Rusza MBA for Startups. Sebastian Kulczyk wyłożył 100 tys. zł do podziału między studentów

Sebastian Kulczyk we współpracy z EY Academy of Business utworzył fundusz grantowy dla uczestników drugiej edycji studiów Online MBA for Startups. Pięć osób, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji i dodatkowo przedstawią najciekawszy biznes plan, otrzymają dofinansowanie w wysokości 20 000 zł czyli ponad połowę czesnego. Druga edycja Online MBA for Startups rozpoczyna się 10 grudnia (Fot. Shutterstock)

Druga edycja Online MBA for Startups rozpoczyna się 10 grudnia.

Dzięki partnerstwu Sebastiana Kulczyka z EY Academy of Business studenci będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania czesnego.

Fundusz grantowy to 100 tys. zł dla 5 osób, które pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny i dodatkowo w skrótowej formie przedstawią najciekawszy, najbardziej innowacyjny pomysł biznesowy.

Studia Online MBA for Startups to pierwsze studia MBA w Polsce współtworzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz InCredibles Sebastiana Kulczyka - program mentoringowy dla młodych przedsiębiorców. Formuła projektu oparta jest na połączeniu wiedzy akademickiej i know-how praktyków biznesu z całego świata.

- MBA for Startups to jak tutorial w tworzeniu jednorożca na żywo, nie wyjdziesz stąd bez pomysłów i narzędzi – rekomenduje student I edycji, Damian Góral.

Wsparcie finansowe dla uczestników

Finaliści wskazani przez Radę Programu MBA for Startups otrzymają jednorazowe granty w postaci ponad 50 proc. dofinansowania studiów. Ponadto, SGH nie pobierze od nich opłaty rejestracyjnej, a czesne w wysokości 37 800 zł będzie mogło być opłacane w miesięcznych ratach.

Finaliści wskazani przez Radę Programu MBA for Startups otrzymają jednorazowe granty w postaci ponad 50 proc. dofinansowania studiów. Ponadto, SGH nie pobierze od nich opłaty rejestracyjnej, a czesne w wysokości 37 800 zł będzie mogło być opłacane w miesięcznych ratach.

- Stworzyliśmy model, który pozwala na testowanie wszystkich możliwych obszarów działalności biznesowej. Nasze studia to też startup: pivotujemy (zmiana strategii bez zmiany wizji - przyp. red.) i ulepszamy naszą formułę. Dzięki pracy z mentorami, zewnętrznymi firmami oraz funduszami studenci bez ryzyka mogą weryfikować swoje pomysły i kompetencje, a nawet znaleźć partnerów do ich realizacji. W drugiej edycji stawiamy jeszcze mocniej na praktyczny aspekt studiów – mówi Sebastian Kulczyk.

"To kuźnia przyszłych liderów polskiej przedsiębiorczości"

Partnerami merytorycznymi kursów są m.in. Google for Startups, kancelaria prawna DZP, fundusz Inovo czy Singularity University. W tym roku dołączą również eksperci z EY Academy. - Program studiów MBA for Startups powstał z myślą o młodych przedsiębiorcach. To propozycja wszechstronnego wsparcia oraz praktycznej wiedzy przekazywanej przez polskich i międzynarodowych mentorów i wykładowców. W ramach drugiej edycji programu, jako EY wspieramy najwybitniejszych młodych przedsiębiorców oferując im dofinansowanie do uczestnictwa w studiach. Ponadto, jako EY Academy of Business dołączamy do programu w roli partnera merytorycznego. Wierzymy, że nasze najlepsze praktyki w zakresie edukacji i rozwoju kompetencji będą stanowiły dodatkową wartość dla uczestników. MBA for Startups to kuźnia przyszłych liderów polskiej przedsiębiorczości, dlatego cieszymy się, że możemy być jej częścią – komentuje Krzysztof Witkowski, partner w EY Academy of Business. MBA for Startups - ponad 600 godzin zajęć w dwa lata W trakcie dwuletnich studiów uczestnicy biorą udział w ponad 600 godzinach zajęć. Spotkania prowadzone są w języku polskim oraz angielskim, a kandydaci muszą mieć ukończone co najmniej studia licencjackie i posiadać nie mniej niż trzy lata doświadczenia zawodowego. Dodatkową zaletą studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest możliwość nawiązywania cennych relacji biznesowych zarówno z wykładowcami, jak i wśród uczestników zajęć. Online MBA for Startups są pełnoprawnym, honorowanym na całym świecie programem MBA, a SGH posiada akredytację AMBA (Association of MBAs), która potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA. Tylko 2 proc. wszystkich uczelni na świecie prowadzących studia MBA posiada tę akredytację.

