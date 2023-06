Rynek potrzebuje zielonych kołnierzyków. Do 2030 powstanie 300 tys. miejsc pracy

KDS

• 6 cze 2023 10:01





Polska Zielona Sieć rusza z kampanią zachęcającą licealistów i studentów do związania ścieżki kariery z ekologią. To branża, która już dostała wiatru w żagle. Nic nie zapowiada, by przestał on wiać. Do 2030 roku ma powstać aż 300 tysięcy nowych miejsc pracy dla osób posiadających zielone umiejętności (fot. Unsplash)

REKLAMA

Raport Konfederacji Lewiatan prognozuje, że w Polsce do 2030 roku ma powstać aż 300 tysięcy nowych miejsc pracy, w takich takich branżach jak OZE czy elektromobilność.

Na rynku potrzeba zarówno twardych kompetencji takich jak przeprowadzenie termomodernizacji budynków, montaż pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych, ale także miękkich z zakresu prowadzenia badań, edukacji czy komunikacji proekologicznej.

- Europejskie tendencje i wprowadzane polityki jasno pokazują, że już wkrótce w naszym kraju otworzy się olbrzymi rynek pracy dla zielonych kołnierzyków - przekonuje Alicja Piekarz z Polskiej Zielonej Sieci. Alicja Piekarz z Polskiej Zielonej Sieci podkreśla, że niebawem będziemy pilnie potrzebować specjalistów, którzy wesprą nas w procesie przejścia na gospodarkę przyjazną klimatowi. Do tego - jak wskazano w raporcie Person, Nesta i Oxfort Martin School - do 2030 roku 70 proc. zawodów będzie wykonywanych w inny sposób (Raport Future of Skills: Jobs in 2030). Czytaj więcej Strajk w Hollywood. Aktorzy nie chcą już tak pracować - Dużą rolę odegra w tym procesie faktor ekologiczny. Dla przykładu: nadal będziemy potrzebować urbanistów i architektów, ale w swojej pracy będą musieli kłaść dużo większy nacisk na odporność budynków na skutki zmiany klimatu - wyjaśnia Alicja Piekarz. - Czeka nas także boom na zielone startupy i usługi, które pomogą nam m.in. ograniczać ślad węglowy. Prostych i ekologicznych rozwiązań będą poszukiwać zarówno indywidualni konsumenci, jak i firmy, które będą rozliczane z tego, jakie działania przyjazne dla środowiska podejmują - podkreśla. Do rozdania miliardy na zieloną zmianę rynku pracy

Na zmianę polskiego rynku pracy będzie miał wpływ także unijny Green Deal i fundusze na rozwój zielonych kompetencji. Z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Polska dostanie blisko 9 mld złotych na rozwój umiejętności, w tym tych zielonych. Czytaj więcej Praca na wakacje. W tych branżach można najlepiej zarobić - To strumień pieniędzy na studia, kursy i szkolenia związane z zieloną transformacją. Zależy nam, żeby te środki pozwoliły na realną zmianę rynku pracy, na co wpływa nasza praca w komitetach monitorujących nad m.in. nad kształtem fiszek projektowych - wyjaśnia Alicja Piekarz. Chcą zachęcić młodych ludzi, by postawili na zawody związane z zieloną energią Najnowsza kampania Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć skierowana jest przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Działania mają na celu zainteresowanie młodych ludzi do dołączenia do tzw. zielonych kołnierzyków, czyli grupy specjalistów od ekologicznych rozwiązań. Czytaj więcej W 2022 r. banki udzieliły blisko 1,3 tys. kredytów studenckich - Planując rozpoczęcie kariery zawodowej najlepiej postawić na umiejętności, które nie są jeszcze bardzo popularne, ale zapotrzebowanie na nie gwałtownie rośnie - wyjaśnia Alicja Piekarz. - Taką tendencję obserwujemy w przypadku zielonych umiejętności. Na portalu społecznościowym specjalizującym się w kontaktach zawodowych już ponad 13 proc. ofert pracy kierowanych jest do zielonych kołnierzyków. To wzrost o prawie 40 proc. w stosunku do 2015 roku (raport LinkedIn Global Green Skills Report 2022) - podsumowuje. Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu