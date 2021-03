Rusza Program Kariera. 80 osób ma szansę na dobrze płatny staż

Rusza nabór do Programu Kariera organizowanego corocznie od 18 lat przez Polską Radę Biznesu. W tym roku ponad 20 firm przygotowało blisko 80 ofert dla studentów i absolwentów w wielu specjalnościach. Ile młodzi będą mogli zarobić?

Program Kariera to niezależny program płatnych staży. Polska Rada Biznesu organizuje go od 17 lat i program ten z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.

W zeszłym roku wpłynęło rekordowe ponad 6 tys. zgłoszeń. Wynika to zarówno z filozofii Programu Kariera, który stawia na zdobywanie profesjonalnego doświadczenia, jak i z szans na zatrudnienie po zakończeniu stażu.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Traktujemy stażystów bardzo serio. U nas nikt kawy nie parzy - podkreśla Marian Owerko, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, twórca i szef Programu Kariera.

- Uczestnicy doskonalą podstawowe umiejętności zawodowe i zdobywają niezbędne doświadczenie, a oprócz tego stykają się ze strategicznym poziomem prowadzenia biznesu. Zachęcamy firmy, by dawały możliwość bezpośredniej pracy z osobami faktycznie zarządzającymi przedsiębiorstwem lub działem, w których realizowany jest staż. I jak wskazują coroczne badania, zwłaszcza za tę unikalną cechę cenią nas stażyści - dodaje Owerko.

Wszystkie staże oferowane w Programie Kariera są płatne. Każdy uczestnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości co najmniej 3,5 tys. zł za miesiąc stażu. Niektóre firmy oferują 4 tys. zł, a nawet 5 tys. zł.

Czytaj też: Bezpłatne staże. Wyzysk czy szansa dla młodego pracownika?

Ponadto, jak pokazują dotychczasowe statystki, co czwarty uczestnik programu otrzymuje ofertę stałej pracy od firmy, w której odbył staż. Tak było również w zeszłym roku, mimo że przedsiębiorstwa były dotknięte pandemią.

- To najlepiej pokazuje, że zdolny i chętny do nauki pracownik jest świetną inwestycją. Firmy wiedzą, że kiedyś uda się pokonać koronawirusa i już teraz przygotowują się na ten moment – tłumaczy Marian Owerko.

Choć większość staży oferowanych w Programie Kariera to propozycje na wakacje, wiele z nich trwa znacznie dłużej - nawet do pół roku. Dokładne terminy są ustalane indywidualnie.

Tegoroczni uczestnicy powinni pamiętać o jednym: najciekawsze staże znikają szybko. Pracodawcy oceniają aplikacje na bieżąco i nierzadko wybierają najlepszych stażystów jeszcze przed końcem oficjalnego naboru. Poza tym niektóre firmy z góry zakładają krótszy czas rekrutacji.

Warto dodać, oferty praktyk mogą przeglądać osoby, które myślą o przyszłości w takich profesjach jak: finansiści, prawnicy, PR-owcy, specjaliści od mediów i reklamy, HR-owcy, analitycy danych, stratedzy biznesowi, logistycy, inżynierowie, programiści, specjaliści e-commerce, handlowcy i specjaliści od zakupów, projektanci w obszarze ergonomii urządzeń.

Oferty z całej Polski

W tym roku staże Programu Kariera odbywają się w kilkunastu miastach i miejscowościach w całej Polsce. Przede wszystkim są to duże aglomeracje, takie jak Warszawa, Poznań czy Łódź

- Do Programu Kariera zapraszamy studentów i absolwentów ze wszystkich ośrodków akademickich w kraju. Zachęcamy uczestników, by spróbowali swoich sił w mieście, z którym nie są na co dzień związani. Oferowane wynagrodzenie pozwala pokryć koszty podstawowego utrzymania, a doświadczenia zdobyte w nowym środowisku są bezcenne – tłumaczy dr Małgorzata Durska, dyrektor zarządzająca Polskiej Rady Biznesu.

Studenci zainteresowani stażami

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu przez pracownię SW Research wynika, że ponad 80 proc. studentów i absolwentów jest zainteresowana odbyciem stażu w Polsce. Podobny odsetek ma już na swoim koncie udział w stażu lub praktykach.

Dla 71 proc. studentów i absolwentów do 30. roku życia zarobki są ważne. Prawie 40 proc. ankietowanych pracuje głównie dla pieniędzy. Ci, którzy na staż nie poszli, tłumaczą to przede wszystkim tym, że staże są zazwyczaj bezpłatne (42 proc.).

Pieniądze to jednak nie wszystko. Dla 55 proc. studentów na równi z pieniędzmi na stażu liczy się możliwość zdobycia doświadczenia. Prawie co drugi badany uważa, że zdąży jeszcze zarobić pieniądze, a na razie chce rozwijać swoje zainteresowania. I choć 54 proc. studentów i absolwentów jest gotowe wybrać ciekawą pracę, nawet mniej płatną, to często jej nie znajduje.