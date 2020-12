Rektorzy pełni obaw. Pandemia mocno dała się we znaki uczelniom

Pandemia mocno uderzyła w uczelnie wyższe. Rektorzy nie kryją swoich obaw. A te dotyczą osiągnięć akademickich (68 proc.); stabilności finansowej instytucji (57 proc.); utrzymania zaangażowania studentów (51 proc.); włączenia (49 proc.) i spadku liczby zgłoszeń kandydatów na studia (44 proc.).

Rektorzy i dyrektorzy uczelni publicznych i prywatnych zwrócili uwagę na presję, jaką pandemia wywołała w zakresie ich modelu finansowego i zainteresowania wśród przyszłych studentów. Zauważyli też, że ich model kształcenia może ulec zmianie, aby sprostać wyzwaniom, które przyniósł ze sobą COVID-19. Dlatego 70 proc. tych instytucji zamierza wprowadzić program bazujący na modelu hybrydowym (zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym i online).

Badanie pokazało, że pandemia bardzo mocno uderzyła w finanse uczelni. Ponad 73 proc. badanych instytucji spodziewa się spadku dochodów, 59 proc. przewiduje spadek liczby zgłoszeń kandydatów na studia, a 49 proc. oczekuje problemów w kontekście pozyskiwania funduszy. Wzorzec ten powtarza się we wszystkich regionach, w których przeprowadzono badanie.

Na tym nie koniec. 45 proc. rektorów uczelni spodziewa się natomiast większego zapotrzebowania na pomoc finansową dla studentów oraz na inwestycje w infrastrukturę technologiczną, nie wspominając o opracowywaniu programów dalszego kształcenia oraz wspieraniu rozwoju kariery studentów i przedsiębiorczości. W kwestii priorytetowych działań widoczne są różnice zależne od lokalizacji uczelni. W Ameryce i Europie priorytetem jest kwestia zapotrzebowania na wsparcie finansowe dla studentów, natomiast w Azji i Oceanii priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę. W Afryce i na Bliskim Wschodzie główny nacisk kładziony jest na programy zwiększające szanse na zatrudnienie.

– Po przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej związanej z pandemią, obserwujemy długotrwały wpływ, jaki będzie miała ona na instytucje edukacyjne na całym świecie – zauważył Fernando León García, przewodniczący IAUP oraz rektor prywatnej uczelni Sistema CETYS. – Oprócz presji związanej z pozyskiwaniem funduszy i rekrutacją studentów, efektem pandemii jest zmiana sposobu współpracy. uczelni wyższych z sektorem przemysłowym, sugerując znaczące zmiany w międzynarodowych trendach edukacyjnych.

Bowiem, COVID-19 ma duży wpływ na kontakty partnerskie między uniwersytetami i przedsiębiorstwami, a 56 proc. instytucji edukacyjnych spodziewa się pogorszenia relacji.

W roku akademickim 2019/20 w uczelniach studiowało 1 mln 204 tys. studentów. To o 2,1 proc. mniej niż w poprzednim roku akademickim. Przyczyna spadków jest demografia. Najczęściej studenci wybierali kierunki z podgrupy biznesu i administracji (18,1 proc. ogólnej liczby studentów), medycznej (10,9 proc.), społecznej (9,7 proc.) oraz inżynieryjno-technicznej (8,9 proc.). Warto zaznaczyć, że wzrosła liczba studentów cudzoziemców - o 5 proc. w stosunku do poprzedniego roku akademickiego, do poziomu 82,2 tys. osób.