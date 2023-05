Ruszyła walka o maturzystów. Uczelnie kuszą nowościami

Jakie nowości przygotowano? Na studiach pierwszego stopnia uczelnia uruchomi: inżynierię materiałową, geologię stosowaną, inżynierię pojazdów i napędów niskoemisyjnych, medical informatics, elektronikę i fotonikę, matematykę oraz matematykę i analizę danych. Z kolei na studiach magisterskich nowością jest kierunek urban mining - inżynieria recyklingu.

– Co roku, w porozumieniu z przedstawicielami biznesu i przemysłu przeglądamy naszą ofertę studiów i modyfikujemy ją tak, by dopasować do potrzeb pracodawców i oczekiwań kandydatów. Dlatego teraz uruchamiamy np. kierunki związane z nowoczesnymi technologiami w medycynie, tematyką związaną z pojazdami o napędach niskoemisyjnych oraz analizą danych – wyjaśnia Anetta Stypułkowska.

Start ogłosiła również Politechnika Gdańska, na której rekrutacja rozpoczęła się 17 maja. Na 8 wydziałach na studiach inżynierskich i magisterskich kształci się tu ponad 15 tysięcy młodych ludzi z Polski i zagranicy. Na kandydatów czeka kilkadziesiąt kierunków, w tym m.in.: biotechnologia, inżynieria środowiska, nanotechnologia, analityka gospodarcza, mechatronika, a także studia związane z technologiami kosmicznymi czy cybernetyką.

Od 8 maja zgłoszenia przyjmuje Uniwersytet Szczeciński. Tegoroczna rekrutacja odbywa się pod hasłem "możesz więcej". Przygotowano 10 000 miejsc na ponad 90 kierunkach studiów, w tym 10 nowych.

Wśród nowości na I stopniu (studia licencjackie) są baltic region studies, business intelligence w gospodarce, kosmologia, management instytucji publicznych i public relations oraz studia anglistyczno-slawistyczne.

- To wyjątkowa oferta, specjalnie przygotowana dla przyszłych studentów - w nagraniu promującym uczelnię zapewnia prof. Waldemar Tarczyński, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.

AGH przygotowała blisko 5 tys. miejsc dla nowych studentów

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 5 czerwca uruchomi elektroniczną rejestrację na studia. Kandydaci będą mogli wybierać spośród 68 kierunków studiów (w tym pięć w języku angielskim), dostępnych na 16 wydziałach. W roku akademickim 2023/2024 AGH przygotowała 4825 miejsc na studiach I stopnia.

W tegorocznej ofercie pojawiły się trzy nowości w ofercie kształcenia na

I stopniu studiów. Pierwsza to ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych (Wydział Metali Nieżelaznych), gdzie przygotowano 45 miejsc. Kolejna nowość to mechanical engineering na wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, gdzie do zapełnienia będzie 48 miejsc. Trzecia nowość to computer physics (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej), gdzie naukę będzie mogło rozpocząć 24 studentów.

Uczelnia poza nowymi kierunkami przygotowała też dodatkowe benefity dla przyszłych studentów. W ramach programu „Prymusi AGH” oferuje najlepszym maturzystom oraz laureatom olimpiad m.in. dodatkowe nieodpłatne formy kształcenia, w tym kursy, szkolenia, tutoring lub bezpłatne miejsce w akademikach Miasteczka Studenckiego. Dla najlepszych maturzystów miejsce w domu studenckim może być przez pierwszy rok studiów bezpłatne.

Uniwersytet Warszawski po 70 latach przerwy znów będzie kształcił lekarzy

Dzień później, bo we wtorek 6 czerwca, rozpoczną się zapisy na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz na część studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim. Podobnie jak w poprzednim roku, UW przygotował też ofertę dla kandydatów z Ukrainy.

Uczelnia przygotowała w sumie 9 nowości. W tym roku po 70 latach przerwy na UW powróci nauczanie na kierunku lekarskim. Na pierwszy rok studiów planuje się przyjęcie 60 osób. Próg kwalifikacji to 65 punktów.

Inne nowości to m.in. biofizyka, social and public policy czy geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii.

- Proces tworzenia i organizowania Wydziału Medycznego jest wieloetapowy i stopniowy. W pierwszej kolejności uruchomiony zostanie kierunek lekarski. Biorąc pod uwagę specyfikę standardów kształcenia na tym kierunku, określonych przez MEiN, w pierwszych dwóch latach funkcjonowania nowego kierunku studiów kształcenie będzie oparte głównie na kadrze i zasobach Uniwersytetu Warszawskiego, z częściowym udziałem lekarzy i innych specjalistów spoza UW. Jednocześnie rozwijana będzie kadra Uniwersytetu oraz baza infrastrukturalna, w szczególności na potrzeby kształcenia klinicznego - mówi dr Anna Modzelewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego.

Nie tylko nowe kierunki, ale również nowy wydział

W tym roku Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach poszedł o krok dalej niż inne uczelnie. Uruchomił nie tylko nowy kierunek, ale cały wydział. Placówka wzbogaciła się o Wydział Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów.

- Jesteśmy uczelnią mocno zaangażowaną w transformację regionów, zarówno społeczną, klimatyczną, jak i energetyczną. Ze względu na wagę tematu uznaliśmy, że warto pokazać i skorzystać z naszego bogatego doświadczenia związanego z budowaniem nowoczesnej gospodarki przestrzennej - mówi prof. UE dr hab. Adam Drobniak, dziekan nowo powstałego Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów, kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych.

Na zdjęciu prof. UE dr hab. Adam Drobniak oraz prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, rektor UE w Katowicach (fot. UE w Katowicach)

Podkreśla, że na uczelni pracuje wielu doświadczonych w tej dziedzinie naukowców, którzy w swoim portfolio mają prace nad strategiami rozwojowymi wielu miast województwa śląskiego, ale też prace związane z krajowym i terytorialnymi planami transformacji regionów węglowych w Polsce.

- Otwarcie nowego wydziału z jednej strony pozwoli nam na zebranie ich wiedzy i doświadczenia w jednym miejscu, z drugiej na podzielenie się nimi ze studentami - dodaje.

Dodatkowo UE w Katowicach w ofercie ma nowy kierunek oraz nową specjalizację. Kierunek to analityk finansowy 2.0. Z kolei na kierunku informatyka i ekonometria otarta zostanie od nowego roku akademickiego specjalizacja Data Science – metody i systemy analityki danych.

- Nowości w ofercie dydaktycznej uczelni wyższych wynikają przede wszystkim ze stale zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz preferencji kandydatów. Jednak nowości to nie wszystko. Programy studiów powinny być stale uaktualniane poprzez poddawanie ich procesom unaukowiania, unowocześniania, upraktyczniania oraz umiędzynarodowiania. Powinny więc bazować na aktualnej, światowej wiedzy naukowej, nowoczesnych metodach kształcenia, włączaniu praktyków gospodarczych do kształtowania programów studiów oraz w proces dydaktyczny, a także dawać bogate możliwości wymian międzynarodowych i studiowania w środowisku wielokulturowym - mówi prorektor ds. edukacji i współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Sławomir Smyczek.

Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Adama Mickiewicza z gotową ofertą, rekrutacja startuje na dniach

Rekrutacja na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu startuje 1 czerwca. Uczelnia przygotowała ponad 300 propozycji do wyboru. Na ofertę uczelni składają się propozycje 20 poznańskich wydziałów oraz czterech jednostek zamiejscowych.

Grafika: Uniwersytet Rzeszowski

Z kolei Uniwersytet Rzeszowski rekrutację na studia rozpoczyna 29 maja. W ofercie ma 9 nowości. To psychologia, malarstwo, nauczanie języków obcych - język angielski i rosyjski, zarządzanie państwem, studia miejskie, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, menedżer rozwoju produktu, nanotechnologia i optometria.

Na Politechnice Rzeszowskiej nabór rozpocznie się 1 czerwca. Uczelnia będzie przyjmować na 36 kierunków studiów, w tym 4 nowe w języku polskim. Są to: inteligentne systemy i technologie produkcji, inżynieria mechaniczna, inżynieria procesów biznesowych oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego. Dodatkowo uczelnia poszerzyła swoją ofertę studiów w języku angielskim. Od nowego roku akademickiego będzie kształcić na takich kierunkach jak chemical engineering and technology, civil engineering, modern management.

Najpopularniejsze kierunki i uczelnie w Polsce

Ze szczegółowego podsumowania kończącego się roku akademickiego przeprowadzonego przez MEiN wynika, że wśród najpopularniejszych dyscyplin według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2022/23 znalazły się nauki o zarządzaniu i jakości (76 047), informatyka techniczna i telekomunikacja (67 524), ekonomia i finanse (52 661), językoznawstwo (49 814) i inżynieria mechaniczna (42 954).

Z kolei najpopularniejsze kierunki studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: informatyka (44 163), psychologia (40 642), zarządzanie (36 532), prawo (22 066) i kierunek lekarski (21 017 - z wyłączeniem danych uczelni medycznych, nadzorowanych przez ministra zdrowia). Na kolejnych miejscach znalazły się: ekonomia, budownictwo, finanse i rachunkowość, filologia angielska i logistyka.

Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: koreanistyka (25,4 osób na jedno miejsce), informatyka społeczna (24,8), orientalistyka-koreanistyka (24), zielone technologie (22,0), filologia koreańska (17,7). Dużą popularnością cieszyły się także: informatyka i systemy inteligentne, inżynieria internetu rzeczy, zarządzanie i prawo w biznesie, komunikacja wizerunkowa, sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence, a także mechanika i projektowanie maszyn.

W roku akademickim 2022/2023 najchętniej wybieraną uczelnią przez kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie (w przeliczeniu na jedno miejsce) była Politechnika Warszawska. O jedno miejsce w tej uczelni starało się prawie 8 kandydatów (7,9). Na podium znalazły się także Politechnika Gdańska (6,9) i Politechnika Poznańska (6,8). Ponad 5 kandydatów ubiegało się o jedno miejsce na Politechnice Łódzkiej i na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę kandydatów spośród uniwersytetów największą liczbę kandydatów zanotował Uniwersytet Warszawski (45 234). Wśród politechnik była to Politechnika Warszawska (48 011). Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie z 27 515 kandydatami była liderem wśród polskich akademii. Najwięcej chętnych spośród publicznych uczelni zawodowych zanotowała Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie. Było to 1576 kandydatów.

Najchętniej wybierane uczelnie niepubliczne przez kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2022/2023 to Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (6836), Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (6475), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (5856), Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku (4352) oraz Akademia Finansów i Biznesu Vistula (4214). Z kolei kandydaci na studia niestacjonarne najchętniej wybierali Collegium Humanum - Szkołę Główną Menedżerską (7640), Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu (7605), Wyższą Szkołę Bankową z siedzibą w Gdańsku (5532), Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu (5165) i Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Warszawie (4595).

