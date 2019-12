Rynek pracy wkracza w erę wysokich kwalifikacji. Wykształcenie będzie istotne

Eksperci Personnel Service wskazują, że zmiany na rynku pracy związane m.in. z postępującą automatyzacją powodują, że w wielu branżach przybywa stanowisk wymagających wysokich kwalifikacji. Potwierdzają to wyniki raportu CFA Society Poland i SpotData, z których wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat odsetek osób z wyższym wykształceniem zatrudnionych w finansach w UE wzrósł z 21 proc. do aż 32 proc.

- Rynek pracy wkracza w erę wysokich kwalifikacji. Jest to związane m.in. z procesem robotyzacji i automatyzacji procesów. Prostsze prace i te o średnich kompetencjach będą przejmowane przez roboty. I choć nie oznacza to jednoznacznie, i na pewno nie w ciągu najbliższych kilku lat, masowej redukcji miejsc pracy, będzie się wiązało ze zmianą jej struktury - mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

- Na znaczeniu zyskają kompetencje m.in. społeczne, komunikacyjne czy kreatywność. Wzrośnie też zapotrzebowanie na specjalistów, a uczelnie wyższe pozostaną kuźnią talentów. Stąd studiowanie nadal będzie się opłacało - dodaje.

W 2018 roku zatrudnienie po studiach znalazło aż 82 proc. absolwentów szkół wyższych w Unii Europejskiej. Szczegółowa analiza danych Eurostatu pokazuje, że najłatwiej o pracę mają kończący studia Niemcy. Niemal we wszystkich regionach u naszych zachodnich sąsiadów wskaźnik zatrudnienia absolwentów przekraczał 88 proc., a w niektórych dochodził nawet do 96 proc.

Równie świetlaną przyszłość mają kończący studia Czesi, Holendrzy, Austriacy i Szwedzi. W Europie znajdują się tylko cztery regiony, w których mniej niż jedna trzecia absolwentów znajdowała pracę po zakończonych studiach - mowa tutaj o Włoszech (Sycylia, Basilicata, Kalabria) oraz Grecji (Sterea Ellada).

W Polsce po studiach najłatwiej na rynku pracy mają absolwenci kończący uczelnie wyższe w Warszawie - 93 proc. znajduje zatrudnienie. W województwie opolskim i wielkopolskim 87 proc. studentów dostaje pracę po studiach, a w małopolskim i podlaskim 86 proc. Najtrudniejszą sytuację mają studenci w województwie podkarpackim i świętokrzyskim - 7 na 10 znajduje pracę.

Absolwenci z przewagą na rynku pracy

Rosnący od pięciu lat wskaźnik zatrudnienia absolwentów uczelni wyższych jest wspierany przez rewolucję technologiczną na rynku pracy. Widać to wyraźnie w branży finansowej, która wdraża mnóstwo nowoczesnych rozwiązań, co generuje zapotrzebowanie na specjalistów.

Z raportu CFA Society Poland i SpotData wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba osób z tytułem magistra lub stopniem doktora w instytucjach finansowych wzrosła z 21 proc. do 32 proc., a spadła z licencjatem i wykształceniem średnim - odpowiednio z 40 proc. do 35 proc. oraz z 37 proc. do 32 proc. Osoby z wykształceniem podstawowym od lat zajmują podobną liczbę miejsc pracy w finansach - spadek z 2 proc. do 1 proc.

- Instytucje finansowe to coraz częściej firmy technologiczne. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań to m.in. dla banków już nie tylko gwarancja sukcesu, ale coraz częściej kluczowy element rozwoju. Dlatego specjaliści, którzy mają kompetencje, żeby wymyślić, wdrożyć czy utrzymać innowację, są na wagę złota - mówi Krzysztof Jajuga, profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prezes CFA Society Poland.

- W tym momencie to właśnie uczelnie wyższe kształcą najlepszych specjalistów w finansach, którzy nie mają problemu ze znalezieniem pracy, na co wskazuje Eurostat. Warto jednak pamiętać, że tak naprawdę nie chodzi tylko o papier uczelni wyższej, ale umiejętności, które posiada dana osoba - dodaje.

Kompetencje w cenie

Warto więc rozważyć również ukończenie dodatkowych kursów i pozyskanie certyfikatów, które pozwolą wyróżnić się na rynku pracy. Wielu pracodawców, przy przyznawaniu awansów zawodowych na stanowiska wyższego szczebla w zakresie zarządzania finansami i inwestycjami wymaga dodatkowych umiejętności, które potwierdzają umiejętność prowadzenia inwestycji na całym świecie i znajomość globalnych rynków.

Rosnące znaczenie osób z wysokimi kompetencjami to trend, który w kolejnych latach będzie się umacniał. Jak wskazuje Krzysztof Inglot z Personnel Service, automatyzacja będzie wypierać kompetencje średnie na rynku pracy i przesuwać ciężar na wysokie kwalifikacje, w tym na znaczeniu zyskają umiejętności miękkie.

- Roboty nie są w stanie zastąpić człowieka tam, gdzie w pracy liczy się pomysł, kreatywność czy umiejętność współpracy z drugim człowiekiem. Uczelnia wyższa jest jednym z tych miejsc, gdzie najłatwiej wypracować te kompetencje, ważna jest jednak zmiana modelu nauczania. Przekazywanie wiedzy nie będzie tak kluczowe jak umiejętność czytania ludzkich emocji, pracy w grupie czy analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów - zaznacza Krzysztof Inglot.

Młodzi chcą studiować

Jak wynika z badania CBOS "Do pracy czy na studia? Zmiany w decyzjach edukacyjnych młodzieży" od wczesnych lat 90. odsetek uczniów wybierających się na studia wzrósł dwukrotnie, zbliżając się w 2003 r. do 60 proc. Od tego czasu odsetek uczniów deklarujących chęć studiowania utrzymuje się na stałym poziomie. Jednak ogólna liczba osób planujących kontynuowanie edukacji zmniejsza się ze względu na malejącą popularność nauki w szkołach innych niż uczelnie wyższe.

Systematycznie przybywa kobiet, które chcą iść na studia (w 2018 roku 73 proc. wyraziło taką chęć wobec 53 proc. w 1998 roku). W przypadku mężczyzn odsetek planujących studia utrzymuje się w ostatnich dwudziestu latach - jeśli pominąć nietypowy, wyższy wynik z 2003 roku (60 proc.) - na względnie stabilnym poziomie (45-50 proc.) - czytamy w raporcie CBOS.

Osoby, które najczęściej decydują się na studia, uczą się, kolejno: w liceach ogólnokształcących, liceach zawodowych i technikach. Największy odsetek respondentów przerywających naukę uczy się w pierwszej kolejności w zasadniczych szkołach zawodowych, następnie w technikach i liceach zawodowych. Zależność ta nie zmienia się na przestrzeni lat.