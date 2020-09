Rusza program stażowy dla absolwentów w PepsiCo

PepsiCo oferuje staże dla absolwentów w programie „Dare To Do More”. Nowa edycja startuje już 1 września 2020 roku, a absolwenci rozpoczną staże w styczniu 2021 roku.





DlaHandlu/Raf

1 wrz 2020





Program dostępny będzie w kilku innych krajach europejskich. (Fot. Shutterstock)

Kandydaci mają za zadanie stworzenie własnego unikalnego procesu, produktu spożywczego lub napoju, lub zmodyfikowanie istniejącego produktu PepsiCo, a następnie zaprezentowanie go liderom PepsiCo i wyjaśnienie, w jaki sposób wprowadzą go na rynek. Osoby, które przejdą do etapu finalnego zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, a najlepsi zapewnią sobie miejsce w programie rozwojowym dla absolwentów.

W tegorocznej polskiej edycji wyzwania kandydaci powalczą o jedno z 14 miejsc w dwuletnim programie stażowym w następujących działach PepsiCo: marketing, finanse, HR, obsługa klienta i logistyka, IT oraz dział zakupów globalnych. Zadaniem uczestników będzie zaproponowanie nowego trendu w branży spożywczej, a następnie zaprezentowanie koncepcji i sposobów promocji.

Oparta na idei grywalizacji inicjatywa zrealizowana zostanie w okresie 12 tygodni, a jej celem będzie wyłonienie młodych osób, które będą miały szansę podbić serca konsumentów. Wybrani kandydaci zmierzą się również ze sobą i będą walczyć o trzy główne nagrody podczas finałów europejskich, które odbędą się w Barcelonie w Hiszpanii, gdzie spotkają innych finalistów z regionu.

