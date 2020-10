Sebastian Kulczyk i Grupa Ciech wspierają młodych. Maturzystka dostała się na prestiżowe studia

„Akademii Szkolnych Talentów”, program mentoringu edukacyjnego dla dzieci pracowników przedsiębiorstw należących do holdingu Kulczyk Investments, m.in. Grupy Ciech ogłosił pierwszy, duży sukces. Liliana Jęziorska z Janikowa, absolwentka I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, rozpoczęła właśnie studia na prestiżowym uniwersytecie w Southampton.

Liliana Jęziorska rozpoczęła właśnie studia na prestiżowym uniwersytecie w Southampton. (Fot. materiały prasowe)

Rozpoczął się trzeci rok działalności „Akademii Szkolnych Talentów”.

To program stworzony z inicjatywy Sebastiana Kulczyka, przewodniczącego Rady Nadzorczej Ciechu.

Pomaga dzieciom rozwijać swoje talenty i umiejętności oraz wspiera je w wyborze najlepszej dla nich ścieżki edukacyjnej.

- Dwa lata temu nawet nie marzyłam o tym, że będę studiować za granicą. Dzięki Akademii Szkolnych Talentów stało się to możliwe. Tutorzy Akademii zawsze myśleli z wyprzedzeniem o moich sukcesach. Dzięki tak wspaniałej atmosferze i motywacji, jaką mi dali, czułam się świetnie przygotowana i pewna swoich umiejętności podczas rozmów rekrutacyjnych na topowe, zagraniczne uczelnie. Zawsze otrzymywałam natychmiastową pomoc, gdy tylko jej potrzebowałam, dzięki czemu mogłam świetnie przygotować się do egzaminów. Dla uczestników programu mam tylko jedną radę – przy ciężkiej pracy i z pomocą tutorów wszystko jest możliwe - mówi Liliana Jęziorska.

Absolwentka I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu wykorzystała wsparcie doradców i tutorów, by poprawić swój język angielski, poszerzyć wiedzę i horyzonty, a także – przygotować się do aplikacji na brytyjskie uczelnie, co zaowocowało zaproszeniami na prestiżowe uniwersytety z Wielkiej Brytanii. Z uwagi na swoje osiągnięcia i sukcesy naukowe, Liliana została także pierwszą stypendystką „Akademii Szkolnych Talentów” i otrzymała wsparcie finansowe na czas studiów.

Opracować lek

Młoda naukowczyni rozwinęła swoją wiedzę biologiczno-chemiczną na tyle, że rozpoczęła prowadzenie autorskich badań naukowych w dziedzinie nanobiotechnologii, które zaprezentowała środowisku naukowemu, m.in. w ramach licznych konkursów. W uznaniu jej sukcesów, otrzymała także wsparcie od Kulczyk Investments na dalsze prowadzenie swoich prac badawczych.

- Jednym z moich największych marzeń jest opracowanie leku, który skutecznie walczyłby z mikroorganizmami wywołującymi infekcje, a byłby bezpieczny dla ludzkich komórek. W badaniach wykorzystuję połączenia bionanocząstek srebra ze związkami siarkowymi wyizolowanymi z czosnku. Obecnie określam potencjał cytotoksyczny moich substancji względem ludzkich komórek nowotworowych, aby skupić się na infekcjach okołooperacyjnych, występujących w konsekwencji wycięcia tkanek nowotworowych - opowiada.

Sebastian Kulczyk, inicjator Akademii (fot. materiały prasowe) Jak dodaje, jej badania obejmują zbadanie toksycznego wpływu mieszanin wobec E. coli, S. aureus i C. albicans, które często cechują się wytwarzaniem oporności na podawane leki. - Udało mi się wykonać także analizy biochemiczne mieszaniny soku z czosnku z nanocząstkami srebra, które pozwoliły mi wybrać związki oddziałujące z nanocząstkami srebra i mające potencjalny wpływ cytotoksyczny na komórki. Miałam ogromne szczęście, co do uniwersytetów, z którymi współpracowałam. Obecnie trafiłam na świetne laboratorium, w którym mam bardzo dobre warunki do kontynuacji badań, więc w przyszłości planuję poznać mechanizmy, które odpowiadają za otrzymane obiecujące wyniki mojego projektu - dodaje Liliana Jęziorska. Jednym z uczestników programu jest również Michał Zdziarski, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Inowrocławiu, który wraz z doradcami i tutorami pracuje nad aplikacją na studia informatyczne w Wielkiej Brytanii. Podczas zajęć z konsultantami rozwija swoje umiejętności matematyczne oraz doskonali język angielski, odbywa także sesje mentoringowe oraz tworzy portfolio swoich projektów, które będzie przydatne podczas aplikacji na studia lub o pracę. Wsparcie od najlepszych „Akademia Szkolnych Talentów" to bezpłatny, wieloletni program wsparcia i mentoringu edukacyjnego dla dzieci pracowników przedsiębiorstw należących do holdingu Kulczyk Investments, m.in. Grupy Ciech, zainicjowany przez Sebastiana Kulczyka. Uczestnicy programu otrzymują wieloletnią pomoc od absolwentów najlepszych uczelni świata w rozwinięciu swoich talentów i umiejętności, a także wsparcie ekspertów w drodze po najlepszą edukację na prestiżowych uniwersytetach zagranicznych – przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Doradcy opracowują uczestnikom programu indywidualne plany rozwoju, uwzględniające wiele wymiarów – akademicki, naukowy, sportowy, artystyczny, językowy czy wolontariacki. Konsultacje prowadzone przez absolwentów i studentów najlepszych uniwersytetów świata, opierają się przede wszystkim o systematyczne spotkania indywidualne lub rozmowy przez Skype, w zależności od miejsca zamieszkania dziecka.

