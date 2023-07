Są pieniądze na rozwój działów HR. Na rozdanie czeka 100 mln zł

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła nowy konkurs kierowany do przedsiębiorców, menedżerów HR i pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną w firmach. Do podziału jest 100 mln zł.

„Akademia HR” to organizowany przez PARP konkurs dla przedsiębiorców, menedżerów HR i pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną w firmie.

Nabór wniosków zostanie uruchomiony 1 sierpnia i potrwa do 16 sierpnia 2023 r. Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Dofinansowanie może pokryć do 90 proc. refundacji kosztów. Do podziału jest 100 mln zł.

Wyłonione w konkursie projekty szkoleniowo-doradcze przygotują przedsiębiorców do wprowadzenia i zarządzania zmianą związaną m.in. ze starzeniem się społeczeństwa, czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy.

– Zarządzanie kapitałem ludzkim to dziedzina ulegająca dynamicznym zmianom. Wpływają na to takie zjawiska jak starzenie się społeczeństwa, zmniejszanie się liczby osób wchodzących na rynek pracy czy migracje osób za granicę. Według zewnętrznych badań, do 2025 r. na polskim rynku pracy może brakować nawet 1,5 mln osób. Należy zatem dołożyć wszelkich starań, aby wesprzeć firmy i osoby odpowiedzialne za HR w firmach, a Akademia HR z budżetem ponad 100 mln zł przyczyni się do rozwoju kompetencji, umożliwiających przeprowadzenie najlepszych procesów przygotowujących do tych zmian – mówi prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Budrowski.

Ogłoszony właśnie przez PARP konkurs ma za zadanie wyłonienie projektów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach których zostaną oni przygotowani do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie.