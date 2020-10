Ruszyła kolejna odsłona szkoły przywództwa KGHM

30 studentów i absolwentów rozpoczęło zajęcia w ramach drugiej edycji szkoły przywództwa KGHM „Przewodnicy”. Uczestnicy wezmą udział w zajęciach przygotowujących do pracy w biznesie, administracji lub w organizacjach pozarządowych.

Tegoroczni „Przewodnicy” to studenci i absolwenci uczelni z całej Polski, w tym Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytetu Warszawskiego (Fot. mat. pras.)

Projekt KGHM „Przewodnicy” został zainagurowany w 2019 roku. Tegoroczni „Przewodnicy” to studenci i absolwenci uczelni z całej Polski, w tym Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia w ramach szkoły przywództwa KGHM prowadzą menedżerowie KGHM Polska Miedź oraz specjaliści z Polski i Stanów Zjednoczonych. Wśród tych ostatnich znajdą się m.in. emerytowani generałowie Sił Zbrojnych USA, którzy obecnie pracują w firmie doradczej The Spectrum Group.

W ramach drugiej edycji szkoły przywództwa uczestnicy wezmą udział w wykładach i warsztatach z zakresu przywództwa i zarządzania strategicznego, gospodarki, podstawowych zjawisk dotyczących mechanizmów finansowych przedsiębiorstw oraz komunikacji i wystąpień publicznych.

To nie jedyna inicjatywa KGHM skierowana do studentów. Niedawno spółka podpisała umowę o kształceniu dualnym z Uczelnią Jana Wyżykowskiego.

- Wielu naszych pracowników to absolwenci albo studenci Uczelni Jana Wyżykowskiego. Kształcenie dualne i współpraca między KGHM a uczelnią to dobre połączenie wiedzy i doświadczenia. Dla absolwentów to szansa na karierę, dla spółki potencjalni pracownicy z eksperckim przygotowaniem. To nasi pracownicy, specjaliści w swoich obszarach budują kapitał firmy - powiedział Radosław Stach, wiceprezes zarządu KGHM.

Współpraca będzie dotyczyła studiów inżynierskich kierunku Górnictwo i geologia w trzech specjalizacjach: techniki eksploatacji złóż, maszyny i urządzenia górnicze oraz poszukiwanie i rozpoznawanie złóż.

Spółka oferuje najlepszym studentom program stypendialny, a KGHM jako patron na zakończenie roku akademickiego będzie mogło dodatkowo przyznać jednorazowe stypendium za szczególne osiągnięcia w wysokości 3 tys zł dedykowane imiennie jednemu studentowi uczelni.

