Rzeczywistość się zmieniła. W cenie jest to, czego nie umie robot

Z raportu opublikowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny wynika, że 91 proc. firm ma trudności w znalezieniu pracowników o odpowiednich kompetencjach. Problem jest poważny, bo bezpośrednio przekłada się na ich możliwości rozwojowe. Firmy przyznają też, że brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach stanowi dla nich barierę w ich działalności.

Dla blisko połowy badanych (48 proc.) deficytową kompetencję stanowiła kreatywność - cecha, która pozwala na znajdowanie nieoczywistych rozwiązań. Wiele firm wskazało też, że brakuje im osób posiadających specjalistyczne kompetencje branżowe (45 proc.) i umiejętność współpracy z innymi, polegającą na łatwości realizowania zadań w ramach pracy grupowej (41 proc.).

Nieco mniej firm wskazywało na braki pracowników o rozwiniętych umiejętnościach krytycznego myślenia, czyli racjonalnego i logicznego wnioskowania na temat przyczyn

i skutków zjawisk (36 proc.). Około 1/3 pracodawców odczuwała niedobór pracowników potrafiących rozwiązywać złożone problemy (33 proc.) i charakteryzujących się elastycznością poznawczą, czyli łatwością spojrzenia na problem lub zdarzenie z wielu różnych perspektyw w celu podjęcia odpowiednich działań (32 proc.).

Rozwój technologiczny zmienia potrzeby rynku pracy

Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, zauważa, że rynek pracy od wielu lat ulega ogromnym zmianom, a wpływ mają na to cztery kluczowe megatrendy.

Pierwszy z nich to bardzo szybki, mobilny internet. Drugi to sztuczna inteligencja i automatyzacja, które z jednej strony zrewolucjonizowały rynek, a z drugiej - wymagają od nas innego zarządzania zespołami składającymi się z ludzi i np. humanoidalnych robotów. Trzeci megatrend to analityka wielkich zbiorów danych, a czwarty - chmura obliczeniowa. Na te cztery megatrendy nakładają się wyzwania cywilizacyjne, m.in. nierówności społeczne czy zmiana klimatu.

- Mając to na uwadze, musimy mieć świadomość, że zmieniła się rzeczywistość - działamy w zespołach rozproszonych, zróżnicowanych międzypokoleniowo i międzykulturowo, przez co zupełnie inaczej postrzegamy pracę - tłumaczy prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. - Kompetencje, które jeszcze niedawno uznawane były za niezbędne, tracą na znaczeniu. Wszędzie tam, gdzie praca człowieka polega na rutynowych zadaniach, zaczyna być on zastępowany przez nowe technologie, w tym sztuczną inteligencję. Wprawdzie maszyny mogą w ekspresowym tempie przetwarzać i analizować ogromne zasoby danych, ale same nie podejmą decyzji, co z tymi danymi zrobić - dodaje rektor Akademii WSB.

Dlatego - jak zaznacza - nowego, istotnego znaczenia nabierają umiejętności, które odróżniają pracę człowieka od pracy systemów informatycznych czy właśnie sztucznej inteligencji.

- Możemy je określić mianem kompetencji przyszłości, które można podzielić na trzy główne grupy: cyfrowe i techniczne, poznawcze oraz społeczne. Szczególnie ważne są kompetencje cyfrowe obejmujące umiejętności od cyfrowego rozwiązywania problemów po cyberbezpieczeństwo. Pracownicy w wielu miejscach pracy będą potrzebowali umiejętności technicznych, bo narzędzia cyfrowe stają się naszą codziennością. Kompetencje poznawcze odnoszą się do naszej kreatywności, logicznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów. Ostatnim elementem są umiejętności społeczne. Sztuczna inteligencja nie zastąpi człowieka w każdym aspekcie, dlatego istotne będą współpraca w grupie, przedsiębiorczość czy umiejętność przywództwa. Bardzo istotna będzie też inteligencja emocjonalna - podsumowuje prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz.

Kompetencje przyszłości z praktycznego punktu widzenia

Jak na tę listę patrzą głowni zainteresowani - pracodawcy? Zapytaliśmy o to praktyków biznesu, czyli Andrychowską Fabrykę Maszyn Defum, która będzie jednym z uczestników katowickiej konferencji.

- Jako producent maszyn skrawających CNC, od naszych potencjalnych pracowników oczekujemy przede wszystkim ogólnie pojętej wiedzy technicznej z zakresu mechaniki, pneumatyki, automatyki, technologii skrawania, zaangażowania i dyspozycyjności, chęci rozwoju zawodowego - co przekłada się na udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach - oraz wspomnianej wcześniej kreatywności - wymienia Sylwester Ruła, dyrektor sprzedaży i serwisu w Defum.

I przyznaje, że w firmie wszyscy w pełni zdają sobie sprawę, iż przy ich wąskiej specjalności, jaką jest budowa obrabiarek CNC trudno jest znaleźć na rynku dedykowanych specjalistów.

- Jedną z metod pozyskiwania nowych pracowników, którą praktykujemy od lat, jest tworzenie etatów dla absolwentów szkół średnich technicznych, równocześnie pomagamy tym osobom zdobywać odpowiednie kwalifikacje konieczne do prowadzenia naszej działalności, np. już na studiach wyższych. Powiązanie teorii z praktyką dla naszych pracowników jest optymalnym rozwiązaniem umożliwiającym ciągłe poszerzanie swoich kompetencji - podsumowuje nasz rozmówca.

Rola edukacji w kształceniu kompetencji przyszłości

O ogromnej roli edukacji w zdobywaniu kompetencji przyszłości mówi również założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot. Jednocześnie wskazuje na braki w tym zakresie.

- W kształceniu kompetencji przyszłości najważniejszą rolę odgrywa szkoła, w tym uczelnie wyższe, które na razie nadal skupiają się raczej na przekazywaniu wiedzy niż kształceniu wymienionych umiejętności. Trochę jest tak, że nasz system edukacji nie zobaczył jeszcze, że samo przekazywanie wiedzy, w świecie ogólnodostępnego internetu, traci na znaczeniu. Dzieci i młodzi dorośli muszą uczyć się pracy w grupie, kreatywności, matematyki na wysokim poziomie. Tego typu umiejętności stanowią wyróżnik na rynku pracy - mówi Krzysztof Inglot.

Zwraca uwagę, że nadal też brakuje wyraźnej synergii świata biznesu i świata nauki.

- Powinniśmy też wiedzieć, jakich specjalistów będzie nam potrzeba w perspektywie 5, 10 czy 15 lat. Wtedy młodzi w oparciu o taką analizę będą mogli podejmować racjonalne decyzje dotyczące m.in. wyboru kierunku studiów - dodaje Krzysztof Inglot.

Młodzi ludzie coraz częściej wybierają przyszłościowe kierunki studiów

Warto podkreślić, że w ostatnich latach młodzi ludzie coraz chętniej stawiają na przyszłościowe kierunki studiów. Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w roku akademickim 2021/2022 łącznie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich zostało przyjętych ponad 428 tys. osób.

Najpopularniejsze kierunki studiów to informatyka (36 026), psychologia (35 264), zarządzanie (29 272), kierunek lekarski (21 620) i prawo (20 541). Na kolejnych miejscach znalazły się: ekonomia, filologia angielska, finanse i rachunkowość, budownictwo oraz pielęgniarstwo.

- Większość tych wyborów jest bardzo słuszna. Komisja Europejska w swoim najnowszym raporcie DESI oszacowała, że tylko w Polsce brakuje ok. 50 tys. specjalistów sektora informatycznego, a w całej Unii Europejskiej ok. 600 tys. Natomiast dane GUS mówią, że programista znajduje się na liście najlepiej płatnych zawodów w Polsce w 2022 r. Zarobki mogą sięgać nawet 30-40 tys. zł brutto miesięcznie - podkreśla założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

Jak dodaje, lekarze, zwłaszcza specjaliści, również świetnie zarabiają i co więcej jest to trzeci z najbardziej cenionych zawodów w Polsce, zaraz po strażaku i ratowniku medycznym. A trendy demograficzne są nieubłagane i zapotrzebowanie na pracowników w sektorze ochrony zdrowia będzie zdecydowanie rosło. W przypadku adwokatów również możemy mówić o wysokich zarobkach, bo z analizy danych GUS wynika, że adwokat może zarobić nawet 25 tys. zł brutto miesięcznie. W pandemii wzrosło też zapotrzebowanie na usługi prawników i ten trend na pewno jeszcze się utrzyma.