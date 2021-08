Sebastian Kulczyk i Ciech wspierają młodych. Sprawdź, kto może skorzystać

Dzieci pracowników spółek należących do Grupy Kulczyk Investments kolejny raz będą mogły wziąć udział w programie mentoringowym. Rusza nabór do Akademii Szkolnych Talentów. Jej absolwenci studiują na najlepszych polskich i światowych uniwersytetach.

Autor: KDS

• 16 sie 2021 12:19





Liliana Jęziorska dzięki programowi rozpoczęła studia na prestiżowym uniwersytecie w Southampton (Fot. materiały prasowe)

REKLAMA

Ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji Akademii Szkolnych Talentów.

To bezpłatny program mentoringu edukacyjnego skierowany do dzieci pracowników Grupy Ciech oraz innych spółek Grupy Kulczyk Investments.

Akademia działa od 2018 roku. Jej dotychczasowi absolwenci uzyskiwali doskonałe wyniki na maturze. Część z nich dostała się na prestiżowe zagraniczne uczelnie.

W ramach Akademii młodzież otrzyma wieloletnią pomoc od absolwentów najlepszych uczelni świata w rozwijaniu swoich talentów i umiejętności, a także wsparcie ekspertów Fundacji Nativated w drodze po najlepszą edukację na wymarzonych uniwersytetach w Polsce i za granicą.



- Sukcesy podopiecznych Akademii Szkolnych Talentów już teraz stanowią wizytówkę programu. Jedna z uczestniczek - Liliana Jęziorska - od października 2020 roku studiuje na University of Southampton, a za swoje wybitne osiągnięcia została także pierwszą stypendystką Akademii. Natomiast tegoroczni maturzyści otrzymali oferty z prestiżowych uczelni w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, a młodsi uczestnicy są laureatami licznych konkursów i olimpiad. Dla młodych ludzi udział w Akademii jest niepowtarzalną szansą, dlatego zachęcam naszych pracowników i ich dzieci do wzięcia udziału w rekrutacji do nowej edycji - mówi Dawid Jakubowicz, prezes Ciechu.

Rekrutacja do tegorocznej edycji potrwa do końca września i składa się z dwóch etapów. W pierwszym kroku kandydaci do 12 września wypełniają formularz aplikacyjny zawierający takie informacje, jak np.: bieżąca i ukończona edukacja, pasje i osiągnięcia czy motywacje do udziału w programie. Wykonują oni także zadania sprawdzające umiejętność krytycznego myślenia oraz znajomość języka angielskiego (na podstawie krótkiego eseju na wskazany temat). W oparciu o uzyskane wyniki kandydat zostaje zakwalifikowany do drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną. Ten etap potrwa od 20 do 26 września. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 2 października.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Piątka nowych uczestników Akademii Szkolnych Talentów, podobnie jak ósemka już objętych programem, otrzyma skrojone na miarę „programy mentoringu edukacyjnego”, uwzględniające ich talenty i pasje, oraz kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego i wsparcie ekspertów w procesie aplikacji na wymarzone uczelnie (także zagraniczne).

Akademia Szkolnych Talentów powstała z inicjatywy Sebastiana Kulczyka, właściciela i prezesa Kulczyk Investments. Pierwszy nabór odbył się w 2018 roku i był przeprowadzony wyłącznie wśród dzieci pracowników Grupy Ciech. Kolejna rekrutacja była dedykowana dzieciom pracowników spółek Autostrada Wielkopolska i Autostrada Eksploatacja, a w tegorocznej edycji (2020/21) do grona uczestników dołączyły także dzieci członków zespołu KI One.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.