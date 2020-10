Rusza „Medyk NAWA”. Ma zachęcić zagranicznych lekarzy do kształcenia kadry w Polsce

Podczas dzisiejszej (29 października) konferencji prasowej, kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) przedstawiły szczegóły pilotażowego programu „Medyk NAWA - Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych”, w ramach którego uczelnie medyczne będą mogły zapraszać do współpracy lub zatrudnić lekarzy z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Działanie „Medyk NAWA” umożliwi uczelniom medycznym zapraszanie do współpracy lub zatrudnianie lekarzy-naukowców, lekarzy-praktyków (w tym lekarzy dentystów) oraz pielęgniarki i położne z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Jeśli zainteresowanie będzie duże, znajdziemy środki na to, by zwielokrotnić liczbę i efekt tych powrotów - powiedział minister Przemysław Czarnek.

To kolejna inicjatywa NAWA wzmacniająca umiędzynarodowienie kształcenia na kierunkach medycznych oraz wspierająca potencjał kadry medycznej - zauważyła dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zaznaczył podczas konferencji prasowej, że Polska potrzebuje kadry medycznej, w szczególności bardzo dobrze wykształconej.

- Odpowiedzią na tę potrzebę jest właśnie program „Medyk NAWA”, który ma zachęcić przebywających poza granicami kraju polskich naukowców do powrotu do kraju, do pracy tutaj na miejscu na rzecz rozwoju kadry medycznej w Polsce - podkreślił na konferencji prasowej minister Przemysław Czarnek.

- Jego zadaniem jest więc również rozpoznanie zainteresowania naszych rodaków przebywających za granicą powrotami na uczelnie polskie. Jeśli zainteresowanie będzie duże, znajdziemy środki na to, by zwielokrotnić liczbę i efekt tych powrotów, a to przełoży się na potencjał w zakresie kształcenia kadr medycznych - lekarzy, pielęgniarek, położnych - dodał.

Wiceminister nauki prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz podkreślił, że dalsze kształcenie

lekarzy i pielęgniarek w naszym kraju jest niezbędne. Według niego ważny jest również potencjał pracy, bo - jeśli mowa o tych zawodach - praktyka to także praca w szpitalu, w przychodni i uczenie tego innych.

Zachęcą polskich lekarzy do powrotu?

- Zapraszamy do przyjazdu do Polski lekarzy i pielęgniarki ze wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz tych szukających możliwości kontynuowania kariery zawodowej poza Wielką Brytanią. Stwarzamy im warunki, by wykorzystali swoje doświadczenie zawodowe w pracy na polskich uczelniach medycznych i w polskiej służbie zdrowia, która teraz potrzebuje każdego wsparcia w zakresie kadrowym i dzielenia się najlepszymi praktykami zawodowymi - powiedział prof. Wojciech Maksymowicz.

Wiceminister zauważył, że Polacy stanowią dużą grupę zawodową w brytyjskiej służbie zdrowia - szacuje się, że pracuje w niej ok. 10 tys. obywateli naszego kraju. Program „Medyk NAWA” miałby ich skłonić do powrotu po Brexicie. Dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska zwróciła uwagę, że to kolejna już inicjatywa NAWA wzmacniająca umiędzynarodowienie kształcenia na kierunkach medycznych oraz wspierająca potencjał kadry medycznej. Przypomniała m.in. o programie im. prof. Franciszka Walczaka dedykowanym polskim lekarzom, którzy chcą zdobywać doświadczenie zawodowe w najlepszych ośrodkach w USA. - To też przykład, jak NAWA, poprzez wspieranie mobilności naukowców i specjalistów, odpowiada na pojawiające się w naszej rzeczywistości potrzeby nauki, uczelni i społeczeństwa. Obecnie taką potrzebą jest wzmocnienia kadrowe polskiej medycyny - powiedziała dr Grażyna Żebrowska. - Osoby, które będą chciały wrócić do Polski i wspomóc zwiększenie potencjału naszych uczelni medycznych, mogą liczyć na pomoc. Zapraszam uczelnie kształcące na kierunkach medycznych do aplikowania do tego programu - dodała. Będą stypendia dla medyków Agencja przyzna zaproszonym medykom roczne stypendia w wysokości 7,5 tys. zł miesięcznie dla lekarzy oraz 5 tys. zł miesięcznie dla pielęgniarek i położnych. Będą mogli oni liczyć także na jednorazowe dodatki na zagospodarowanie się (12 tys. zł) oraz dodatki mobilnościowe (5 tys. zł dla stypendysty i 2 tys. zł dla każdego członka rodziny). Zobacz też NAWA: Stypendia dla studentów, naukowców i nauczycieli z Białorusi. - W pilotażowym działaniu Medyk NAWA mogą wziąć udział medycy, którzy mają uprawnienia do wykonywania zawodu, od co najmniej roku pracują w Wielkiej Brytanii jako praktycy lub są zatrudnieni w ośrodkach naukowo-badawczych i posiadają kompetencje niezbędne do kształcenia studentów i doktorantów. Muszą też wykazać się znajomością języka polskiego lub języka angielskiego - poinformowało ministerstwo.



Budżet pilotażu „Medyk NAWA” w 2020 roku wynosi 1,6 mln zł. Pula środków może jednak zostać zwiększona jeśli zainteresowanie uczestnictwem będzie tego wymagało. Nabór wniosków, które składać mogą uczelnie, rozpocznie się 20 listopada, a przyjazdy lekarzy i pielęgniarek mogą się rozpocząć nie później niż 31 marca 2021 roku.

