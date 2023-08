Rusza kolejna edycja programu stażowego w Budimeksie

Program "Ucz się i buduj praktykę" wspiera rozwój umiejętności i zdobywanie doświadczenia

Wiosenna edycja praktyk zawodowych dla uczniów techników w firmie Budimeksie rozpoczęła się w marcu tego roku. Praktyki te stanowią doskonałą okazję dla uczestników do zdobycia praktycznych umiejętności, przydatnych w ich przyszłej karierze zawodowej. Uczniowie mają okazję zapoznać się z różnymi projektami i specjalizacjami oraz nawiązać kontakty zawodowe.

Program praktyk umożliwia uczestnikom poznanie kultury pracy firmy i doskonalenie umiejętności pod okiem doświadczonych specjalistów. Ponadto, rozwija kompetencje miękkie, takie jak skuteczna komunikacja, zarządzanie czasem, rozwiązywanie problemów i praca zespołowa. Edycja praktyk będzie kontynuowana również jesienią, a program będzie działał w kolejnych latach.

‎ - Widzimy ogromny potencjał drzemiący w tych młodych ludziach, który mamy okazję wydobyć i przy okazji ‎zachęcić do współpracy z naszą firmą, również w przyszłości. Dla uczniów jest to nie tylko doskonała ‎okazja do zdobycia praktycznych umiejętności, ale również weryfikacja teorii, którą zdobywają w szkole - mówi dyrektor Pionu ‎Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Budimeksie, Anna Karyś-Sosińska.‎

Program działa od 2014 roku, w 2022 roku nawiązano 40 nowych współprac