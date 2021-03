Ruszył nabór do płatnych praktyk w Nestlé Polska

Nestlé Polska ogłosiło właśnie rekrutację do 22. edycji Programu Praktyk Letnich. Dotychczas wzięło w nim udział 1062 uczestników – blisko połowa (45 proc.) związała się z firmą na dłużej i dołączyła do 5500 pracowników w 8 lokalizacjach w Polsce.

Program praktyk oferuje dwa obszary rozwoju: Business Internship Program oraz Technology Engineering Development Program (Fot. Shutterstock)

Program Praktyk Letnich jest elementem globalnej inicjatywy Nestlé needs YOUth, której celem jest wspieranie młodych na rynku pracy.

W jej ramach do 2025 roku Nestlé zobowiązało się do stworzenia 20 000 szans zatrudnienia oraz 20 000 miejsc na praktykach zawodowych i stażach dla osób wchodzących na rynek pracy - w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Studenci mogą aplikować na trzymiesięczne praktyki w biurze głównym i w fabrykach Nestlé w Polsce. Termin zgłaszania mija 15 kwietnia 2021. Praktyki potrwają od początku lipca do końca września i są płatne, uczestnicy otrzymują wynagrodzenie.

- Nestlé to jeden z najatrakcyjniejszych pracodawców, zarówno na świecie, jak i w Polsce – przekonuje Katarzyna Szamotulska, kierownik Działu Szkoleń, Rekrutacji i Rozwoju Nestlé w Polsce. Jak dodaje, program Praktyk Letnich pomoże jego uczestnikom poznać wartości i specyfikę pracy w naszej firmie, a zdobywając doświadczenie i praktyczną wiedzę pod okiem specjalistów z Nestlé pozwoli także rozwijać umiejętności potrzebne na rynku pracy.

Program praktyk oferuje dwa obszary rozwoju: Business Internship Program oraz Technology Engineering Development Program.

Pierwszy obejmuje praktykę w biurze głównym w Warszawie i jest propozycją dla osób poszukujących doświadczenia w obszarach m.in. IT, HR, digital, eCommerce, marketing, komunikacja, sprzedaż, zarządzanie, logistyka, finanse. Program skierowany jest do studentów III-V roku i absolwentów do roku po ukończeniu studiów.

Drugi oferuje praktykę w fabrykach firmy dla osób zainteresowanych doświadczeniem w działach wspierających produkcję – takich jak: technologia i produkcja, zapewnienie jakości, inżynieria przemysłowa, wdrożenie i rozwój nowych produktów, a także BHP, finanse, HR czy IT. W programie mogą wziąć udział studenci IV-V roku i absolwenci do 2 lat po ukończeniu studiów o profilu technicznym lub biznesowym. Praktyki odbywają w fabrykach Nestlé w: Kaliszu, Kargowej, Nałęczowie, Nowej Wsi Wrocławskiej, Rzeszowie.

W ramach praktyk, Nestlé zaoferuje szkolenia, które pomogą uczestnikom rozwijać umiejętności cyfrowe – m.in. z zakresu Design Thinking, a także dostęp do platformy eBusiness Academy. Z ofertą praktyk Nestlé Polska będzie można zapoznać się podczas targów pracy online: Studenckich Targów Pracy Samorządu Studentów SGH (16-18 marca), Absolvent Talent Days (17-18 marca) i Festiwalu Pracy JOBICON (24-25 marca). Korzystanie z formy poszukiwania pracowników, jaką jest staż czy praktyki staje się coraz popularniejsze. M.in. gigant e-commerce Amazon prowadzi program stażowy. Do końca sierpnia młode osoby zainteresowane pracą w Amazonie mogą się zgłosić. Współpraca ma trwać dwa lata i jest płatna. Najlepsi stażyści otrzymają szansę zatrudnienia na stałe. - Stworzyliśmy nasz program, by jak najlepiej odpowiedzieć na realne zapotrzebowanie rynku pracy. Zależy nam, by wyposażyć młodych uczestników stażu w wiedzę i umiejętności, które są aktualnie poszukiwane przez pracodawców - mów Ewa Fiedor, menadżer programu stażowego. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu przez pracownię SW Research wynika, że ponad 80 proc. studentów i absolwentów jest zainteresowana odbyciem stażu w Polsce. Podobny odsetek ma już na swoim koncie udział w stażu lub praktykach. Problemem jest wynagrodzenie. Dla 71 proc. studentów i absolwentów do 30. roku życia zarobki są ważne. Prawie 40 proc. ankietowanych pracuje głównie dla pieniędzy. Ci, którzy na staż nie poszli, tłumaczą to przede wszystkim tym, że staże są zazwyczaj bezpłatne (42 proc.).

