Rusza program stypendialny dla "Dziewczyn w grze". Czeka kariera w branży gamingowej

1 października ruszył program stypendialno-mentoringowy dla uczennic szkół średnich z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, wspierający edukację technologiczną młodych kobiet i przygotowujący je do pracy w branży gier wideo.

• 1 paź 2021 10:42





Program skierowany jest do młodych kobiet, które chcą realizować swoją pasję gamingową (fot. Pixabay)

Organizatorami projektu są studio deweloperskie CD Projekt RED oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy, pomagająca młodym ludziom w wyborze drogi kształcenia i rozwoju zawodowego.

Adresatkami programu są uczennice starszych klas liceów i techników z mniejszych miejscowości, pasjonujące się gamingiem, ilustracją i grafiką komputerową, stawiające pierwsze kroki w animacji 3D, próbujące swoich sił w programowaniu czy tworzące opowieści o niesamowitych przygodach superbohaterów.

Na stypendystki programu „Dziewczyny w grze!” czeka:

● 20 rocznych stypendiów w wysokości 1000 zł miesięcznie,

● cykl warsztatów poświęcony różnym aspektom tworzenia gier wideo,

● indywidualna opieka mentorska ekspertek i ekspertów z CD Projekt RED.

Zgodnie z ideą wyrównywania szans kobiet w zawodach i branżach stereotypowo uznawanych za „męskie” program „Dziewczyny w grze!” skierowany jest do młodych kobiet, które chcą realizować swoją pasję gamingową, podejmować wyzwania, łamać stereotypy, przekraczać granice i zmieniać zasady gry.

- Nasz program kierujemy do młodych dziewcząt z mniejszych miejscowości, które dopiero zaczynają planować swoją przyszłość i karierę zawodową. Być może część z nich nigdy nie pomyślała poważnie o pracy przy grach wideo, bo to „zajęcia dla chłopaków”? W naszym społeczeństwie pokutuje bowiem stereotyp, że branża gier wideo jest miejscem tworzonym głównie przez i dla mężczyzn. Chcemy to zmienić i tym samym ułatwić dziewczynom dostęp do naszej branży, a ją samą uczynić bardziej zróżnicowaną - mówi Agnieszka Szamałek-Michalska, internal communication & culture manager w CD Projekt RED.

Z badań wynika, że w Polsce jest 17 milionów graczy. 47 proc. z nich stanowią kobiety. Nie oznacza to jednak, że wiążą one swoje zawodowe życie z branżą gier. Wśród pracowników gamedevu jest 20 proc.

- W Perspektywach wierzymy mocno w dziewczyny i ich moc zmieniania świata. W programie „Dziewczyny w grze!” będziemy zachęcać je do rozwinięcia skrzydeł w niezwykle ekscytującym obszarze - gamingu. To jedna z najbardziej rozwojowych branży, wizytówka Polski w świecie. Już czas, aby głos kobiet był w niej mocno słyszalny - mówi dr Bianka Siwińska, szefowa Perspektywy Women in Tech.

