akademickim przedstawiciele firmy będą wspierać Instytut Industry 4.0 odpowiedzialny za organizację części specjalistycznej programu. Część specjalistyczna programu będzie bazowała na przykładach z portfolio Siemensa (Fot. materiały prasowe)

Głównym celem prowadzonych przez Politechnikę Warszawską studiów jest doskonalenie menadżerów w zakresie zarządzania zdigitalizowaną organizacją, bazującą na nowoczesnych technologiach, a jednocześnie działającą w sposób świadomy i zrównoważony.

By udało się to sprawdzanie przeprowadzić ten proces, uczelnia współpracuje z praktykami biznesu. Od sierpnia do tego grona dołączy firma Siemens. Jej przedstawiciele będą wspierać budowę programu specjalistycznego, a jego część będzie bazowała na przykładach z portfolio Siemensa.

Według sygnatariuszy memorandum o współpracy – Instytutu Industry 4.0, Politechniki Warszawskiej i firmy Siemens, zbliżenie świata akademickiego z biznesowym jest dziś nieodzowne. Pozwala na połączenie eksperckiej wiedzy teoretycznej z praktyką rynkową, co zwiększa szanse na kształcenie menadżerów przyszłości odpornych na dynamikę technologiczną i gospodarczą rzeczywistości 4.0.

W takiej opinii nie są odosobnieni. W rozmowie z PulsHR.pl na ten fakt zwracał uwagę m.in. prof. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

- Studenci dużo bardziej doceniają uczelnie, które współpracują z biznesem. Nie mam co do tego wątpliwości – widzimy to na co dzień. Młodzi ludzie bardzo cenią praktyczne przygotowanie do zawodu. Myślę, że czasem nawet kładą na to zbyt duży nacisk. Studenci czasami oczekują, że na studiach zdobędą praktyczne umiejętności charakterystyczne dla szkół zawodowych. Nie zawsze są świadomi, że uczelnie nie uczą kwalifikacji zawodowych - podkreślał nasz rozmówca.

