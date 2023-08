Shadowing, czyli kto może stać się cieniem w firmie

Shadowing to także jedna z metod rozwoju menedżerów (Fot. Pixabay)

Shadowing to także jedna z metod rozwoju menedżerów (Fot. Pixabay)

Shadowing (od angielskiego słowa "shadow" - "cień") to metoda nauki poprzez obserwację. Kto może z niej skorzystać?

Shadowing może być stosowany podczas onboardingu - polega na obserwacji osoby zajmującej konkretne stanowisko. Nowy pracownik jest cieniem doświadczonego kolegi po fachu. Nowicjusz jest obecny przy realizacji wszelkich zadań, uczestniczy w spotkaniach biznesowych i zebraniach czy przysłuchuje się rozmowom telefonicznym. Poznaje w ten sposób zasady obowiązujące w nowej organizacji i uczy się, jak w niej pracować.

Shadowing pozwala pracownikom na zdobycie praktycznej wiedzy na konkretnym stanowisku. Jest zdecydowanie ciekawszym narzędziem niż lektura opisów stanowisk czy procedur ułatwiających wdrożenie pracowników. Pozwala zobaczyć, a przez to zrozumieć, niuanse danej pracy. To także dobra okazja, by poznać lepiej współpracowników.

Shadowing to także jedna z metod rozwoju menedżerów. W tym przypadku to coach pełni rolę cienia (shadow-coacha) i towarzyszy menedżerowi podczas wykonywania codziennych obowiązków. Nie uczestniczy w jego pracy, ale obserwuje jego działania i zachowania. Dzięki temu może dokonać oceny jego kompetencji przywódczych i komunikacyjnych. Początkowo wszystko odbywa się w milczeniu, później jednak coach zadaje pytania, które są kluczowe dla rozwoju menedżera.