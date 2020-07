Ruszyła druga edycja Uniwersytetu Sukcesu

- Zainteresowanie pierwszą edycją przerosło nasze oczekiwania - zgłosiło się prawie 250 dziewczyn, a zakwalifikowało się 120. To pokazuje, że skala potrzeb jest ogromna. Wierzymy, że każdy powinien mieć równe szansę na rozwój i edukację, a - jak pokazują badania - wychowankowie domów dziecka bardzo często po osiągnięciu pełnoletności są pozostawieni sami sobie i znacznie trudniej niż inne dzieci zdobywają wykształcenie. Przed pierwszą edycją wierzyliśmy, a po jej realizacji już jesteśmy przekonani, że Uniwersytet Sukcesu jest szansą i motywacją do rozpoczęcia nowego życia - mówi Jowita Michalska, prezes Fundacji Digital University.

Wiele dziewczyn z pierwszej edycji dostało się na staże zawodowe w dużych międzynarodowych firmach, sprawdziło swoje siły i potwierdziło chęć dalszej pracy nad swoją przyszłością. Niektóre przeprowadziły się do innych miast i zaczęły studia, inne natomiast założyły bloga lub inny kanał w social mediach i z powodzeniem je rozwijają. Wiedzą, że przed nimi jest dużo możliwości, a czy z nich skorzystają – zależy tylko od nich samych.

- W projekcie biorą udział dziewczyny, które stoją na progu wejścia na rynek pracy. Jest to niezwykle ważny moment w życiu, wzbudzający różne, czasem skrajne, emocje, uczucia. Początkowo może towarzyszyć temu zarówno ciekawość, radość, jak również lęk, niepewność we własne siły, możliwości. Mogą pojawiać się obawy czy ja sobie poradzę? Czy mi się uda? Czy dam radę? - wyjaśnia Anna Kabacińska, psychoterapeutka, Szkoła Gestalt.

Jak dodaje, podczas treningu prowadzonego przez psychoterapeutę, uczestniczki projektu mają przestrzeń, aby wyrazić swoje niepokoje, odnaleźć swoje zasoby, mocne strony, zwiększyć wiarę w siebie i otrzymać wsparcie.

- To dzięki uświadomionym i wydobytym zasobom własnym oraz wsparciu, dziewczyny mogą poradzić sobie z trudnościami. Doświadczenie większej otwartości na siebie i innych osób z grupy, sprzyja w znacznie bardziej efektywnemu korzystaniu z dalszych warsztatów projektu - wyjaśnia.

Co w drugiej edycji

W ramach projektu kandydatki, w wieku nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 25 lat, wybierają jedną z dwóch dostępnych akademii: Akademia Programistki i Akademia Digital Marketerki. Podczas tej edycji warsztaty odbywają się w sześciu miastach: Poznaniu, Białymstoku, Krakowie, Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu.

Pierwszy etap to, ze względu na pandemię, dwutygodniowe warsztaty online, które zapanowno od połowy do końca lipca.

Na drugi etap składają się trzydniowe spotkania dla wybranych uczestniczek w siedzibach firm biorących udział w projekcie. Odbędą się one w terminie 26-28.08.2020 w Warszawie. Przy czym organizacja drugiego etapu będzie skoordynowana z możliwościami czasowymi uczestniczek oraz sytuacją związaną z COVID-19.

Ostatni etap to kursy online, które trwają od 3 do 6 miesięcy. Zaś finał projektu to możliwość otrzymania staży zawodowych w firmach partnerskich.

Uczestniczki będą miały zapewnione kursy z obszaru nowych technologii, warsztaty z psychologami, doradztwo zawodowe, warsztaty z podstaw prawa, cykl szkoleń miękkich, kolacje networkingowe i spotkania z mentorami największych firm w Polsce. Mają też szansę sprawdzić się podczas symulacji rozmów rekrutacyjnych biorąc udział w spotkaniach z osobami, które na co dzień rekrutują do największych firm.

Dodatkowo, dzięki firmom biorącym udział w projekcie, dziewczyny z Uniwersytetu Sukcesu poznają, m.in. case studies różnych projektów, a także skorzystają z indywidualnych konsultacji z reprezentantami działów marketingu, IT, HR czy sprzedaży. Przy wsparciu mentorów, określą swoje predyspozycje i nauczą się jak dobrze przejść przez proces rekrutacyjny.

Do tej pory udział w projekcie potwierdziły m.in.: Nationale Nederlanden, Havas Media Group, Amazon, Dentsu Aegis Network, KMD Poland, PURO Hotels, Kancelaria SSW Pragmatic Solutions, Szkoła Psychoterapii Gestalt, Gdynia Moje Miasto, Fundacja Sukces Pisany Szminką, Standard Chartered, Fundacja PFR czy Fundacja im. Piotra i Pawła Michalskich.