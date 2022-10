Santander startuje z grantami. 80 000 stypendiów do wzięcia

80 000 stypendiów do końca roku zamierza przekazać Grupa Santander. Granty trafią do studentów i przedsiębiorców z Polski, Niemiec, Argentyny, Brazylii, Chile, USA, Hiszpanii, Meksyku, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Urugwaju.

Grupa Santader realizuje kilka globalnych programów grantowych, których beneficjantami są osoby powyżej 18. roku życia.

"Santander Skills | Upskill your Talent 2022 Scholarships" to program realizowany we współpracy z barcelońskim uniwersytetem Esade. Jego celem jest pogłębianie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego oraz zawodowego. Słuchacze będą mogli wybrać jeden z czterech kursów: Przywództwo, Komunikacja i Wpływ, Personal Branding i Digital Soft Skills. Każdy z kursów będzie realizowany online.

W ramach "Santander Language | English to Boost your Career 2022 Scholarships", słuchacze będą mogli uczyć się języka angielskiego na prestiżowym University of Pennsylvania w USA, wybierając z trzech dostępnych kursów: English for Professional Development, English for Business and Entrepreneurship, and English for STEM. Zgłoszenia można składać online do 15 listopada.

Oba programy stypendialne realizowane w drugiej połowie roku skupiają się wokół nauki języka i transformacji cyfrowej. W pierwszej połowie 2022 roku program koncentrował się na kursach dot. umiejętności przywódczych kobiet, a także kursach dot. komunikacji i negocjacji. Programy były realizowane przez: London School of Economics and Political Science (LSE), University of Cambridge, the British Council oraz Harvard Business Publishing Education.

W 2021 roku Santander Bank Polska przyznał ponad 6 700 grantów studentom i przedsiębiorcom. W pierwszej połowie tego roku bank uruchomił program "Stypendium Santander | Biznes w praktyce". Jego celem jest rozwój umiejętności biznesowych oraz zwiększanie szans na zatrudnienie. Program obejmuje praktyczne kursy dotyczące psychologii sprzedaży. Dodatkowo uczy zarządzania wydajnością sprzedaży, prowadzenia negocjacji, korzystania z podstawowych narzędzi internetowych do budowania marki i sprzedaży.