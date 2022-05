Santander i London School of Economics będą razem szkolić managerów

Grupa Santander oraz London School of Economics and Political Science uruchamiają pierwszą edycję programu Santander Scholarships Skills | MBA Essentials 2022 – LSE. To bezpłatny kurs, którego celem jest budowanie kluczowych umiejętności biznesowych opartych na trzech podstawowych filarach nauczanych na studiach MBA: strategii, finansach i przywództwie.

W ramach programu Santandera i London School of Economics and Political Science dostępnych będzie 900 stypendiów (fot. Pixabay)

W ramach programu dostępnych będzie 900 stypendiów dla rezydentów z 13 krajów - Argentyny, Brazylii, Chile, Kolumbii, Niemiec, Meksyku, Polski, Portugalii, Peru, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Urugwaju i USA. 10-tygodniowy kurs online został opracowany przez LSE, jedną z najbardziej prestiżowych instytucji edukacyjnych w dziedzinie ekonomii i biznesu na świecie.

– Dzięki tym stypendiom chcemy pomóc w zdobywaniu umiejętności biznesowych osobom, które aspirują do stanowisk kierowniczych w dowolnej organizacji. Dlatego z jednej strony staramy się przekazywać wiedzę uniwersalną, a z drugiej dostarczać narzędzia, które dadzą stypendystom większe pole do indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Działamy wspólnie z LSE, prestiżową uczelnią, z którą zrealizowaliśmy już wiele udanych wspólnych inicjatyw - wyjaśnia Wojciech Leśniewski, dyrektor Santander Universidades w Polsce.

Kurs przewiduje elastyczny tryb zajęć, dostosowanych do indywidualnych możliwości uczestników.

– Cieszymy się, że możemy współpracować z Grupą Santander i zaoferować stypendia MBA Essentials 900 osobom. Dzięki elastycznemu, modułowemu formatowi uczestnicy są w stanie w krótkim czasie zdobyć umiejętności przywódcze i strategicznego myślenia, nauczane na tradycyjnym MBA. Jesteśmy dumni, że współpracujemy z Santander, aby tworzyć nowe możliwości uczenia się przez całe życie – tłumaczy prof. Pauline Barrieu z LSE.

Wnioski aplikacyjne można składać do 30 czerwca 2022 roku przez stronę https://app.becas-santander.com/pl/program/becas-santander-skills-mba-essentials-2022-lse. Udział w programie jest bezpłatny, a kandydaci nie muszą posiadać dyplomu ukończenia studiów wyższych ani być klientami banku. Kurs będzie dostępny w trzech językach: hiszpańskim, angielskim i brazylijskim portugalskim.

