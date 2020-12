Samorządowe nagrody dla studentów-wolontariuszy

Gratyfikacje dla studentów kierunku lekarskiego wspierających szpitale w walce z pandemią, a także stypendia dla studentów medycyny oraz pielęgniarstwa i położnictwa - tak samorząd województwa lubuskiego wspiera przyszłych medyków.

Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego od początku pandemii wspierają działania medyków (fot. Szpital Uniwersytecki)

Prawie 80 studentów kierunków medycznych na Uniwersytecie Zielonogórskim zgłosiło się dotychczas do pracy w Szpitalu Uniwersyteckim jako wolontariusze.

Szpital tymczasowym w województwie lubuskim zostanie uruchomiony 7 grudnia, w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze.

Zarząd województwa lubuskiego postanowił docenić studentów walczących z pandemią na pierwszej linii frontu.

- Studenci naszego uniwersytetu pracują od początku pandemii, od pierwszej wiosennej fali, a wielu z nich wyraziło wolę pracy w szpitalu tymczasowym. To bardzo ważne, bo staramy się pozyskać kadrę. Duże zamieszanie spowodowała nowela ustawy covidowej z soboty. Mam nadzieję, że potwierdzi się deklaracja dyrektora lubuskiego oddziału NFZ, że nic się nie zmieni i dodatki dla pracowników walczących na pierwszej linii frontu będą wypłacone - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

- Studenci nie są wynagradzani, dlatego zarząd województwa lubuskiego zwiększył o 350 tys. zł dotację dla Uniwersytetu Zielonogórskiego i te pieniądze dedykujemy studentom, którzy pracują na pierwszej linii frontu i pomagają szpitalom w walce z pandemią. Dostaną w grudniu nagrody. Mam nadzieję, że to pomoże skompletować kadrę. To podziękowanie za to co robią, ale też zachęta, żeby kontynuowali swoją misję i byli przy potrzebujących - dodaje.

Stypendia dla przyszłych medyków

Nagrody dla studentów to nie jedyna forma wsparcia studentów medycyny przez samorząd województwa. Od 4 lat Lubuskie przyznaje stypendia studentom kierunków lekarskich z całej Polski, którzy deklarują podjęcie zatrudnienia na terenie województwa lubuskiego.

- Przyznaliśmy kolejne 65 stypendiów, więc łącznie mamy już 199 stypendystów. To nie tylko studenci kierunków medycznych, którzy wyrazili chęć pracy w szpitalach. To oni zasilą kadrę w lubuskich lecznicach i uzupełnią braki - wyjaśnia marszałek.

Stypendyści otrzymują po 2 tys. zł miesięcznie. W tegorocznym - czwartym naborze wpłynęło 101 wniosków ( o 4 więcej niż w ubiegłym roku ) - 59 wniosków to studenci pochodzący z województwa lubuskiego, 42 wnioski studenci pochodzący z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Stypendia otrzymali studenci studiujący na Uniwersytetach w: Zielonej Górze (41), Poznaniu (3), Szczecinie (7), Katowicach (7), Łodzi (2), Wrocławiu (4) Kielcach (1). Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 1,2 mln zł.

Czytaj też: Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego pomagają w walce z COVID-19 Samorząd województwa od ubiegłego roku przyznaje stypendia także przyszłym pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym. - Do grona stypendystów decyzją zarządu województwa dołączyło kolejnych 30 studentów. Łącznie stypendia otrzymuje 60 przyszłych pielęgniarzy, pielęgniarek oraz położnych - informuje marszałek Elżbieta Anna Polak. Stypendyści otrzymują 1,2 tys. zł miesięcznie. W tegorocznym naborze wpłynęło 58 wniosków. Stypendia otrzymali studenci studiujący na Uniwersytetach w: Zielonej Górze (22), Warszawie (3), Kaliszu (2), Wrocławiu (1), Legnicy (2). Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 324 tys. zł.

