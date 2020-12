Ruszają staże dla młodych inżynierów w Orlenie

Kolejni studenci z filii Politechniki Warszawskiej w Płocku rozpoczną staże w ramach programu „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”. Kontynuacja wspólnej inicjatywy spółki Orlen Projekt, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz uczelni umożliwi im zdobycie doświadczenia zawodowego, a spółce budowanie zaplecza wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej.

Autor:jk

• 9 gru 2020 17:44





Uczestnikom programu Orlen projekt przysługiwać będzie stypendium stażowe w wysokości 600 zł brutto (Fot. MOZCO Mateusz Szymanski/Shutterstock)

Zawarta umowa, dotycząca kontynuacji programu stażowego, to kolejny krok w budowaniu relacji biznesowo-naukowych pomiędzy Orlen Projekt a Politechniką Warszawską.

- Pierwsza edycja programu „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” okazała się sukcesem. Zgłosili się do niej uzdolnieni studenci z dużym potencjałem, bardzo zaangażowani w realizację powierzonych im zadań. W efekcie, wybranym osobom zaoferowaliśmy umowy o pracę i dalszy rozwój zawodowy w naszej spółce. Teraz przed kolejnymi studentami otwiera się kolejna szansa zdobywania praktycznego doświadczenia jeszcze na etapie studiów, a być może w niedalekiej przyszłości także dołączenia do naszego zespołu - mówi Marcin Kasza, prezes Orlen Projekt.

Uczestnicy programu stażowego będą mogli brać udział m.in. w tworzeniu koncepcji programowo–przestrzennych, w powstawaniu dokumentacji projektowej oraz w realizacji projektów z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technik i technologii. W ramach programu możliwa będzie także realizacja tematów prac dyplomowych.

Z tytułu odbywania stażu uczestnikowi przysługiwać będzie stypendium stażowe w wysokości 600 zł brutto. Zakończenie programu planowane jest na czerwiec 2021 r.

To nie jedyna inicjatywa skierowana do studentów. Niedawno Fundacja Orlen ogłosiła nabór do programu stypendialnego. Stypendium przeznaczone jest dla polskich studentów studiów II lub III stopnia, którzy studiują na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych ujętych w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Lista szanghajska). Po zakończeniu nauki za granicą młodzi ludzie zobowiązują się do podjęcia pracy w Polsce, w jednej ze spółek z udziałem Skarbu Państwa lub w administracji publicznej. W dwóch dotychczasowych edycjach programu BONA FIDE przyznano 12 stypendiów na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł. O szczegółach możecie przeczytać tutaj.

