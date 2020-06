RPO interweniuje w sprawie egzaminów. Wątpliwości mają wykładowcy i studenci

Do RPO wpływają skargi na praktyczne trudności stosowania przez uczelnie wyższe art. 76a Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

To ten artykuł reguluje możliwości przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej.

Swoje uwagi zgłaszają zarówno nauczyciele akademiccy, którzy mają wątpliwości co do sposobu organizacji egzaminów, jak i sami studenci.

Rzecznik podaje, że aby przystąpić do zdalnego egzaminu, studenci są zobowiązani mieć odpowiedni sprzęt, w tym kamerkę internetową, mikrofon czy słuchawki. Ale na tym nie koniec, uczelnie mają też szczegółowe wymogi co do połączenia internetowego, np. zobowiązują do korzystania z połączenia szerokopasmowego. Niespełnienie tych wymagań wyklucza możliwość przystąpienia do egzaminu.

Tymczasem - jak zaznacza - wprowadzone rozwiązania nie zawsze uwzględniają sytuację studentów, którzy nie posiadają sprzętu i połączenia internetowego o określonych parametrach. Wielu z nich nie stać na zakup; nie zawsze mają też zapewniony odpowiedni czas na dostosowanie się do nowych regulacji.

Zdaniem Adama Bodnara, takie regulacje mogą w praktyce prowadzić do ograniczenia prawa do nauki niektórych studentów. Dlatego uznaje on za konieczne zapewnienie większego wsparcia studentom, dopuszczenie dogodnych dla nich, elastycznych i jednocześnie bezpiecznych form przystępowania do egzaminów oraz w miarę możliwości umożliwienie im skorzystania ze sprzętu uczelnianego.

Jego wątpliwości dotyczą również dopuszczalności posługiwania się przez egzaminatorów innymi niż uczelniane platformami internetowymi podczas egzaminów na odległość. Wiele uczelni korzysta z aplikacji opartych na technologii "chmurowych", w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się poza uczelnią przez szerokie grono podwykonawców. Od studentów nie jest pobierana zgoda na przetwarzanie ich danych osobowych, nie są oni też informowani o liście podmiotów, które będą miały dostęp do ich danych osobowych. Niektóre uczelnie nie przewidują zaś zasad archiwizacji nagrań egzaminów. Nie jest więc jasne kto, w jaki sposób, gdzie i przez jaki czas jest zobowiązany do przechowywania egzaminów w formie audiowizualnej.

- Studenci udostępniają do "chmury" nie tylko imię, nazwisko czy numer legitymacji studenckiej, ale także swój wizerunek i głos. A niektóre uczelnie prowadzą weryfikację tożsamości studentów poprzez okazywanie przez nich do kamery internetowej dowodu osobistego - ich dane udostępniane są do "chmury" - tłumaczy rzecznik.

RPO poprosił ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka o wskazanie, jak resort wspiera uczelnie w obliczu wyzwania, jakim jest zdalna organizacja egzaminów.